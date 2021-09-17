Что будут выяснять на допросе у самозанятого?

Компании часто используют труд самозанятых для незаконной оптимизации налогообложения. На сайте ФНС содержится информация о совместных проверках работодателей с Рострудом. Что будут искать?

Какие работодатели рискуют попасть под проверку

Налоговая выявляет случаи, когда организации и ИП фактически нанимают самозанятых как работников, не оформляя с ними трудовых отношений. Работодатели так значительно экономят на взносах и НДФЛ. Это большая часть поступлений в бюджет, следовательно, за них стоит побороться.

С тем, что нельзя переводить в статус самозанятых своих работников, бизнес вроде бы уже разобрался. Но меру налогоплательщики чувствуют пока плохо. Многие сами вызывают огонь на себя, массово заключая договоры с самозанятыми. Налоговая вряд ли пропустит ситуацию, когда в организации всего три штатных сотрудника с минимальной зарплатой и 50 — самозанятых, с заработком в 10, а то и 20 раз превышающим МРОТ. Если попали на карандаш, это уже дело времени — раскрутить всю цепочку оптимизации.

На что обращают внимание инспекторы в первую очередь? Что может выдать работодателя?

Длительные отношения и многократное перезаключение договоров с одним и тем же самозанятым.

Работа или услуга носит не разовый, а систематический характер.

Не конкретизирован объем работы.

Регулярные вознаграждения, да еще и в дни выплаты заработной платы.

Заказчик предоставляет для выполнения работы оборудование и помещение.

ТК РФ прямо запрещает заключать договоры гражданско-правового характера, которые фактически «прикрывают» трудовые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).

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Основные различия ГПД на услуги и трудового договора (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15) мы собрали для удобства в таблицу.

Таблица «Различия между ГПД и трудовым договором»

ГПД ТД Исполнитель выполняет конкретную разовую услугу Работник выполняет трудовые функции Не важен процесс труда, а важен только результат Важен и результат, и процесс Исполнитель — самостоятельный хозяйственный субъект. Сам определяет, когда и как ему оказать услугу Работник подчиняется определенному в организации распорядку, включается в ее структуру Исполнитель работает на свой страх и риск Работник работает под контролем и руководством работодателя

Улики будут искать среди этих документов (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15):

пропуска для доступа на территорию или в здание работодателя;

журнал регистрации прихода-ухода работников на работу, в том числе электронный;

графики сменности;

графики отпусков;

командировочные документы;

расчетные листки о начислении заработной платы;

зарплатные ведомости;

журналы об охране труда, пожарной безопасности, инструктажа на рабочем месте;

направления работников на медосмотр;

аудио, видеозаписи.

Зачем налоговой допрашивать плательщика НПД

Чтобы переквалифицировать гражданско-правовой договор с самозанятым в трудовой, нужно собрать определенную совокупность доказательств. Одно из них — протокол допроса самозанятого.

Вызывает на допрос налоговая инспекция по месту жительства такого самозанятого. Юрлицо или ИП, заключивший договор с таким самозанятым, может и не догадываться об этом. Значит, у вас не будет возможности подготовить свидетеля к допросу здесь и сейчас. Со стороны организации, как правило, выступают опытные бухгалтеры, финансовый директор, юристы и налоговые консультанты.

Самозанятый — обычный человек, у которого нет защиты, поэтому и начинают именно с него.

Цель допроса — доказать наличие трудовых отношений. Что именно будут спрашивать на допросе? Ниже — конкретные примеры вопросов из нашей практики. Самозанятому лучше заранее продумать ответы на эти вопросы. Также учитывайте, что рано или поздно налоговая может спросить вас о работе с самозанятыми.

Возможный список вопросов в ИФНС к самозанятому