Как работать с личными карточками Т-2 с 1 сентября

Перемены в работе с кадровыми документами коснулись и личной карточки работника Т-2. С 1 сентября 2021 года ее больше вести не нужно. Но можно и продолжать вести. Однако в этом случае — по другим правилам.
Личная карточка Т-2
Личная карточка Т-2 — это кадровый документ, который работодатель составляет в первый рабочий день на сотрудника, которого приняли на работу в штат по трудовому договору. Эту карточку кадровик ведет на протяжении всего периода работы данного сотрудника в фирме.
В карточке Т-2 содержатся все персональные данные работника и информация о его трудовой деятельности.
Типовая форма № Т-2 утверждена постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. № 1.
В карточке указывают:
- фамилию, имя, отчество работника;
- год его рождения;
- пол;
- образование;
- семейное положение;
- детей;
- паспортные данные;
- ИНН и номер свидетельства пенсионного страхования;
- стаж работы (общий и непрерывный).
Соответственно, данные берут из приказа о приеме сотрудника на работу, трудовой книжки, паспорта, военного билета, документа об образовании, пенсионного свидетельства, свидетельства о постановке на налоговый учет.
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Прежними правилами ведения трудовых книжек было предусмотрено, что с каждой вносимой в трудовую книжку записью работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись . А роспись проставляли в его личной карточке, где запись, внесенная в трудовую книжку, повторяется.
Но эти старые правила ведения и хранения трудовых книжек, которые были утверждены постановлением Правительства от 16 апреля 2003 г. № 225, с 1 сентября 2021 года утратили силу.
На смену пришел приказ Минтруда от 19 мая 2021 г. № 320н.
Как изменились правила работы с формой Т-2
Первое — это, конечно, отмена обязанности вести личную карточку по форме Т-2. Как документ она больше в новом порядке не упоминается. В новом порядке нет положений, обязывающих работодателей вести личные карточки работников.
Отсюда следует, что и знакомить сотрудников с записями в форме № Т-2 о приеме, переводе и увольнении не требуется.
Тем не менее, Роструд считает, что работодатель — организация или ИП — вправе продолжить после 1 сентября в2021 года вести карточки № Т-2 (ситуация повторяет ситуацию с отменой командировочных удостоверений, которые фирма по желанию может продолжать оформлять).
Нарушением это не будет, но уже без ознакомления работников. И это второе изменение порядка работы с личной карточкой.
А вот третье — самое существенное.
Если увольняющийся сотрудник попросит выдать ему копию личной карточки, работодатель обязан это сделать. Об этом написали чиновники Роструда — к документам, связанным с работой, наряду с приказами о приеме на работу, о переводах на другую работу, увольнении, а также и выпиской из трудовой книжки. Следовательно, если сотрудник подал соответствующее заявление, работодатель должен выдать ему копию Т-2.
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