Безработица в России около исторического минимума. Так почему же люди не стали жить хорошо?

Центробанк в очередной раз повысил ставку. В пресс-релизе ЦБ и речи на пресс-конференции Набиуллиной меня заинтересовал вот какой момент.

Центробанк отмечает, что сейчас безработица в России находится близко к историческим минимумам.

«Число открытых вакансий находится на максимальных уровнях. Высокий спрос на трудовые ресурсы — в строительстве, транспорте, в целом ряде обрабатывающих производств, торговле», — пояснила Набиуллина.

Так почему же люди продолжают жаловаться на отсутствие работы и низкие зарплаты?

Причины сложившейся ситуации, как я их вижу, в следующем.

Главная причина — из-за пандемии в России резко сократилось количество трудовых мигрантов. В основном, это граждане стран СНГ, приехавшие выполнять неквалифицированную работу.

Очень хорошее видео на эту тему вышло на ютуб-канале «Редакция» Алексея Пивоварова.

Когда у нас был карантин весной — в начале лета 2020 года, многие гастарбайтеры уехали домой в свои страны и так и не вернулись. То есть какие-то мигранты в России есть, но их меньше, чем было раньше. И получилось, что действительно освободилось много рабочих мест, вот только не все из них россияне хотят занимать.

И причина тут каждому понятна. Зачастую мигрантам платят копейки, а живут они в грязных общежитиях по много человек в комнате. За такие места россияне не дерутся.

Существует и другая проблема. Есть у нас мелкие города, поселки и деревни, где люди не могут трудоустроиться. Но вот там как раз нет вакансий, а переезжать в другое место не все хотят. А где-то вакансии есть, но нет людей.

В упомянутом выше видео фермер рассказывает, что половина урожая у него в этом году пропадает, потому что собирать некому. Узбекских рабочих мало приехало, а обычных россиян тяжело найти. «Повымерли», — так сказал фермер.

По его словам, еще лет 5 назад можно было нанять хоть каких-то трудоспособных алкоголиков, а сейчас в ближайшей местности даже таких нет.

Могу подтвердить эти слова примером из своей жизни: в деревне моих бабушки и дедушки остались почти одни пенсионеры. Открыли ферму, но из местных там почти нет сотрудников. Хотя даже пенсионерам периодически поступают предложения о работе.

А вот что фермер в вышеописанном видео не говорит, так это какие у него условия. Думаю, за достойной оплатой подтянулись бы сотрудники других частей области или даже люди из других регионов. Тем более там сезонная вахтовая работа — с апреля по октябрь.

Эксперты объясняют, что при повышении зарплат на таких работах выйдет так, что у ферм, магазинов и так далее вырастут расходы — и тогда выше станут цены. Тоже грустная ситуация: заработать сможешь больше, а купить в магазине — столько же или меньше.

В общем, все как-то печально и непонятно, как будет решаться реальная проблема с трудоустройством у нас в стране.