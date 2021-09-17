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Что будут выяснять на допросе у самозанятого?

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Рубрика Самозанятые
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Компании часто используют труд самозанятых для незаконной оптимизации налогообложения. На сайте ФНС содержится информация о совместных проверках работодателей с Рострудом. Что будут искать?

Какие работодатели рискуют попасть под проверку

Налоговая выявляет случаи, когда организации и ИП фактически нанимают самозанятых как работников, не оформляя с ними трудовых отношений. Работодатели так значительно экономят на взносах и НДФЛ. Это большая часть поступлений в бюджет, следовательно, за них стоит побороться.

С тем, что нельзя переводить в статус самозанятых своих работников, бизнес вроде бы уже разобрался. Но меру налогоплательщики чувствуют пока плохо. Многие сами вызывают огонь на себя, массово заключая договоры с самозанятыми. Налоговая вряд ли пропустит ситуацию, когда в организации всего три штатных сотрудника с минимальной зарплатой и 50 — самозанятых, с заработком в 10, а то и 20 раз превышающим МРОТ. Если попали на карандаш, это уже дело времени — раскрутить всю цепочку оптимизации.

На что обращают внимание инспекторы в первую очередь? Что может выдать работодателя?

  • Длительные отношения и многократное перезаключение договоров с одним и тем же самозанятым.
  • Работа или услуга носит не разовый, а систематический характер.
  • Не конкретизирован объем работы.
  • Регулярные вознаграждения, да еще и в дни выплаты заработной платы.
  • Заказчик предоставляет для выполнения работы оборудование и помещение.

ТК РФ прямо запрещает заключать договоры гражданско-правового характера, которые фактически «прикрывают» трудовые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).

Еще больше важных деталей о правильной работе с самозанятыми рассказывает эксперт в записи очень крутого вебинара на "Клерке": забирайте скорее. 

Основные различия ГПД на услуги и трудового договора (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15) мы собрали для удобства в таблицу.

Таблица «Различия между ГПД и трудовым договором»

ГПД

ТД

Исполнитель выполняет конкретную разовую услугу

Работник выполняет трудовые функции

Не важен процесс труда, а важен только результат

Важен и результат, и процесс

Исполнитель — самостоятельный хозяйственный субъект. Сам определяет, когда и как ему оказать услугу

Работник подчиняется определенному в организации распорядку, включается в ее структуру

Исполнитель работает на свой страх и риск

Работник работает под контролем и руководством работодателя

Улики будут искать среди этих документов (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15):

  • пропуска для доступа на территорию или в здание работодателя;
  • журнал регистрации прихода-ухода работников на работу, в том числе электронный;
  • графики сменности;
  • графики отпусков;
  • командировочные документы;
  • расчетные листки о начислении заработной платы;
  • зарплатные ведомости;
  • журналы об охране труда, пожарной безопасности, инструктажа на рабочем месте;
  • направления работников на медосмотр;
  • аудио, видеозаписи.

Зачем налоговой допрашивать плательщика НПД

Чтобы переквалифицировать гражданско-правовой договор с самозанятым в трудовой, нужно собрать определенную совокупность доказательств. Одно из них — протокол допроса самозанятого.

Вызывает на допрос налоговая инспекция по месту жительства такого самозанятого. Юрлицо или ИП, заключивший договор с таким самозанятым, может и не догадываться об этом. Значит, у вас не будет возможности подготовить свидетеля к допросу здесь и сейчас. Со стороны организации, как правило, выступают опытные бухгалтеры, финансовый директор, юристы и налоговые консультанты.

Самозанятый — обычный человек, у которого нет защиты, поэтому и начинают именно с него.

Цель допроса — доказать наличие трудовых отношений. Что именно будут спрашивать на допросе? Ниже — конкретные примеры вопросов из нашей практики. Самозанятому лучше заранее продумать ответы на эти вопросы. Также учитывайте, что рано или поздно налоговая может спросить вас о работе с самозанятыми.

Возможный список вопросов в ИФНС к самозанятому

  1. Ваше образование?
  2. Ваше место работы?
  3. Знакомо ли вам ООО «Одуванчик», с которым у вас заключен договор услуг?
  4. Каким образом вы о нем узнали?
  5. Какие услуги вы оказывали ООО «Одуванчик»?
  6. Что входит в ваши функции?
  7. Вы оказывали эти услуги лично?
  8. С кем вы контактируете?
  9. Кому вы подчиняетесь? / Кто контролирует вашу работу?
  10. Когда вы зарегистрировались в качестве самозанятого?
  11. Вы зарегистрировались в качестве самозанятого по инициативе ООО «Одуванчик»?
  12. Как происходил процесс заключения договора?
  13. Кто был инициатором заключения договора?
  14. На какой срок заключен договор?
  15. Опишите офис ООО «Одуванчик».
  16. ООО «Одуванчик» — ваш основной источник дохода?
  17. Вы оказываете аналогичные услуги другим хозяйствующим субъектам?
  18. Каков ваш график работы?
  19. Кто вам обеспечивает условия труда?
  20. Кто оплачивает телефон / интернет / ПО?
  21. Как часто вам выплачивают вознаграждение?
  22. От каких показателей зависит ваш заработок?
  23. Какая ответственность предусмотрена по договору в случае невыполнения вами работы?
  24. Предусмотрена ли дисциплинарная ответственность в договоре?
  25. У вас были конфликты с представителями ООО «Одуванчик»? Если да, то с кем?

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