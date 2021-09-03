Как внести изменения в должностную инструкцию

Внести изменения в должностную инструкцию (ДИ) потребуется, если по какой-либо причине изменился объем обязанностей сотрудника. В статье вы найдете пошаговый алгоритм внесения изменений в должностную инструкцию работника и сможете скачать образец приказа об утверждении нововведений.

Можно ли вносить изменения в должностную инструкцию

Работодатель вправе и даже обязан внести поправки в ДИ сотрудника при изменении объема его должностных обязанностей. Запрет на такие действия в законе отсутствует.

Однако необходимо учитывать, что при занесении нововведений в документацию необходимо придерживаться определенных правил.

Условия изменения должностной инструкции

Внести изменения в должностную инструкцию работника можно, если произошло важное событие — объем должностных обязанностей рабочего поменялся.

Например, такая ситуация может возникнуть при изменении организационных или технологических условий труда.

Как правило, технологические условия труда меняются по причине модернизации рабочих мест, технологии производства, оборудования, введения новых технических регламентов, изменения правил эксплуатации техники.

Организационные условия труда могут поменяться в результате изменения структуры производства, исключения какой-либо его стадии. Также возможно введение новых режимов труда, изменение систем нормирования труда, другого распределения задач и участков ответственности между структурными подразделениями.

Этот перечень не является закрытым. Внести нововведения в документацию рабочего может потребоваться и в других ситуациях, которые привели к изменению нагрузки работника.

Изменение должностной инструкции по инициативе работодателя

Работодатель вправе менять текст в должностной инструкции рабочего. Однако нужно получить согласие от работника.

Это касается случаев, если ДИ является приложением к трудовому договору или оформлена как отдельный документ и правки затрагивают условия трудового договора.

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Изменение должностной инструкции без согласия работника

Работодатель вправе в одностороннем порядке внести поправки в должностную инструкцию только в одном случае: ДИ оформлена как отдельный документ и вносимые поправки не затрагивают функцию труда сотрудника и другие обязательные условия трудового договора.

В частности, разрешено в одностороннем порядке вносить в должностные инструкции технические правки, исправлять формулировки по тексту на правильные. Также не запрещено вносить правки, которые связаны с изменениями в профстандартах и справочниках.

Для этого необходимо ознакомить сотрудника с новой версией инструкции и утвердить изменения приказом руководителя, который можно составить в свободной форме.

Порядок внесения изменений в должностную инструкцию работника

В законе не сказано, как внести изменения в должностную инструкцию работника. Поэтому работодатель вправе самостоятельно определить такой порядок и закрепить его во внутренних документах.

На практике порядок утверждения правок будет зависеть от того, каким образом оформлена ДИ. Всего существует два варианта — инструкция оформлена как приложение к трудовому договору или в качестве отдельного документа.

В случае, если должностная инструкция является приложением к трудовому договору, необходимо подписать дополнительное соглашение с сотрудником. Такой порядок потребуется применять вне зависимости от того, какие изменения вносятся в инструкцию.

Если же ДИ является отдельным документом, то необходимо будет разработать новую редакцию инструкции или же записать нововведения в правках к действующей инструкции. Кроме того, необходимо получить от работника соглашение на внесение правок, если они меняют условия трудового договора.

Новую версию инструкции или правки к старой версии необходимо будет утвердить приказом руководителя и попросить сотрудника подписать итоговый вариант документа.

Образец приказа о внесении изменений в должностную инструкцию можно скачать во вложениях к статье.

Уведомление об изменении должностной инструкции

В случае внесения поправок в должностную инструкцию по причине изменения организационных или технологических условиях труда об этом необходимо уведомить сотрудника заранее.

Для этого необходимо отправить рабочему письменное уведомление о грядущих нововведениях. Крайний срок — не позднее чем за два месяца до введения нововведений. При этом с уведомлением сотрудника необходимо ознакомить под подпись.

Этот порядок следует соблюдать независимо от того, является должностная инструкция самостоятельным документом или приложением к трудовому договору (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

Пример уведомления об изменении ДИ тоже можно скачать во вложениях к статье.