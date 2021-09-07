Письма по ПСН, которые вам не понравятся. И онлайн-курс про спецрежим, который точно понравится

У Минфина и ФНС, которые так ратовали на отмену ЕНВД, особое мнение про ПСН. Ведь ИП ринулись переходить на этот спецрежим. Налоговикам не терпится накропать побольше писем, чтобы люди не расслаблялись и «главное, плотили»!

Собрали пару последних разъяснений. И еще целый курс сделали.

В одном городе по одной деятельности нельзя одновременно применять ПСН и УСН

Очень неоднозначное письмо Минфина № 03-11-11/64930 от 12.08.2021.

По одному виду деятельности, который ведется на территории одного города, муниципального района или на территории нескольких районов одного городского округа, ПСН и УСН одновременно применяться не могут.

Но вообще-то, по Налоговому кодексу, ПСН применяется наряду с иными режимами налогообложения. Так что видимо, придется ждать судов по этому вопросу.

Для тех, то решил продавать кофе в своем магазине

Даже если просто продаете кофеек с собой из кофемашины — занимаетесь общепитом, уточнили налоговики в письме ФНС от 18.08.2021 № СД-4-3/11527@.

А значит, если был патент на розницу, к примеру, то для кофе придется оформить новый патент.

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Чему научитесь

разбираться в налоговых ставках при ПСН

правильно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами

вести налоговый учет на патенте по всем правилам

Кому подойдёт курс

Предпринимателям. Потому что для многих из них в ПСН много нового после перехода с ЕНВД.

Бухгалтерам. Потому что в ПСН много важных и не заметных на первый взгляд моментов, которые могут привести к проблемам в дальнейшем.