Запись в трудовой книжке о приеме на работу: что надо помнить кадровику

Работодатель с 01.01.2020 может не заполнять трудовую книжку, если сотрудник отказался от ее ведения. Если такого отказа не последовало, то вносить записи нужно по-прежнему. Как правильно при приеме на работу внести сведения в трудовую книжку, расскажем в статье.
Образец записи в трудовой книжке о приеме на работу
При ведении трудовой книжки запись о приеме на работу вносят в раздел «Сведения о работе» на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу, изданного в соответствии с ч. 1 ст. 68 ТК РФ (п. 9 порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного Приказом Минтруда РФ от 19.05.2021 № 320н).
Записи вносит работодатель или другое уполномоченное лицо, которое ответственно за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. Прием сотрудника оформляют в следующем порядке (п. 10 порядка № 320н).
1. В графе 3 раздела «Сведения о работе» в виде заголовка указывают полное, а также сокращенное название компании.
При оформлении работника в филиал в трудовой книжке прописывают наименование головной организации, так как филиал не является работодателем.
2. Под заголовком в графе 1 нужно проставить порядковый номер записи, используя при этом сквозную нумерацию.
При внесении первой записи о приеме на работу следует нумеровать ее как № 1, а при внесении второй и последующих записей продолжить нумерацию.
3. В графе 2 указывают дату приема на работу. Ее пишут арабскими цифрами: число и месяц — двузначными, год — четырехзначными.
Например, если работник принят на работу 13 сентября 2021 года, в книжке следует сделать запись: 13.09.2021.
4. В графу 3 вносят записи:
- о принятии или назначении в структурное подразделение организации с указанием его конкретного названия, если условие о работе в таком подразделении включено в трудовой договор;
- названии должности, специальности или профессии.
5. В графе 4 проставляют дату и номер приказа (распоряжения), согласно которому сотрудник принят на работу. Сокращения не допускаются. Например, нельзя писать «пр.» вместо «приказ» или «расп.» вместо «распоряжение» (п. 3 порядка № 320н).
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Правильная запись выглядит так:
|№ записи
|Дата
|Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)
|Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись
|число
|месяц
|год
1
|2
|3
4
|Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность»)
|11
|13
|09
|2021
|Принят в отдел редактуры на должность корректора
|Приказ от 13.09.2021 № 10-К
Запись в трудовой книжке о приеме директора
Заполнение трудовой книжки директора компании заключается в том, что в графу 4 нужно внести реквизиты документа, на основании которого он принят на работу (п. 10 порядка № 320н). Это может быть решение общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и так далее (письмо Роструда от 22.09.2010 №
Запись генеральному директору делают так:
|№ записи
|Дата
|Сведения о приемена работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)
|Наименование,дата и номер документа, на основании которого внесена запись
|число
|месяц
|год
1
|2
|3
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность»)
|11
|13
|09
|2021
|Принят на должность генерального директора
|Приказ от 13.09.2021 № 10-К, протокол общего собрания участников ООО «Верность» от 13.09.2021
Запись в трудовой о приеме по совместительству
Запись о приеме на работу по совместительству может быть сделана при наличии следующих условий (п. 11 порядка № 320н):
- запись по общему правилу вносит только работодатель по основному месту работы;
- сотрудник изъявил желание (устно или письменно);
- запись вносят на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (копия приказа, справка). Если работнику потребовалось внести запись о работе по совместительству и он при этом нигде не работает, за внесением такой записи он может обратиться к работодателю, у которого он работал по совместительству. Отличие записи в таком случае заключается том, что в графе 3 трудовой книжки указывают, что сотрудник принят совместителем.
|№ записи
|Дата
|Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)
|Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись
|число
|месяц
|год
1
2
|3
4
|Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность»)
|11
|01
|03
|2021
Принят в отдел корпоративного права на должность юрисконсульта
|Приказ от 01.03.2021 № 10-К
|12
|13
|09
|2021
|Принят на работу по совместительству в общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа») в финансово-экономический отдел на должность специалиста по корпоративной отчетности
|Приказ от 13.09.2021 № 22-К
Запись в трудовой о приеме переводом
Запись в трудовой книжке о приеме на работу в порядке перевода сотрудника делают, только если он уволился с прежнего места работы переводом в компанию и есть запись о том, что он уволен в связи с переводом по его просьбе или с его согласия на основании п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
В этом случае в графе 3 раздела «Сведения о работе» надо написать, что сотрудник принят на работу в порядке перевода от другого работодателя (п. 21 порядка № 320н).
|№ записи
|Дата
|Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью,пункт закона)
|Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись
|число
|месяц
|год
1
2
3
4
|Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность»)
|11
|13
|09
|2021
|Принят в отдел редактуры на должность корректора в порядке перевода из ООО «Альфа»
|Приказ от 13.09.2021 № 10-К
Запись в трудовой о приеме по срочному трудовому договору
В трудовой книжке сотрудника, принятого по срочному трудовому договору, записи делают по общим правилам (письмо Роструда от 06.04.2010 №
Внесение сведений о срочном характере трудового договора не предусмотрено ни ТК РФ, ни порядком № 320н.
Запись в трудовой книжке о временном приеме на работу
ТК РФ не содержит такого понятия, как временный прием на работу. Если речь идет о срочном трудовом договоре, то запись делают так, как описано выше. Если сотрудник исполняет обязанности временно отсутствующего работника в порядке временного перевода (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ), то делать запись не нужно.
Это же правило действует, если сотруднику поручили временную работу (ст. 60.2 ТК РФ).