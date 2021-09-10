Как работать с личными карточками Т-2 с 1 сентября

Перемены в работе с кадровыми документами коснулись и личной карточки работника Т-2. С 1 сентября 2021 года ее больше вести не нужно. Но можно и продолжать вести. Однако в этом случае — по другим правилам.

Личная карточка Т-2

Личная карточка Т-2 — это кадровый документ, который работодатель составляет в первый рабочий день на сотрудника, которого приняли на работу в штат по трудовому договору. Эту карточку кадровик ведет на протяжении всего периода работы данного сотрудника в фирме.

В карточке Т-2 содержатся все персональные данные работника и информация о его трудовой деятельности.

Типовая форма № Т-2 утверждена постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. № 1.

В карточке указывают:

фамилию, имя, отчество работника;

год его рождения;

пол;

образование;

семейное положение;

детей;

паспортные данные;

ИНН и номер свидетельства пенсионного страхования;

стаж работы (общий и непрерывный).

Соответственно, данные берут из приказа о приеме сотрудника на работу, трудовой книжки, паспорта, военного билета, документа об образовании, пенсионного свидетельства, свидетельства о постановке на налоговый учет.

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Прежними правилами ведения трудовых книжек было предусмотрено, что с каждой вносимой в трудовую книжку записью работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись . А роспись проставляли в его личной карточке, где запись, внесенная в трудовую книжку, повторяется.

Но эти старые правила ведения и хранения трудовых книжек, которые были утверждены постановлением Правительства от 16 апреля 2003 г. № 225, с 1 сентября 2021 года утратили силу. На смену пришел приказ Минтруда от 19 мая 2021 г. № 320н.

Как изменились правила работы с формой Т-2

Первое — это, конечно, отмена обязанности вести личную карточку по форме Т-2. Как документ она больше в новом порядке не упоминается. В новом порядке нет положений, обязывающих работодателей вести личные карточки работников.

Отсюда следует, что и знакомить сотрудников с записями в форме № Т-2 о приеме, переводе и увольнении не требуется.

Тем не менее, Роструд считает, что работодатель — организация или ИП — вправе продолжить после 1 сентября в2021 года вести карточки № Т-2 (ситуация повторяет ситуацию с отменой командировочных удостоверений, которые фирма по желанию может продолжать оформлять).

Нарушением это не будет, но уже без ознакомления работников. И это второе изменение порядка работы с личной карточкой.

А вот третье — самое существенное.