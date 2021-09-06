Топ-9 вопросов и ответов про облачную кассу

Облачная касса — новый термин среди предпринимателей, руководителей и бухгалтеров, который собрал вокруг себя много путаниц. Непонятно, что значит «облачная», чем она отличается от онлайн-касс и какому бизнесу можно использовать.

Приводим ответы без сложных формулировок и воды на популярные вопросы по этой теме.

Что такое облачная касса? Её законно использовать?

Облачная касса — это физическая онлайн-касса с фискальным накопителем, которая находится не у компании в офисе или торговой точке, а у арендодателя в дата-центре. Компания получает к ней удаленный доступ — иначе говоря, использует «в облаке».

Фискализация платежей происходит удаленно. Чек облачная касса не печатает, а отправляет клиенту на электронную почту или телефон.

В п. 5.6, статье 1.2 54-ФЗ такая касса называется «расположенной вне места совершения расчета». Соответственно, облачная касса работает полностью по 54-ФЗ: формирует чеки и передает их через ОФД в налоговую, электронный чек отправляет клиенту, а также хранит информацию о продажах в зашифрованном виде.

Чем облачная касса отличается от онлайн-кассы?

Онлайн-кассой называют современные кассы, которые отправляют данные в ОФД в режиме реального времени. Они представляют собой физическое устройство, которое мы привыкли видеть в магазинах или кафе.

Облачная касса — тоже физическая онлайн-касса, только находится она не на торговой точке, а у арендодателя. И формирует не физические чеки, а электронные.

Это безопасно?

Безопасность — одно из преимуществ облачных касс перед физическими онлайн-кассами. Дата-центры, где хранятся облачные кассы, соответствуют высоким требованиям к надежности и безопасности: видеонаблюдение, система пожаротушения, резервный генератор электропитания, защита от сетевых ошибок и DDos-атак.

Даже если ККТ выйдет из строя, сервис арендодателя хранит данные, что позволит восстановить их и продолжить работу на другой облачной ККТ.

Если же работать с физической кассой, то она не защищена от влияния внешней среды или человеческого фактора.

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Кто может использовать облачную кассу?

Бизнес может использовать облачную кассу, если принимает наличную или безналичную оплату:

на сайте, в интернет-магазине, маркетплейсе, в приложении;

на территории клиента: при доставке товаров курьером или при оказании выездных услуг;

на борту транспорта;

через автоматическое устройство: вендинговые аппараты, платежные терминалы.

В остальных случаях покупателю предоставляется бумажный чек и облачная касса не подойдет.

Как пробивать чеки с помощью облачной кассы?

Облачная касса для бизнеса — просто устройство, для ее использования нужно специальное ПО, которое обеспечит передачу данных и личный кабинет для управления. Арендуя облачную кассу, вы получаете лицензию на использование этого ПО.

Для приема платежей и формирования чеков подключите облачную кассу с помощью готового модуля к CMS сайта или проведите подключение по API. Также можно пробивать чеки вручную через личный кабинет.

Лучше взять облачную кассу в аренду или купить физическую?

Покупка физической кассы означает, что вы самостоятельно будете следить за ее сохранностью, функционированием и техническим обслуживанием. В случае сбоя или поломок необходимо будет обращаться за помощью к специалистам сервисного центра.

Аренда облачной кассы подразумевает, что решение всех технических проблем ложится на плечи арендодателя. Не нужно покупать дополнительно ПО, оборудование или нанимать технический персонал. Даже открытие и закрытие смены происходит автоматически.

Для нее не нужна специальная подготовка или знания, а бесперебойная работа снижает издержки по простою торговых точек в случае с выходом из строя ККТ.

Что входит в стоимость аренды облачной кассы?

В стоимость входят три вещи:

аренда самой облачной кассы. Сюда также включено техническое обслуживание, ремонт и регулярные обновления;

фискальный накопитель. Вы приобретаете его в собственность, но хранится он в кассе у арендодателя;

лицензия на ПО облачной кассы. Используйте личный кабинет для управления кассой и интегрирования с банками и платежными системами.

Иногда в стоимость входят дополнительные услуги, например, договор с ОФД. Это зависит от сервиса облачных касс и тарифа.

Можно ли подключить два сайта с онлайн-продажами на одну онлайн-кассу?

Да, можно. По закону одна касса используется на одном юридическом лице. Сколько сайтов у одного и того же юридического лица, не имеет значения.

У меня уже есть онлайн-касса. Зачем мне нужна облачная?

Если у вас уже есть физическая онлайн-касса, то для приема платежей в интернете или на выезде превратить ее в облачную с помощью сервиса «Расшаривание кассы».

Ваша онлайн-касса останется у вас, но в то же время вы сможете пользоваться ею, как облачной — фискализировать платежи удаленно.

Например, курьер или сотрудник, оказывающий услуги на выезде, устанавливает на телефон приложение и принимает оплату своим смартфоном. В данном случае бумажный чек не нужен — электронный вариант отправится на электронную почту или телефон клиента. И всё в соответствии с 54-ФЗ.