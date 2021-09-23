Командировка по месту выполнения работ: когда возникают обособки

Обособленным подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Рабочим местом, в свою очередь признается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (п. 1 ст. 209 ТК РФ).

У подрядной организации все выполняемые ей работы производятся вне места её нахождения. Следовательно, сам факт нахождения ее сотрудников на строительной площадке заказчика может (а точнее, должен) признаваться возникновением обособленного подразделения.

Однако, по непонятной причине, сложилось весьма устойчивое мнение, что обособленного подразделения у подрядчика не возникает, если он туда командирует своих сотрудников.

Напомним, что командировкой (служебной) признается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). В свое время командировки делились на служебные (где срок пребывания был ограничен 40 днями) и производственные (где пребывание допускалось до года). Позже понятие производственных командировок из законодательных и нормативно-правовых актов было исключено*. * Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утверждено постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749.

Не рассматривая подробности порядка компенсации расходов сотрудника, направленного в командировку для выполнения, например, монтажных, строительных или там пусконаладочных работ, попытаемся разобраться, возникает ли у организации в этом случае рабочее место (или рабочие места, если сотрудников будет несколько).

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар о том, как проходят полицейские проверки бизнеса: встретимся с экспертом 12 октября.

Рассмотрим, например, такую, пусть и довольно условную, ситуацию.

В другом городе (или в другом регионе) появился новый, и судя по всему, перспективный заказчик, сотрудничество с которым сулит большие выгоды. Для более детального знакомства туда направляется для ведения переговоров с целью заключения договора один из руководителей организации.

— Командировка?

— Безусловно.

— Возникает ли при этом рабочее место?

— С вероятностью 99,99%, нет.

Четко определенного места, куда ему надо будет прибыть в четко установленные сроки, нет.

В какой-то день он посетит то место, где в будущем должны будут выполняться работы.

Потом в офисе (или в бане, или в ресторане) будут проводиться переговоры. Сколько они продлятся и каков будет их результат, заранее сказать трудно, а точнее, и невозможно.

Так что контроля со стороны работодателя за добросовестным выполнением этим сотрудником своих обязанностей, в данной ситуации, встречи с заказчиком с целью заключения договора, не возникает.

Далее, предположим, что высокие договаривающиеся стороны пришли к взаимовыгодному компромиссу.

После возвращения сотрудника были разработаны и согласованы все условия договора, и он был подписан.

После этого подрядчик направляет на место выполнения работ необходимое количество специалистом соответствующей квалификации, которые, в оговоренный договором срок приступают к работе.

А вот здесь у подрядчика возникают рабочие места.

Эти специалисты будут обязаны в обусловленное договором время прибывать в обусловленное этим же договором место и выполнять там ту работу, которая обусловлена все тем же договором. И контроль за тем, что они на этом рабочем месте действительно выполняют свои обязанности, а не просто отбывают время, будет и прямой, и косвенный.

Прямой — со стороны непосредственного руководителя этого, пусть и временного, трудового коллектива*.

* В любом структурном подразделении, состоящем хотя бы из двух человек, один непременно будет начальником, а второй — подчиненным. Это азбука администрирования.

Этот начальник (бригадир, мастер, прораб) отвечает перед руководством организации за сроки и качество выполнения работ и, естественно, контролирует своих подчиненных, которые непосредственно эти работы выполняют.

Косвенный — со стороны руководства заказчика. Ведь если присланная бригада не приступит в обусловленный договором срок к работе, или будет выполнять ее кое-как, то подрядчику может быть высказана претензия, и не только моральная (кого это вы прислали?), но и в денежном выражении (за срыв сроков и допущенный брак штрафуем на 10% стоимости работ).

Такой же точки зрения придерживается и финансовое ведомство.

В своих письмах Минфин России постоянно подчеркивает, что форма организации работ (вахтовый метод или командировка), срок нахождения конкретного работника на созданном организацией стационарном рабочем месте не имеют правового значения для постановки на учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения. Также неоднократно отмечалось, что не имеет значения, какое количество дней в каждом месяце организация осуществляет свою деятельность вне места своего нахождения (письма Минфина России от 14.06.2016 № 03-02-07/1/36019, от 25.10.2019 № 03-02-07/1/82265, от 28.04.2021 № 03-02-11/32762).

В письме от 31.05.2019 № 03-02-07/1/41780 сказано, что косвенный контроль работодателя за выполнением его работниками их обязанностей в здании на производственном объекте заказчика может осуществляться посредством взаимодействия работодателя с заказчиком указанных работ (услуг).

Да и кроме работников, прибывших в командировку, руководству подрядчика никто не может запретить нанять на работу и местных.

И если даже и согласиться с тем, что выполнение работ силами направленных в командировку сотрудников не ведет к образованию (точнее, возникновению) обособленного подразделения, то как быть с наймом местных. Возникает ли в этом случае ОП?

Вопрос такой неоднократно задавал коллегам и слушателям семинаров, но внятного ответа на него услышать ни разу не довелось.