За ККТ станут штрафовать жестче: почему придут именно к вам

Проверки касс хотят внести в Налоговый кодекс, а сами налоговики начинают жестить со штрафами прямо сейчас. Рассказываем, что нужно знать, если вы не хотите попасть на миллионы.

Что происходит?

Все больше новостей в последнее время сыпется о том, как налоговики ужесточают контроль за применением онлайн-касс. На самом деле, ничего капитально нового пока не случилось, просто существующие нормы закона применяют все чаще и проверяют предпринимателей прямо-таки массово.

Штрафуют при этом очень круто: например, в Хабаровском крае некоторые компании получили штрафы в 1,2 и даже в 4,4 миллиона рублей.

На этом, однако, служба мытарей явно не собирается останавливаться. Проверки ККТ хотят внести в Налоговый кодекс — и сделать это, вероятно, уже в ближайшее время.

Пока проект поправок для этого еще не приняли: было уже несколько вариантов проекта, но все они пока отклонены: нужно, мол, доработать.

Так, в одном из вариантов предлагалось вообще отказаться от 54-ФЗ и все нормы оттуда прописать в НК. Если бы приняли этот проект, то срок давности по нарушениям стал бы больше.

Что хотят поменять?

В последнем по времени проекте поправок основные цели были в том, чтобы внести в Налоговый кодекс проверки ККТ, причем обозначить там сразу несколько разных видов контроля.

В их числе:

наблюдение (это своего рода подглядывание за компанией);

оперативный мониторинг (сбор информации о компании из разных источников, в том числе, например, из соцсетей, жалоб и обращений людей);

контрольная закупка (тут все и так понятно, этот способ контроля налоговики используют и сейчас);

комплексная оперативная проверка (по сути, выездная проверка, только в отношении ККТ).

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А как сейчас?

А сейчас основной регулятор всего, что касается онлайн-касс, — знаменитый 54-ФЗ. Вкратце напомним, кто и за что вас может оштрафовать.

Итак, основной документ о порядке проведения проверок ККТ — Административный регламент, утверждённый приказом Минфина РФ от 17.10.2011 № 132н.

Проверить вашу ККТ могут только представители ФНС.

Исключение — силовики (Прокуратура РФ, МВД, ОРЧ, СК). Сотрудникам этих ведомств закон разрешает даже изымать ККТ в рамках совместных выездных налоговых проверок либо самостоятельных проверок. Но это может происходить при очень грубых нарушениях.

Сами штрафы по ККТ прописаны в ст.14.5 КоАП РФ. Тут есть варианты.

Вас могут оштрафовать за неприменение кассы (ч.2 ст.14.5 КоАП РФ): это значит, что сумма будет не менее 10 тысяч рублей для должностных лиц и не менее 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Ответственность вы несете и за то, чтобы ваша ККТ соответствовала требованиям закона: чтобы она была занесена в реестр ФНС, правильно зарегистрирована, правильно формировала чеки и так далее). Все эти пункты подробно прописаны в ст. 4 54-ФЗ, ст. 4.2 54-ФЗ и наконец, в ст. 4.3 54-ФЗ.

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Отдельно могут оштрафовать за неправильный порядок предоставления информации в налоговую (это нарушение ч.5 ст.14.5 КоАП РФ). Штрафы тут такие:

до 3 тысяч рублей на должностных лиц;

до 10 тысяч рублей на юридических лиц.

Наконец, одно из самых распространенных нарушений — это невыдача клиенту чека. Если расчёт произведён, а чек не выдан, это может повлечь предупреждение или наложение штрафа:

2 тысячи рублей — на должностных лиц;

10 тысяч рублей — на юридических лиц.

Окей, что делать?

А список действий очень простой.

Досконально изучить 54-ФЗ. Выяснить, должна ли ваша компания применять онлайн-кассу. Если должна, то как можно скорее приобрести и установить ККТ. Предварительно проверить соответствие кассы закону. Обучить персонал правильной работе с ККТ и правильному порядку предоставления информации в налоговую.