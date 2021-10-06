Перевод во время перевода: как не запутаться кадровику

Ситуация в компании может меняться очень быстро. И нередко на практике нужно провести перевод во время временного перевода, совершенного ранее. Из этой статьи узнаете о порядке перевода во время временного перевода.

Характеристика и классификация переводов

Согласно ст. 72.1 ТК РФ, под переводом следует понимать изменение условий трудового договора с работником в части:

выполняемой им трудовой функции;

подразделения, которое было зафиксировано при оформлении трудового договора;

территории выполнения им должностных обязанностей в связи с переездом работодателя;

нового работодателя — вместе с увольнением в порядке перевода от старого нанимателя.

Переводы можно разделить на различные виды в зависимости от основания и инициатора их проведения, а также срока их действия.

За исключением отдельных случаев все переводы проводят только с согласия работающего. Вместе с тем, временный перевод без согласия работника возможен на период не более 1 месяца при наличии особых обстоятельств (ч. 2,3 ст. 72.2 ТК РФ).

Как и на каких условиях возможен временный перевод

Законодательство допускает временный перевод на другую работу только по соглашению между работником и работодателем (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ).

Получается, что в зависимости от того, кто инициирует перевод, он должен обязательно получить согласие другой стороны. Например, если сотрудник хочет перевестись на вышестоящую должность, он получает согласие работодателя. А если работодатель планирует направить сотрудника на замену другого, который отсутствует, он так же должен получить одобрение переводимого.

Кроме того, любой перевод временного характера ограничен по сроку:

в общем случае — на период до 1 года;

при замещении временно отсутствующего работника — период ограничен датой выхода замещаемого сотрудника.

Поручаемая новая работа не должна быть запрещена сотруднику по медицинским показаниям, иначе перевод невозможен.

Например, если имеет место временный перевод на вакантную должность, то его длительность не может превышать 1 года.

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Случаи, когда работодатель может провести перевод на срок до 1 месяца без согласия работника, описаны ниже в таблице.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОЯСНЕНИЕ Чрезвычайное происшествие — катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемия или эпизоотия Любой исключительный случай, ставящий под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ Работники могут быть привлечены для любой работы, не обусловленной трудовым договором, на срок до 1 месяца для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий Простой (временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера) Необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника. (если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, указанными выше) ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ Допустим временный перевод сотрудника без его согласия для замещения временно отсутствующего сотрудника либо для недопущения утраты имущества вследствие катастрофы на срок не более 1 месяца

По окончании срока перевода сотрудник должен быть возвращен на прежнее рабочее место.

Если по завершении времени перевода сотрудник не был возвращен на прежнее место и он не настаивает на обратном перемещении, перевод считается постоянным.

Ответ на вопрос, кем принимается решение о временном переводе работника, очевиден: это руководитель компании. Именно он или уполномоченное им лицо подписывают документы со стороны работодателя.

Документальное оформление временного перевода

Порядок того, как документально оформить временный перевод работника на другую должность, зависит от того, нужно или нет на это согласие работника.

Составляя допсоглашение на временный перевод работника для замещения отсутствующего сотрудника, в нем нужно указать:

информацию о новой должности и трудовых функциях;

отдел (при условии, что он меняется в сравнении с тем, что указан в трудовом договоре);

дату перевода работника и срок его действия;

условия оплаты;

иные условия (если они отличаются от тех, что первоначально были в трудовом договоре).

В приказе на перевод указывают:

Ф.И.О. переводимого сотрудника;

характер перевода — временный;

причину перевода;

новое место работы и условия оплаты на нем;

дату, с которой производится перевод;

основание для приказа (например, дополнительное соглашение или документ о чрезвычайном происшествии).

Приказ оформляют в единственном экземпляре, его подписывает руководитель. Сотрудник знакомится с ним под роспись. Ответ на вопрос, вносится ли временный перевод в трудовую книжку, отрицательный: нет, не вносят.

Разрешено ли переводить во время другого перевода и на каких условиях

Каких-то особых требований к процедуре перевода во время временного перевода в ТК РФ нет: её проводят по общим правилам. И все обычные требования по оформлению перехода работника следует соблюдать.

Нормы законодательства также не запрещают перевод временного работника на другую временную работу при наличии на то оснований. При этом нужно соблюдать все условия и порядок документального оформления, приведенные выше.