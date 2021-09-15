СЗВ-М: что и где надо менять

По данным сайта судебной статистки РФ, предпринимателям в 2020 г. выставлено штрафов в размере 464 470 тыс. руб., и это только за нарушение порядка и сроков предоставления сведений (документов) в ПФР (ст. 15.33.2 КоАП). А именно СЗВ-М и СЗВ-ТД.

Напомним, чем они отличаются.

Итак, СЗВ- М — сведения о застрахованных лицах.

В этом отчете должны отражаться сведения о застрахованных лицах, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (п. 14 Порядка, утв. Постановлением № 103п).

Эту форму придумали для того, чтобы учитывать работающих пенсионеров с тем, чтобы верно начислять им пенсию.

СЗВ-ТД же заполняется и предоставляется страхователем на всех сотрудников, с которыми заключены или прекращены трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РФ, будь то сотрудники, работающие по совместительству или на дистанционной работе.

Эта форма нужна для того, чтобы передавать в ПФР актуальные сведения о трудовой деятельности работников. То есть работодатель передает сведения для заполнения электронных трудовых книжек.

Вас ничего не смущает?

Это две формы, которые сдаются в ПФР, данные из которых попадают в индивидуальные лицевые счета.

Они практически идентичны.

Есть только одно маленькое различие: в одном отчете (СЗВ-ТД) говорится о работниках по трудовому договору, а во второй (СЗВ-М) добавлены еще и по гражданско-правовому. Но оно решается очень просто, добавлением еще одной сточки (столбца) в отчет СЗВ-ТД.

Так почему же отчет СЗВ-М не отменят?

Это вопрос несколько раз упоминался на просторах интернета, и каких либо внятных ответов, и тем более от Пенсионного фонда нет.

А этот отчет, между прочим, сдается каждый месяц до 15 числа, в не зависимости от того работайте вы или нет, была ли начислена заработная плата или нет.

Тут мы с вами возвращается в начало нашей статьи, сумма 464 470 тыс. руб. это, конечно, не такая значительная сумма для нашего бюджета, но все-таки имеет вес. А получается эта сумма из-за того, что если направить СЗВ-М позже срока, указать в отчёте не всю информацию или ошибиться, то штраф составит 500 рублей за каждое физлицо. На каждое лицо.

И даже если это будет один день, и даже если у вас 1000 сотрудников, Пенсионный фонд выставит вам штраф в размере 500 000 руб. (1000 * 500 руб). Есть большая вероятность того, что вы его уменьшите в суде, но это только вероятность. И ведь помимо огромных штрафов, бизнес несет административную нагрузку.

Если СЗВ-ТД можно сдавать только тогда, когда человек уволился или при приеме на работу, то есть не так часто, то СЗВ-М нужно сдавать каждый месяц и не опоздать, и все отразить верно.

Что тогда приходится делать бизнесменам? Больше платить бухгалтеру (если это малый бизнес, то обычно бухгалтер приходящий (аутсорсинг), и тут есть разница в цене — раз в квартал приходит бухгалтер или раз в месяц). А если это крупный бизнес, то здесь все еще дороже, здесь уже нужен отдельный сотрудник, который занимается только тем, что сдает СЗВ-М и СЗВ-ТД.

И эти отчеты постоянно меняются, вносятся правки, а это все — затраченное время.

По данным https://wordstat.yandex.ru/ количество запросов только за один месяц по слову СЗВМ- 22 491 раз, а по СЗВ-ТД — 672 413 раз.