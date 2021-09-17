Изменения в НДФЛ: кого освободили от сдачи 3-НДФЛ , а кому положен новый вычет

В теме личных налогов — приятное пополнение: с 2022 года — новый соцвычет за «физкультуру». Плюс некоторые продажи физлиц освободили от декларирования. Насколько будет доступен спортивный вычет? Кто теперь не сдает 3-НДФЛ? Давайте разбираться.

Нулевую 3-НДФЛ при продаже имущества отменяют

Сейчас, если имущество, которое продал «физик», находилось в его собственности менее минимального предельного срока владения (3 или 5 лет), надо подать в налоговую отчет 3-НДФЛ. Даже если к уплате ничего нет.

С 2022 г. нулевые декларации в такой ситуации сдавать не нужно. Причем порядок работает, начиная с доходов за 2021 год. Причина — правки, которые предусмотрел для ст. 229 НК Федеральный закон № 305-ФЗ.

Налог к уплате равен нулю, если полученный доход перекрыли налоговым вычетом:

по недвижимости (жилые дома, квартиры, комнаты, включая приватизированные, садовые дома и земельные участки) это 1 млн рублей;

по иному имуществу. Например, это автомобили, нежилая недвижимость (гаражи, машиноместа) — 250 000 руб.

Если доходы от продажи имущества превышают размер соответствующих вычетов (1 млн рублей и 250 000 руб.), отчитаться по форме 3-НДФЛ придется.

Если возникает обязанность сдать декларацию 3-НДФЛ только по другим сделкам, в нее не нужно включать доходы, по которым можно не отчитываться.

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Уточнен порядок определения минимального срока владения имуществом в случае внесения дополнительной оплаты по договору ДДУ

Речь о том, что обнулять подсчет срока владения жилья, купленного по ДДУ, больше не надо, если после ввода в эксплуатацию пришлось доплатить за лишние квадратные метры. Раньше из НК РФ было не понятно, как действовать. В разъяснениях Минфин говорил, что надо считать срок без учета допоплат — то есть с первой оплаты. В итоге такой порядок и закрепили в налоговом кодексе.

Норма работает задним числом с 2019 г. (абз. 4 п. 2 ст. 217.1 НК). Дольщикам это изменение выгодно, так как зачастую уже готовое жилье сразу можно продать без уплаты налогов.

Спортивный вычет уже вступил в силу, но реально заработает с нового года

Новый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги должен был вступить в силу только в будущем 2022 г. Но благодаря принятым поправкам новые нормы заработали уже с 1 августа 2021 г. Причем законодатели точно обозначили: применяем вычет к доходам, полученным начиная с 1 января 2022 г. (Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, в редакции от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

Общая сумма вычета за физкультурно-оздоровительные услуги предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год. И тут нужно понимать, что указанный лимит — единый для всех соцвычетов (на фитнес, на лечение, образование, благотворительность, добровольное пенсстрахование и страхование жизни).

Хорошая новость: в Госдуму внесли законопроект (№ 1226427-7) о повышении лимита для соцвычетов со 120 до 360 тыс. рублей. Ведь планку установили более 10 лет назад и с тех пор не меняли, — говорится в пояснительной записке к проекту. А цены за этот период выросли. Если лимит поднимут, в рамках соцвычета можно будет вернуть максимум 46 800 руб. вместо нынешних 15 600 руб.

Новый вычет будут давать, если оплатили спортивные занятия себе, детям или подопечным в возрасте до 18 лет. Причем есть требование к исполнителю услуг:

деятельность в области физкультуры и спорта — основная для организации (ИП);

оказываемые услуги включены в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утвержденный Правительством РФ;

исполнитель включен в особый перечень физкультурно-спортивных организаций (ИП), сформированный Минспортом на соответствующий год.

К декларации 3-НДФЛ на получение вычета потребуется приложить: