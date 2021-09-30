Новые технологии найма. Что такое аутстаффинг?

За рубежом аутстаффинг как способ быстрого найма персонала известен уже давно. С его помощью даже самые крупные корпорации оперативно набирают нужное количество сотрудников буквально за считаные дни. Как работают отечественные аутстаффинговые компании, каковы преимущества сотрудничества с ними и, самое главное, как им удается быстро комплектовать штат на предприятиях практически по всей России?

Что такое аутстаффинг?

Если коротко, это вывод персонала за штат компании и оформление его в штате сторонней компании-провайдера. Преимущества для заказчика при этом очевидны: строительство полностью обеспечивается необходимыми кадрами, практически сводится к нулю вероятность «текучки», а значит, снижается нагрузка на HR-отдел и бухгалтерию.

Возможны два варианта сотрудничества с компанией-аутстаффером. Первый — когда за штат выводятся собственные сотрудники организации. И второй — когда аутстаффер по заявке заказчика сам подбирает сотрудников нужных специальностей в нужном количестве, оформляет их себе в штат, заключает официальные трудовые договоры и, соответственно, становится работодателем. Аутстаффер отвечает за кадровый, налоговый, а при необходимости и за миграционный учет. Заработная плата также выплачивается компанией-аутстаффером. При этом работу нанятый персонал будет выполнять на объекте заказчика и под его руководством.

Большинство строительных аутстафферов работают по второму варианту, поскольку крупные стройки требуют и большого количества рабочих различных специальностей, которое не всегда есть в штате заказчика.

Из-за пандемии коронавируса строительный бизнес переживает непростое время, массовый отъезд трудовых мигрантов усложнил работы на объектах. Поэтому поиск квалифицированного персонала становится одной из самых сложных задач. У лидеров рынка аутстаффинга есть собственная база данных сотрудников, поэтому поиск изначально упрощается. Но это не все.

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Сегодня в приоритете — наем отечественных специалистов. Аутстаффинговые компании работают с регионами, включая близлежащие к стройкам города, села, поселки городского типа, в которых в основном низкие зарплаты и большая безработица. Для активизации поиска крупные компании располагают широкой сетью агентов практически в каждом регионе страны.

Иногда роль рекрутера выполняют кадровые агентства — партнеры, но, кроме этого, существует практика сотрудничества с агентами-фрилансерами. Стать таким агентом может практически любой желающий.

Как это работает?

Агенты аутстаффинговой компании целенаправленно занимаются поиском подходящих кандидатов под каждый конкретный запрос. Например, в регионе начинается крупное строительство, а у компании-подрядчика здесь нет постоянных рабочих. Она обращается к аутстафферу, а тот передает заявку своему агенту, который и набирает нужное количество специалистов. Сам агент при этом тоже не состоит в штате аутстаффера, он работает как фрилансер и за каждого найденного работника получает фиксированное прописанное в договоре вознаграждение.

У такого подхода есть преимущества как для аутстаффера, так и для самого агента. Компании не нужно открывать в регионах полноценные офисы с сотрудниками. Она просто набирает фрилансеров, которые вполне могут совмещать свою агентскую деятельность с какой-то другой, и, следовательно, исчезает необходимость платить за аренду помещения. Агентов можно найти в любом регионе. Чем больше их сеть, тем больше охват потенциальных клиентов, ищущих работу, и тем меньше затрат на поиск персонала.

Для самих агентов плюсы такой работы тоже очевидны.

Во-первых, если у человека есть стремление и желание, то он может устроиться практически в любую аутстаффинговую компанию и получать достойные деньги за свою работу.

Во-вторых, это относительная свобода. Поскольку человек не привязан к офису в режиме «с 9:00 до 18:00», он может с легкостью совмещать несколько видов деятельности, а значит, и больше зарабатывать.

В крупной аутстаффинговой компании, работающей по всей России, агенты нередко занимаются поиском персонала для строительства не только в своем регионе, но и в соседних — для них это реальная возможность увеличить собственный доход.

В-третьих, хотя агент и не работает у аутстаффера в штате, с ним официально заключается договор ГПХ.