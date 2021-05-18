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С 2022 года будет всеобщий переход на электронные больничные

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Рубрика Больничные
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Сейчас формирование листка нетрудоспособности в электронной форме осуществляется с согласия застрахованного лица.

Это правило отменят. Соответствующий проект опубликован сегодня на федеральном портале.

То есть электронные больничные станут обязательными. Как мы ранее рассказывали, такая норма заложена в новой редакции закона № 255-ФЗ.

С 2022 года больничные листки будут только в электронном виде. Закон принят

Вышеназванный проект вносит поправки в Постановление Правительства от 16.12.2017 № 1567, которым утверждены «Правила информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа».

Проектом постановления также уточняются функции оператора информационной системы «Соцстрах» в части формирования, размещения и хранения сведений о листках нетрудоспособности в форме электронного документа.

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