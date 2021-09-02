Ликбез по НДС: коротко обо всем, что надо знать про этот налог

Сейчас налог на добавленную стоимость (НДС) — это один из основных и наиболее стабильных источников пополнения федерального бюджета. Доля НДС в общей сумме налоговых доходов России составляет почти 35 % и с каждым годом сумма поступлений только возрастает. Коль НДС настолько важен для бюджета страны, то самое время рассказать об этом налоге поподробнее. И да, в этой статье я не собираюсь учить вас заполнять декларацию, но расскажу об НДС много интересного.

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

Немного истории

НДС — «молодой» налог, стал применяться лишь в XX веке, хотя большинство действующих сегодня налогов были введены в практику на целое столетие ранее. Для сравнения, земельный налог и акцизы были известны еще с древних времен.

НДС относится к группе косвенных налогов, которые появляются, когда возрастают потребности государства в доходах в связи с ростом расходов. Первой формой косвенных налогов стали акцизы, но они взимаются с отдельных видов товаров, а обложению НДС подлежат все товары.

В период Первой мировой войны остро не хватало средств, военные расходы были огромными. Тогда и появился сходный с НДС налог с продаж, который взимался многократно на каждой стадии движения товара от производителя к потребителю. Это вызвало огромное недовольство, как покупателей, так и производителей. Как следствие, после войны этот налог был упразднен.

Но в период Второй мировой войны налог с продаж был введен вновь. Государственный бюджет был обескровлен, требовались дополнительные источники пополнения доходов.

Налог с продаж претерпел некоторые изменения:

стал взиматься однократно, что не так сильно замедляло оборот капитала, а поступление налога в бюджет происходило более быстрыми темпами;

стал взиматься, как правило, на стадии розничной торговли.

Но при таком положении вещей полный контроль со стороны государства за всеми стадиями производства и обращения товара утрачивается, казна терпела убытки в результате потери части доходов. Эти факторы послужили основными причинами для возникновения налога на добавленную стоимость.

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НДС зародился во Франции, метод частичных платежей был разработан французским экономистом Морисом Лоре в начале 50-х годов, новый вид налога тестировался во французской колонии — Кот-д’Ивуаре в 1954 году. Признав эксперимент успешным, французы ввели его у себя в 1958 году. Он оплачивается конечными покупателями продавцам на основе заранее определенной ставки в зависимости от характера приобретаемого товара или услуги. При этом компании не облагаются НДС, они просто собирают его и затем возвращают государству.

НДС часто называют европейским налогом. Создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в 1957 году в Риме дало сильный толчок распространению НДС в Европе, а спустя 10 лет вторая директива Совета ЕЭС провозгласила НДС главным косвенным налогом Европы. К тому времени налог на добавленную стоимость начал функционировать в Дании, а в 1968 году — в ФРГ. Последние уточнения в механизм обложения НДС были сделаны в 1991 году, положения десятой директивы были включены во все налоговые законодательства стран-членов ЕЭС.

Сегодня НДС взимается более чем в 137 странах мира. Стандартные налоговые ставки НДС примерно одинаковые, кроме того, страны имеют сниженные ставки налога. А вот в США и Японии НДС отсутствует, вместо него взимается налог с продаж: в США — по ставке от 0 % до 15 % в зависимости от штата, в Японии — фиксированные 10 %.

В России НДС появился в 1992 году. Он был введён в действие Законом от 06.12.1991 года № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость» (в 2000 году утратил силу). Сейчас налог на добавленную стоимость регулируется главой 21 Налогового кодекса.

Как платится НДС

Повторюсь, что налог на добавленную стоимость — это косвенный многоступенчатый налог, взимается на каждом этапе продажи, начиная с производственного и распределительного циклов и заканчивая продажей потребителю.

Плательщиками НДС признаются (ст. 143 НК РФ):

организации (в том числе некоммерческие),

предприниматели.

Как правило, налог уплачивает продавец товаров (работ, услуг) на общей системе налогообложения. Однако налог может платить и сам покупатель, как налоговый агент.

Плательщики НДС уплачивают налог при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, либо при ввозе товаров на территорию РФ. Налогоплательщиков «внутреннего» налога существенно меньше, так как налог на территории страны уплачивают не все хозяйствующие субъекты, а при ввозе товаров плательщиками НДС являются практически все.

Следует отдельно остановиться на правилах уплаты НДС при ввозе товаров на территорию Таможенного союза (ТС). Исчисление и уплата налога производится в соответствии с налоговым законодательством, Таможенным кодексом и законом «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 311-ФЗ. В настоящий момент действующими участниками ТС ЕАЭС являются: Россия (с 2010 года);

Казахстан (с 2010 года);

Белоруссия (с 2010 года);

Армения (с 2015 года);

Киргизия (с 2015 года). Страны-участники применяют единый таможенный тариф при торговле с третьими сторонами. Между самими участниками перемещение товаров проходит без декларирования и государственного контроля.

Кто и когда платит

При ввозе товаров НДС обязаны уплачивать все организации и ИП, даже применяющие спецрежимы или освобожденные от уплаты НДС.

При расчете и уплате НДС предусмотрены льготы. Прежде всего, эти льготы направлены на поддержку малого бизнеса. Например, в 2021 году вступили в силу льготы по НДС для IT-компаний. От обложения НДС освободили операции по реализации исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр, а также прав на использование этих программ и баз данных.

Статья 145 НК РФ позволяет организациям и предпринимателям, у которых за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей, получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС на год при подаче соответствующего уведомления. При этом необходимо, чтобы в течение этих месяцев не было операций по реализации подакцизных товаров.

Не признаются налогоплательщиками НДС организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы:

применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН);

применяющие патентную систему налогообложения;

участники проекта «Сколково» (ст. 145.1 НК РФ).

Освобождая от обложения предприятия малого бизнеса, государство сокращает тем самым свои расходы, связанные со сбором и обработкой информации, а также с осуществлением оперативного управления и контроля деятельности таких налогоплательщиков.

Практически все операции, совершаемые в ходе деятельности экономического субъекта, являющегося плательщиком НДС, подлежат обязательному начислению налога.

Что облагается налогом

Объектом налогообложения являются:

операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, в том числе их безвозмездная передача (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ);

ввоз товаров на территорию РФ (импорт) (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ);

выполнение строительно-монтажных работ (СМР) для собственного потребления (пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ);

передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расходы по которым не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Но не все объекты облагаются НДС. Не относятся к объекту обложения НДС те операции, которые не признаются реализацией (пп. 1 п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 39 НК РФ). Операции, перечисленные в п. 2 ст. 146 НК РФ, не облагаются НДС, так как не признаются объектом налогообложения. Также в п. 1-3 ст. 149 НК РФ перечислены операции, которые считаются объектом обложения НДС, но вместе с тем не подлежат налогообложению НДС (освобождены от обложения), их перечень закрытый. У налогоплательщика есть право отказаться от применения льгот, указанных в п.3 ст. 149 НК РФ, например, в подп. 22 при реализации жилых домов, жилых помещений и долей в них.

Для правильного определения налоговой базы по НДС нужно учитывать очень много нюансов. В качестве налоговой базы (п. 1 ст. 154 НК РФ) при реализации покупных товаров, продукции собственного производства, выполнении работ, оказании услуг выступает выручка. Однако в статьях 155-162.1 НК РФ приводятся те самые нюансы, которые надо учитывать для определения налоговой базы отдельно для разных случаев:

передача имущественных прав (ст. 155);

доход по договорам агентскому, поручения, комиссии (ст. 156);

оказание услуг перевозок и услуг международной связи (ст. 157);

реализация предприятия как имущественного комплекса (ст. 158);

выполнение СМР и передача товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд (ст. 159);

ввоз (импорт) товаров на территорию РФ (ст. 160);

реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ налогоплательщиками — иностранными лицами (ст. 161);

учет сумм, связанных с расчетами по оплате товаров, работ, услуг (ст. 162);

реорганизация организаций (ст. 162.1).

Определяется база по налогу в наиболее раннюю из двух дат — либо это день отгрузки, либо день поступления авансового платежа продавцу.

История ставок по НДС

Ставка НДС — процент от налоговой базы, который определяет государство в зависимости от вида операции. В настоящее время действуют 3 ставки налога на добавленную стоимость (ст. 164 НК РФ):

0% — применяется при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при оказании услуг по международной перевозке и некоторых других операций (п. 1 ст. 164 НК РФ);

10% — применяется при реализации продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров. Перечень устанавливается постановлениями Правительства РФ;

20% — применяется во всех остальных случаях (п.3 ст. 164 НК РФ).

Согласно п.4 ст.164 НК РФ, при получении предоплаты (аванса) и в случаях, когда налоговая база определяется в особом порядке (п.п. 3, 4, 5.1 ст. 154, п.п. 2-4 ст. 155 НК РФ) применяются расчетные ставки 10/110 и 20/120.

При принятии закона «О налоге на добавленную стоимость» его ставка составляла 28%. Это был максимальный размер налога за все время его существования в нашей стране. Льготные ставки в размере 15% были введены для некоторых видов продовольственных товаров.

В начале 1993 года основная ставка была снижена до 20%, а льготная до 10%. Более 10 лет ставки налога оставались на прежнем уровне.

Помимо НДС в 1998–2004 годах в регионах дополнительно взимался налог с продаж (не более 5%).

Лишь в 2004 году основная ставка была снижена до 18%, льготная ставка сохранилась и даже ввели нулевую ставку для некоторых категорий товаров.

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающий повышение базовой ставки НДС с 18 % до 20 %, в 2019 г. Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.

Год Основная ставка Льготные ставки 1992 28% 15%, 0% 1993-2003 20% 10%, 0% 2004-2018 18% 10%, 0% 2019 20% 10%, 0%

Увеличение ставки НДС до 20% в правительстве объясняют «границей чувствительности». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, изначально рассматривалось предложение об увеличении НДС на уровне 22%.

Собираемость НДС в 2018 году составила 31%, а в 2019 году — уже почти 35%. Повышение налоговой ставки НДС способствовало повышению доли НДС в бюджете государства.

Как считать

Непосвященному человеку может показаться, что посчитать налог на добавленную стоимость — легкая задача, но профессионалы знают, что это далеко не так.

Более половины своего времени бухгалтеры тратят на расчет НДС.

Сумма НДС определяется как произведение налоговой базы и ставки налога. Рассмотрим базовый вариант расчета:

НДС, исчисленный при реализации (Исходящий НДС) = Налоговая база х ставка НДС

НДС к оплате считают так:

НДС к уплате = Исходящий НДС − Входящий НДС Восстановленный НДС

Входящий НДС — сумма налога, на которую вам выставили счета-фактуры поставщики, ее можно вычесть из налога.

Восстановленный НДС — часть входящего налога, которую в определенных ситуациях компании должны вернуть в бюджет (п. 3 ст. 170 НК РФ).

При расчете налога важно не только правильно выбрать ставку, но и корректно определить его сумму и верно отразить данные по налогу в учете.

Хочу обратить внимание читателей на то, что налогоплательщик/налоговый агент обязан исчислить НДС, предъявляемый покупателю товаров (работ, услуг), но при этом применение налоговых вычетов по НДС является правом налогоплательщика. Этим правом нужно воспользоваться не позднее квартала, в котором истекает трехлетний срок, исчисляемый с момента принятия данных товаров/услуг/работ к учету.

Чтобы воспользоваться правом на вычет по НДС, необходимо выполнить все условия, прописанные в п. 1 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ:

товары (работы, услуги, имущественные права) приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ);

товары (работы, услуги, имущественные права) приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ);

имеется правильно оформленный счет-фактура от продавца или универсальный передаточный документ (п. 2 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Несоблюдение любого из условий для принятия налога к вычету повлечет отказ налоговиков.

Помимо этого, существует и определенная доля «безопасных вычетов» (Приказ ФНС РФ от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@). Налоговики настоятельно рекомендуют применять долю вычетов по НДС не более 89% налоговых обязательств в расчете за 12 месяцев. Применять безопасную долю организации и предприниматели не обязаны, ее размер не установлен налоговым законодательством. Но если вы превысили этот предел, инспекторы как минимум могут потребовать пояснения, а могут и включить вашу компанию в план проверок. Сведения для расчета «безопасной доли» ФНС разместила на своем сайте https://www.nalog.gov.ru.

Как отчитываться

Уплата НДС производится по итогам каждого налогового периода равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.

Все данные вносятся в налоговую декларацию по НДС, которая представляется налогоплательщиком/налоговым агентом в инспекцию по месту своего учета в качестве налогоплательщика НДС в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговая декларация по НДС представляется только в электронном виде. В случае представления декларации на бумажном носителе она не считается представленной (п. 5 ст. 174 НК РФ).

С 1 июля 2021 года в НК РФ введены новые основания, при обнаружении которых декларации по НДС будут считаться непредставленными. Причины для отказа в приеме декларации перечислены в п. 4.1 ст. 80 НК РФ:

декларация сдается не по установленной форме;

декларация подписана неуполномоченным лицом;

в отношении налогоплательщика в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении его функционирования до даты представления отчета;

подписавший руководитель дисквалифицирован (ИП — лишен права заниматься бизнесом) или умер;

декларация не соответствует контрольным соотношениям.

Если декларацию по НДС обнулили/аннулировали или скомпрометировали ключ электронной подписи (утрата доверия к тому, что ключ может обеспечить безопасность информации), то действовать нужно незамедлительно: правильную отчетность нужно сформировать и пересдать, директору компании заняться перевыпуском ЭЦП, чтобы исключить доступ злоумышленников, провести служебное расследование кто, когда и как смог отправить поддельные декларации, сообщить об инциденте в налоговую и оператору ТКС. Все уведомления должны быть направлены в письменном виде для дальнейшего обращения в органы МВД.

Возьмите за правило регулярно сверяться с налоговой инспекцией: запрашивать перечень отправленных деклараций и справку о расчетах с бюджетом.

Итоги

Про налог на добавленную стоимость можно рассказывать бесконечно — в налоговом законодательстве и судебной практике есть очень много информации по «узким» направлениям, например, импорт/экспорт, банкротство и другие. НДС — это самый сложный налог для понимания бизнесом и потребителем. Что есть добавленная стоимость? Почему нет такого понятия в Налоговом кодексе? Как сделать так, чтобы НДС перестал быть постоянной головной болью и предпринимателей, и налоговиков? Когда же, наконец, перестанут взимать НДС с авансов, ведь добавленная стоимость еще не создана?

Обширная география распространения НДС свидетельствует о его жизнеспособности и соответствии требованиям рыночной экономики. Однако, на мой взгляд, налог на добавленную стоимость требует реформирования для того, чтобы ответить хотя бы на часть заданных выше вопросов.