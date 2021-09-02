Сотрудник умер от коронавируса: что нужно знать бухгалтеру и кадровику

В «Клерк.Консультации» приходят с непростыми, а иногда — как сегодня — даже с трагичными ситуациями. Сотрудник умер от коронавируса, вернувшись из отпуска: что работодатель должен начислить и выплатить?

Текст вопроса:

«Добрый день! Прошу помощи. Сотрудник умер от Ковид, вернувшись из отпуска. Я уже сказала, что мне для начала нужен больничный, но они (БЛ) уже стали электронными? И тут вот я совсем не в курсе. Фирма маленькая и особо никто не оформляет БЛ. Но тут все плохо закончилось. Директор, понятное дело, хочет все сделать правильно. И выплатить что положено. Еще оговорюсь что отпуск был не оформлен документально, так что, видимо, КНО надо начислить. А надо ли с суммы КНО НДФЛ и взносы? И достаточно ли для моих действий бухгалтерских будет больничного? Или надо еще что-то у семьи запросить?»

Попросите у семьи копию свидетельства о смерти, т.е. его нужно уволить, если вам не предоставят свидетельства о смерти, то вы также можете сами получить повторное свидетельство о смерти работника (абз. 3 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ). Лучше в произвольной форме составить акт получения свидетельства. Датой прекращения трудового договора в данном случае считается дата смерти работника, поскольку именно с этим фактом связано прекращение трудовых отношений в силу п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Для оформления прекращения трудового договора в связи со смертью работника используется форма приказа № Т-8, можно также использовать собственную форму приказа. Поскольку с приказом ознакомить работника под подпись невозможно, то внизу приказа сделайте соответствующую запись об этом — «с приказом невозможно ознакомить по причине смерти работника» (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ). В табеле проставить УО или УП, т.е. уважительная причина пропуска. Внести запись в трудовую книжку, если работник не переходил на электронную трудовую книжку. Если трудовую книжку (в случае ее ведения) выдать невозможно (например, никто из родственников не обратился за ней), храните ее до востребования (п. 43 Правил ведения и хранения трудовых книжек). Заполнить форму «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» представьте в ПФР в соответствии с Порядком заполнения формы СЗВ-ТД, утвержденным Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п. Зарплату и иные суммы, которые причитались умершему работнику, выплатите члену семьи или лицу, находящемуся на иждивении работника на день его смерти (независимо от того, проживал он с умершим или нет) (ст. 141 ТК РФ, п. 1 ст. 1183 ГК РФ). Правила о наследовании, установленные п. 1 ст. 1183 ГК РФ в отношении нетрудоспособных лиц, распространяются также на женщин и мужчин, достигших 55-летнего и 60-летнего возраста соответственно (ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ). Выплаты произведите в течение одной недели со дня предъявления вам необходимых документов (ст. 141 ТК РФ, п. 1 ст. 1183 ГК РФ, абз. 1 п. 68 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9). Дополнительно к стандартным выплатам (компенсация за неиспользованный отпуск, больничные и т.д.) вам может потребоваться выдать пособие на погребение.

Пособие на погребение (в установленном размере) платится первому, кто за ним обратится. Выплатите его в день обращения, но при условии, что за ним обратились не позднее 6 месяцев со дня смерти работника и предоставили заявление на эту выплату, а также оригинал справки о смерти из ЗАГСа. За таким пособием может обратиться не только родственник, но и другое лицо, которое взяло на себя обязанность по погребению умершего.

Это следует из п. 1, абз. 3 п. 2, абз. 1 п. 3 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ, п. 9 Временного порядка, утвержденного Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996 № 16, пп. «б» п. 84 Методических указаний, утвержденных Постановлением ФСС РФ от 07.04.2008 № 81. Потом эти расходы компенсирует ФСС по вашему заявлению.

Постскриптум по поводу электронных больничных: всеобщий переход на них будет в 2022 году, на «Клерке» об этом писали

Примечание от эксперта «Клерка» Надежды Камышевой: с суммы КНО в данном случае НДФЛ и взносы уплачивать не нужно.