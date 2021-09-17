Что будут выяснять на допросе у самозанятого?

Компании часто используют труд самозанятых для незаконной оптимизации налогообложения. На сайте ФНС содержится информация о совместных проверках работодателей с Рострудом. Что будут искать?
Какие работодатели рискуют попасть под проверку
Налоговая выявляет случаи, когда организации и ИП фактически нанимают самозанятых как работников, не оформляя с ними трудовых отношений. Работодатели так значительно экономят на взносах и НДФЛ. Это большая часть поступлений в бюджет, следовательно, за них стоит побороться.
С тем, что нельзя переводить в статус самозанятых своих работников, бизнес вроде бы уже разобрался. Но меру налогоплательщики чувствуют пока плохо. Многие сами вызывают огонь на себя, массово заключая договоры с самозанятыми. Налоговая вряд ли пропустит ситуацию, когда в организации всего три штатных сотрудника с минимальной зарплатой и 50 — самозанятых, с заработком в 10, а то и 20 раз превышающим МРОТ. Если попали на карандаш, это уже дело времени — раскрутить всю цепочку оптимизации.
На что обращают внимание инспекторы в первую очередь? Что может выдать работодателя?
- Длительные отношения и многократное перезаключение договоров с одним и тем же самозанятым.
- Работа или услуга носит не разовый, а систематический характер.
- Не конкретизирован объем работы.
- Регулярные вознаграждения, да еще и в дни выплаты заработной платы.
- Заказчик предоставляет для выполнения работы оборудование и помещение.
ТК РФ прямо запрещает заключать договоры гражданско-правового характера, которые фактически «прикрывают» трудовые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).
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Основные различия ГПД на услуги и трудового договора (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15) мы собрали для удобства в таблицу.
Таблица «Различия между ГПД и трудовым договором»
ГПД
ТД
Исполнитель выполняет конкретную разовую услугу
Работник выполняет трудовые функции
Не важен процесс труда, а важен только результат
Важен и результат, и процесс
Исполнитель — самостоятельный хозяйственный субъект. Сам определяет, когда и как ему оказать услугу
Работник подчиняется определенному в организации распорядку, включается в ее структуру
Исполнитель работает на свой страх и риск
Работник работает под контролем и руководством работодателя
Улики будут искать среди этих документов (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15):
- пропуска для доступа на территорию или в здание работодателя;
- журнал регистрации прихода-ухода работников на работу, в том числе электронный;
- графики сменности;
- графики отпусков;
- командировочные документы;
- расчетные листки о начислении заработной платы;
- зарплатные ведомости;
- журналы об охране труда, пожарной безопасности, инструктажа на рабочем месте;
- направления работников на медосмотр;
- аудио, видеозаписи.
Зачем налоговой допрашивать плательщика НПД
Чтобы переквалифицировать гражданско-правовой договор с самозанятым в трудовой, нужно собрать определенную совокупность доказательств. Одно из них — протокол допроса самозанятого.
Вызывает на допрос налоговая инспекция по месту жительства такого самозанятого. Юрлицо или ИП, заключивший договор с таким самозанятым, может и не догадываться об этом. Значит, у вас не будет возможности подготовить свидетеля к допросу здесь и сейчас. Со стороны организации, как правило, выступают опытные бухгалтеры, финансовый директор, юристы и налоговые консультанты.
Самозанятый — обычный человек, у которого нет защиты, поэтому и начинают именно с него.
Цель допроса — доказать наличие трудовых отношений. Что именно будут спрашивать на допросе? Ниже — конкретные примеры вопросов из нашей практики. Самозанятому лучше заранее продумать ответы на эти вопросы. Также учитывайте, что рано или поздно налоговая может спросить вас о работе с самозанятыми.
Возможный список вопросов в ИФНС к самозанятому
- Ваше образование?
- Ваше место работы?
- Знакомо ли вам ООО «Одуванчик», с которым у вас заключен договор услуг?
- Каким образом вы о нем узнали?
- Какие услуги вы оказывали ООО «Одуванчик»?
- Что входит в ваши функции?
- Вы оказывали эти услуги лично?
- С кем вы контактируете?
- Кому вы подчиняетесь? / Кто контролирует вашу работу?
- Когда вы зарегистрировались в качестве самозанятого?
- Вы зарегистрировались в качестве самозанятого по инициативе ООО «Одуванчик»?
- Как происходил процесс заключения договора?
- Кто был инициатором заключения договора?
- На какой срок заключен договор?
- Опишите офис ООО «Одуванчик».
- ООО «Одуванчик» — ваш основной источник дохода?
- Вы оказываете аналогичные услуги другим хозяйствующим субъектам?
- Каков ваш график работы?
- Кто вам обеспечивает условия труда?
- Кто оплачивает телефон / интернет / ПО?
- Как часто вам выплачивают вознаграждение?
- От каких показателей зависит ваш заработок?
- Какая ответственность предусмотрена по договору в случае невыполнения вами работы?
- Предусмотрена ли дисциплинарная ответственность в договоре?
- У вас были конфликты с представителями ООО «Одуванчик»? Если да, то с кем?