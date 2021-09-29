Нужна ли вам все-таки налоговая оговорка?

Проблема недобросовестных контрагентов уже набила оскомину. Налоговики выпускают письма, активно призывают компании вступать в отраслевые хартии, включать в договоры налоговые оговорки и добровольно раскрывать информацию о «налоговых разрывах». А компании пытаются оспорить доначисления. Не добившись результата, идут к контрагенту.

Взыскать налоговые убытки с контрагента сложно, но можно. Даже без налоговой оговорки в договоре. Разберемся по порядку.

Пример. Таймырская топливная компания привлекла подрядчика через тендер. А тот оказался пустышкой (ни людей, ни техники). СРО получали на «мертвых душ». Работы по факту выполняли «шабашники». Налоговики сняли вычеты по НДС, доначислили пени и штраф.

Оспорить доначисления не удалось — компания стала взыскивать через убытки с подрядчика. Ведь как на этапе конкурсного отбора, так и при исполнении договора он создавал видимость благонадежности: представлял списки работников и техники. А привлекая субподрядчика без согласования — прямо нарушил условия договора.

Но нижестоящие суды не нашли оснований. Сказали, сами виноваты — проверять надо было тщательнее. ВС РФ такой подход не разделил и направил дело на новое рассмотрение.

К убыткам относится увеличение налогового бремени по обстоятельствам, которые не должны были возникнуть, если бы контрагент исполнял обязательства добросовестно. Само по себе то обстоятельство, что заказчик мог предотвратить негативные последствия, самостоятельно выявив нарушения подрядчика (который умышленно нарушал условия договора и даже не отрицал этого), не может освобождать последнего от ответственности за убытки.

Доказательств сговора налогоплательщика с подрядчиком в этом деле не было. Очевидно, иной подход поощряет недобросовестное поведение.

Срок давности для взыскания убытка в этом деле также не был пропущен: считать его надо с даты вступления в силу решения инспекции по проверке (Определение ВС РФ от 09.09.2021 по делу №А33-3832/2019).

Несмотря на позитивный характер определения, остаются нерешенным ряд вопросов и проблем.

В первую очередь — перспективы взыскания убытков по прошествии 2-3-5 лет (с учетом глубины и сроков выездной налоговой проверки, сроков обжалования ее результатов), до которых многие контрагенты уже не доживут.

Другой вопрос — можно ли взыскать убытки, если налоги уплачены не по решению, а добровольно — по требованию налоговиков, информационному письму о наличии «разрыва» и т.д? Ведь сегодня инспекторы делают упор на «понуждении к подаче уточненок» (сюда относятся работа КАО, комиссии и пр.), и многие налогоплательщики предпочитают не доводить дело до выездной проверки.

А если можно — как быть недобросовестному, по мнению налоговой, контрагенту?

Ни для кого не секрет, что признаки подозрительности, которыми руководствуются проверяющие, весьма условны и не могут быть надежным критерием для вывода о рискованности потенциального контрагента. К примеру, для перепродажи товаров не нужен большой штат и основные средства, а низкая налоговая нагрузка может объясняться большими капитальными вложениями. В результате под удар попадают реальные компании.

Неверная информация, направляемая налоговиками покупателям налогоплательщика, приводит к потере контрактов. Оспорить такие информационные письма на деле проблематично (Постановления 4ААС от 28.07.2021 по делу № А19-2189/2021, АС МО от 14.07.2021 по делу № А40-113294/2020, 13ААС от 26.01.2021 по делу № А56-24694/2020, 8ААС от 27.04.2021 по делу № А46-12981/2020, определение ВС РФ от 26.04.2016 по делу № А40-43028/2015). А тут еще и НДС покупателю возместить в качестве убытков...

Совет. Если есть возможность — включите в договор с поставщиком или подрядчиком «налоговую оговорку». С ней взыскать налоговые доначисления с контрагента будет проще (постановление АС ЗСО от 17.11.2020 по делу № А67-11580/2019, АС МО от 18.08.2020 по делу N А41-71148/2019, 7 ААС от 15.07.2020 по делу N А67-11580/2019).

В идеале прописать налоговую оговорку по сценарию, предложенному в методичке ФНС — с удержанием суммы НДС до окончания камеральной проверки.