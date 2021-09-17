Запись в трудовой книжке о приеме на работу: что надо помнить кадровику

Работодатель с 01.01.2020 может не заполнять трудовую книжку, если сотрудник отказался от ее ведения. Если такого отказа не последовало, то вносить записи нужно по-прежнему. Как правильно при приеме на работу внести сведения в трудовую книжку, расскажем в статье.

Образец записи в трудовой книжке о приеме на работу

При ведении трудовой книжки запись о приеме на работу вносят в раздел «Сведения о работе» на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу, изданного в соответствии с ч. 1 ст. 68 ТК РФ (п. 9 порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного Приказом Минтруда РФ от 19.05.2021 № 320н).

Записи вносит работодатель или другое уполномоченное лицо, которое ответственно за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. Прием сотрудника оформляют в следующем порядке (п. 10 порядка № 320н).

1. В графе 3 раздела «Сведения о работе» в виде заголовка указывают полное, а также сокращенное название компании.

При оформлении работника в филиал в трудовой книжке прописывают наименование головной организации, так как филиал не является работодателем.

2. Под заголовком в графе 1 нужно проставить порядковый номер записи, используя при этом сквозную нумерацию.

При внесении первой записи о приеме на работу следует нумеровать ее как № 1, а при внесении второй и последующих записей продолжить нумерацию.

3. В графе 2 указывают дату приема на работу. Ее пишут арабскими цифрами: число и месяц — двузначными, год — четырехзначными.

Например, если работник принят на работу 13 сентября 2021 года, в книжке следует сделать запись: 13.09.2021.

4. В графу 3 вносят записи:

о принятии или назначении в структурное подразделение организации с указанием его конкретного названия, если условие о работе в таком подразделении включено в трудовой договор;

названии должности, специальности или профессии.

5. В графе 4 проставляют дату и номер приказа (распоряжения), согласно которому сотрудник принят на работу. Сокращения не допускаются. Например, нельзя писать «пр.» вместо «приказ» или «расп.» вместо «распоряжение» (п. 3 порядка № 320н).

Еще больше обо всем, что нужно знать о приеме сотрудников на работу — в онлайн-курсе от команды «Клерка». Начать учиться можно тут.

Правильная запись выглядит так:

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность») 11 13 09 2021 Принят в отдел редактуры на должность корректора Приказ от 13.09.2021 № 10-К

Запись в трудовой книжке о приеме директора

Заполнение трудовой книжки директора компании заключается в том, что в графу 4 нужно внести реквизиты документа, на основании которого он принят на работу (п. 10 порядка № 320н). Это может быть решение общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и так далее (письмо Роструда от 22.09.2010 № 2894-6-1).

Запись генеральному директору делают так:

№ записи Дата Сведения о приемена работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование,дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность») 11 13 09 2021 Принят на должность генерального директора Приказ от 13.09.2021 № 10-К, протокол общего собрания участников ООО «Верность» от 13.09.2021

Запись в трудовой о приеме по совместительству

Запись о приеме на работу по совместительству может быть сделана при наличии следующих условий (п. 11 порядка № 320н):

запись по общему правилу вносит только работодатель по основному месту работы;

сотрудник изъявил желание (устно или письменно);

запись вносят на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (копия приказа, справка). Если работнику потребовалось внести запись о работе по совместительству и он при этом нигде не работает, за внесением такой записи он может обратиться к работодателю, у которого он работал по совместительству. Отличие записи в таком случае заключается том, что в графе 3 трудовой книжки указывают, что сотрудник принят совместителем.

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность») 11 01 03 2021 Принят в отдел корпоративного права на должность юрисконсульта Приказ от 01.03.2021 № 10-К 12 13 09 2021 Принят на работу по совместительству в общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа») в финансово-экономический отдел на должность специалиста по корпоративной отчетности Приказ от 13.09.2021 № 22-К

Запись в трудовой о приеме переводом

Запись в трудовой книжке о приеме на работу в порядке перевода сотрудника делают, только если он уволился с прежнего места работы переводом в компанию и есть запись о том, что он уволен в связи с переводом по его просьбе или с его согласия на основании п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

В этом случае в графе 3 раздела «Сведения о работе» надо написать, что сотрудник принят на работу в порядке перевода от другого работодателя (п. 21 порядка № 320н).

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью,пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Верность» (ООО «Верность») 11 13 09 2021 Принят в отдел редактуры на должность корректора в порядке перевода из ООО «Альфа» Приказ от 13.09.2021 № 10-К

Запись в трудовой о приеме по срочному трудовому договору

В трудовой книжке сотрудника, принятого по срочному трудовому договору, записи делают по общим правилам (письмо Роструда от 06.04.2010 № 937-6-1).

Внесение сведений о срочном характере трудового договора не предусмотрено ни ТК РФ, ни порядком № 320н.

Запись в трудовой книжке о временном приеме на работу

ТК РФ не содержит такого понятия, как временный прием на работу. Если речь идет о срочном трудовом договоре, то запись делают так, как описано выше. Если сотрудник исполняет обязанности временно отсутствующего работника в порядке временного перевода (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ), то делать запись не нужно.