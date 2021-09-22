Взыскание убытков с недобросовестного контрагента: что говорит судебная практика

Можно ли взыскать убытки с недобросовестного контрагента, из-за которого белая компания не может принять НДС к вычету и несет имущественные потери? Дискуссия об этом получила продолжение после выхода нового определения Верховного суда.

Речь об Определении Верховного Суда РФ от 09.09.2021 г. № 302-ЭС21-5294.

Разберемся в деталях.

Итак, в ГК РФ существуют ст. 406.1 (возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств) и ст. 431.2 (заверения об обстоятельствах), но суды неохотно удовлетворяли иски белых компаний к своим «нечистым на руку» контрагентам.

Один из примеров — решение Арбитражного суда Уральского округа в Постановлении от 27.01.2020 N Ф09-9372/19 по делу N А71-5923/2019. Инспекция отказала обществу в вычетах по НДС, так как последнее не представило документы, подтверждающие правомочия лиц, подписавших счет-фактуру. Общество направило контрагенту претензию о возмещении убытков в виде неполученного вычета по НДС, а затем обратилось с иском в суд о взыскании убытков. При рассмотрении дела суд указал, что истец просит взыскать убытки по нормам гражданского права, так как вопросы применения вычетов по НДС — предмет налогового законодательства, при этом налоговое законодательство не предоставляет право налогоплательщику перекладывать исполнение своих налоговых обязательств на другое лицо. Общество не доказало нарушение поставщиком обязательств, принятых им по договору. По мнению судов, требование для получения вычета по НДС может быть предъявлено именно государству в лице соответствующих налоговых, а не ответчику по гражданскому спору.

Суды по этому делу в очередной раз подтвердили вывод о том, что суть состоит в ответственности должника за неисполнение обязательства перед кредитором в гражданских правоотношениях.

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Практика предыдущих лет

Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 10.12.2020 г. по делу N А40-311076/2019 пришел к аналогичным выводам.

Истец не представил доказательства, свидетельствующие о нарушении ответчиком принятых на себя по договору обязательств, что повлекло возникновение для истца убытков в виде невозможности возмещения НДС на основании принятия налоговиками решения об отказе в возмещении налога в заявленной сумме.

Налоговое законодательство не предусматривает возможность для налогоплательщика переложить исполнения своих налоговых обязательств перед бюджетом на иное лицо. Требование для получения вычета по НДС может быть предъявлено лишь государству в лице соответствующих налоговых, а не ответчику.

Исключением из этого правила являлся судебный спор, суть которого изложена в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.06.2017 N Ф08-2428/2017.

Удовлетворяя требования покупателя к поставщику о взыскании убытков, суд указал, что ответчик не исполнил частноправовое обязательство, установленное условиями договора и предусмотренное ст. 431.2 ГК РФ.

В этом споре отношения сторон были переведены в частноправовые обязательства друг перед другом, основанные на ст. 431.2 ГК РФ и договоре, т.е. действуя по своей воле и в своем интересе, стороны договора определили правовые последствия невозможности принятия покупателем НДС к налоговому вычету в результате возможных неправомерных действий поставщика.

Надо сказать, что Президиум ВАС РФ еще в Постановлении № А56-4550/2012 от 23.07.2013 г. указал, что налоговые вычеты, предусмотрены нормами налогового, а не гражданского законодательства, не препятствует их признанию в качестве особого механизма компенсации расходов хозяйствующего субъекта. Однако, как указано выше, суды поддерживали добросовестных налогоплательщиков очень редко.

Что может измениться

В определении от 09.09.2021 г. № 302-ЭС21-5294 ВС сформулировал те значимые правовые подходы, которые до сих пор отвергались судами, поскольку были основаны на нормах гражданского права, которые не применимы к налоговым правоотношениям. Суд не стал выносить окончательное решение по делу, а отправил его на новое рассмотрение, предусмотрев в определении ряд обстоятельств, имеющих знаковый характер для споров подобного рода. В, частности, суд со ссылкой на ст. 307 ГК РФ указал, что участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Вместе с тем, согласно ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

При этом суд посчитал, что применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, допустимо при любом умалении имущественных интересов участника гражданского оборота, в том числе, выразившемся в увеличении его налогового бремени по обстоятельствам, которые не должны были возникнуть при надлежащем исполнении обязательств.

Принцип добросовестности предполагает, что исполняющее обязательство лицо, учитывая права и законные интересы другой стороны, должно воздержаться от поведения, вступающего в противоречие с существующими обязательными требованиями к ведению определенной деятельности и способного негативно повлиять на имущественные права контрагента.

В частности, подрядчик, имевший намерение при заключении договора получить оплату за выполненные работы, но допустивший нарушение при ведении своей деятельности, не должен создавать условия, при которых заказчик не сможет реализовать права, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

В такой ситуации заказчик по существу оказывается лицом, потерпевшим от нарушений, допущенных подрядчиком, и в силу ст. 12 ГК РФ ему должна быть гарантирована возможность восстановить свою имущественную права с использованием именно гражданско-правовых средств защиты.

Таким образом, если налогоплательщик «потерпел» поражение в судебном споре против налоговой инспекции, которая сумела доказать, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента, и не может претендовать на получение налоговых вычетов, то он не должен быть лишен возможности компенсировать свои имущественные потери за счет взыскания с контрагента убытков, которые возникли у него.

Указанная возможность должна быть предоставлена с использованием гражданско-правовых средств защиты.

Суд также установил, что цель заключения гражданско-правового договора заказчиком была достигнута, поскольку предусмотренные договором работы выполнены, их результаты приняты заказчиком и оплачены полностью.

В ходе рассмотрения налогового спора поведение заказчика (покупателя) было квалифицировано судами как не проявление должной осмотрительности при выборе контрагента (п. 10 постановления Пленума № 53). Однако каких-либо обстоятельств, позволяющих сделать вывод о соучастии заказчика в нарушениях, допущенных поставщиком, согласованности действий сторон договора, направленности этих действий на получение необоснованной налоговой выгоды за счет неуплаты НДС в бюджет, суды не установили.

Верховный Суд посчитал неправильными выводы нижестоящих судов о том, что заказчик имел возможность самостоятельно установить нарушения в деятельности подрядчика, проявив необходимую степень осмотрительности, что в силу положений действующего законодательства не могло служить основанием для отказа в возмещении убытков.

Направляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд отметил, что проверка всех этих доводов имела значение для правильного разрешения спора, поскольку они указывают на допущенные поставщиком нарушения при исполнении договора, которые лишили заказчика возможности получить вычеты по НДС, то есть на наличие связи между недобросовестным поведением поставщика при заключении и исполнении договора и причинением ущерба заказчику.

Сроки исковой давности

Также заслуживает внимания вывод суда о применении срока исковой давности в настоящем споре о взыскании убытков, который, как известно, составляет 3 года.

Нижестоящие суды пришли к выводу, что срок исковой давности был пропущен, поскольку его течение, по мнению судов, началось в 2014 г., т.е. при заключении договора, поскольку именно в этот момент покупатель (заказчик) имел возможность проверить способность поставщика исполнить обязательство и узнать о нарушении субъективного права.

Верховный Суд посчитал, что в гражданских отношениях ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства должником нарушает субъективное материальное право кредитора.

Право на иск возникает с момента нарушения такого права и с этого момента определяется начало течения срока исковой давности.

Исходя из того, что решение налоговиков по результатам налоговой проверки заказчика вступило в силу 13.03.2017 г., и с указанного момента необходимость уплаты недоимки по НДС, пени и санкций в бюджет стала юридическим фактом, то именно с этой даты заказчик получил право требовать возмещения убытков с контрагента.

Соответственно, с этого же момента началась исковая давность по данному требованию.

Думается, что вопрос с началом течения срока исковой давности решен судом окончательно и не требует выяснения при новом рассмотрении дела, иначе суд сразу отказал в удовлетворении требования, а еще проще, не стал принимать дело к своему производству, сославшись в «отказном» определении на истечение срока исковой давности.

Ранее Президиум ВАС РФ в Постановлении от 23.11.2010 г. N 9657/10 при взыскании сумм НДС в качестве неосновательного обогащения с поставщика применительно к началу течения срока исковой давности указывал, что суды апелляционной и кассационной инстанций сделали неверный вывод, что срок исковой давности следует исчислять с дат решений налогового органа, то есть на момент подачи иска этот срок истцом не пропущен.

Заблуждение налогоплательщика относительно порядка применения соответствующих норм НК РФ не может служить основанием для изменения порядка исчисления срока исковой давности. Истец должен был узнать об излишней оплате полученных услуг с учетом НДС не позднее дня оплаты выставленных ему счетов-фактур с указанием необоснованной ставки по НДС — 18 процентов. Следовательно, неосновательное обогащение возникает с момента оплаты по соответствующим счетам-фактурам. Поэтому на момент подачи настоящего иска срок исковой давности был пропущен.

В настоящем споре Верховный Суд посчитал, что течение срока исковой давности начинается с момента принятия налоговиками соответствующего решения, которым поставщику было отказано в принятии налоговых вычетов по НДС, тогда как нижестоящие суды придерживались позиции, согласно которой покупатель должен был узнать о нарушении его права при заключении договора с поставщиком.

Риторический вопрос

В этом деле есть еще один момент, который необходимо отметить. Непонятно, ради чего затевался весь этот спор?

Если для взыскания убытков, то поставщик представляет собой «пустышку», у которого и раньше-то ничего не было. Вся его деятельность была построена на обмане заказчика.

Привлечь к субсидиарной ответственности руководителя (он же участник) в рамках дела о банкротстве поставщика или по нормам п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО» можно, но, навряд ли, это хоть как-то поправит имущественное положение заказчика. Разве что на сумму долга, не реальную для взыскания с должника-банкрота, впоследствии можно уменьшить налогооблагаемую прибыль. Но это уж очень долгий и тернистый путь.