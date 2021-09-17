Обыск и выемка до возбуждения уголовного дела: причины и последствия

Что следует делать, если к вам пришли с обыском или выемкой? Прежде всего, не препятствовать процессуальным действиям, подключить юристов компании к этому процессу для фиксации всего происходящего. Вас никто не вынуждает помогать, но препятствовать точно не надо. И наконец, стоит обжаловать законность обыска и/или выемки документов.

Призывы с высоких трибун о прекращении давления на бизнес стали трендом современной общественной жизни. Эксперты отмечают не только избыточное вторжение силовых структур в дела компаний, но и необходимость создания механизмов, предотвращающих увеличение административной нагрузки на бизнес. Без них контролирующие и правоохранительные органы наращивают свое влияние в деловом мире. При этом применяемые меры (штрафы, запрет деятельности) сам бизнес давно не удивляют.

Настоящую тревогу вызывают следственные действия, затрагивающие конституционные права, такие, как обыски и выемки, проводимые до возбуждения уголовного дела в рамках проверок по сообщениям о совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

С 2013 года, когда законодателем были внесены изменения в положения уголовно-процессуального закона, регламентирующего проведение предварительных проверок, вопрос правомочности принудительного изъятия документов и предметов до возбуждения уголовного дела получил широкое обсуждение в научной литературе.

При отсутствии в законе четкой регламентации дискуссия выявила как сторонников, так и противников доследственных обысков и выемок.

Действительно, уголовно-процессуальный закон наделяет следственные органы обширными полномочиями по выявлению признаков преступлений. Получив информацию о том или ином правонарушении, силовики вправе вызвать бенефициаров, руководителей и сотрудников организации для получения с них объяснений, провести осмотр помещений и территории предприятия, изъять какие-либо документы или товарно-материальные ценности.

Вопреки ограничениям закона в том, что обыск и выемка могут проводиться для получения предметов, имеющих значение для уголовного дела, на практике проверяющие настаивают на том, что эти мероприятия могут иметь место и до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Бесспорно, выемка и обыск предполагают максимальную свободу действий для следователя, поскольку проводятся принудительно для владельцев соответствующих ценностей.

То есть, в случае с обыском (выемкой) для изъятия не требуется согласия владельца предметов и документов, вместе с тем, любые препятствия на пути следователя могут быть устранены активными силовыми действиями. По указанию следователя могут быть демонтированы замки, двери и т. п.

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Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

Главное, что по итогам указанных мероприятий у коммерческой организации могут быть изъяты все денежные средства, ценные бумаги, документы, компьютеры, товарно-материальные ценности.

Если в случае с бытовыми преступлениями (убийства, грабежи, разбои и т. п.) подобная практика еще может оправдать цели уголовного преследования, то в случае с бизнесом такая ситуация грозит предпринимателям полным параличом деятельности. В ситуации, когда органы прокуратуры поддерживают следственные органы в их праве на подобное расширение полномочий, перспективы обжалования результатов таких обысков и выемок становятся весьма призрачными.

Еще большую тревогу вызывает то, что подобная практика может применяться в коррупционных рейдерских атаках, недружественных поглощениях бизнеса.

В этой связи, для защиты субъектов предпринимательской деятельности законодателю следует установить адекватные механизмы сдержек и противовесов.

Во-первых, проведение обыска и выемки до возбуждения уголовного дела должно проводиться исключительно с разрешения суда, осуществляющего в таком случае функцию предварительного контроля.

Во-вторых, закон должен предусматривать безусловное незамедлительное возвращение изъятого в таких организациях имущества (документов) сразу после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.