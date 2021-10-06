Как отразить перечисление заработной платы сотрудника третьему лицу в программах 1С?

Работники получают заработную плату через кассу организации или безналичным путем на банковскую карту. Но законодательство не исключает случаев, когда сотрудник просит перечислять его заработок на счет другого человека - третьего лица (ст. 136 ТК РФ). Как реализован такой функционал в программах 1С, расскажем в этой публикации.
Таким образом, если в трудовом договоре с сотрудником не закреплено, что заработная плата должна перечисляться исключительно на банковский счет, принадлежащий работнику, ее можно переводить на счет третьего лица по заявлению работника.
Эту же позицию поддерживает и Роструд в письмах от 07.10.2019 № ПГ/25778-6-1, от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1.
Для перевода заработной платы третьему лицу требуется письменное заявление сотрудника с указанием реквизитов для перечисления и ФИО лица-получателя, а также составление дополнительного соглашения к трудовому договору.
Теперь остановимся на реализации этого функционала в программах 1С.
В 1С: ЗУП нет самих платежных поручений на выплату заплаты, там есть только начисления и ведомости на выплату, поэтому и менять в ЗУП ничего не надо.
Все изменения будут вводиться в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
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Рассмотрим ситуацию на конкретном примере: сотрудница ООО «Пончик» Мармеладова А.С. написала заявление о перечислении ее заработной платы третьему лицу – своей дочери Мармеладовой М.А.
Кадровик составил дополнительное соглашение к трудовому договору Мармеладовой А.С.:
Сотрудник Мармеладова А.С. 15.09.2021 г. написала письменное заявление о перечислении ее зарплаты на счет ее дочери Мармеладовой М.А. и указала реквизиты для перечисления:
На основании заявления сотрудника внесите реквизиты для перечисления в его карточку.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата и выплаты» - «Сотрудники» и откройте карточку кондитера Мармеладовой А.С.
В нижней части в пункте «Выплата» выберите из списка «На счет в банке» и нажмите «Заполнить банковский счет».
Если реквизиты сотрудника были внесены ранее, отредактируйте их. В нашем примере реквизиты не были внесены, т.к. ранее Мармеладова А.С. получала зарплату через кассу.
Шаг 2. Укажите банк получателя и номер его счет в банке. В поле «Наименование получателя» переключите на «Другое» и внесите данные получателя согласно заявления сотрудника – Мармеладова Мария Андреевна.
Сохраните изменения в карточке, нажав «Ок».
Проверим настройку.
Шаг 3. Введите документ начисления зарплаты и сформируйте документы по ее выплате – кнопка «Выплатить».
При таком режиме ввода программа 1С автоматически сформирует нужный комплект документов – реестр перечислений и платежки на перечисление зарплаты и НДФЛ.
Шаг 4. Разверните пункт «Документы» и в разделе «Выплаты» нажмите гиперссылку «Платежное поручение (подготовлено)».
В подготовленном платежном поручении автоматически подставится счет получателя третьего лица – Мармеладовой Марии Андреевны. А для корректного закрытия оборотов по заработной плате, сотрудник отразится тот, который указан в ведомости на выплату – Мармеладова Анна Сергеевна.
После отражения списания с расчетного зарплата Мармеладовой А.С. будет перечислена на счет ее дочери, Мармеладовой М.А., а в оборотно-сальдовой ведомости обороты по сотруднику закроются.
И еще один нюанс, на котором хочется заострить ваше внимание: если ранее зарплату сотрудника вы перечисляли согласно зарплатному проекту, то в случае замены получателя зарплаты вы уже не сможете применять его для этого сотрудника. Придется делать отдельную ведомость на выплату зарплаты такому сотруднику и подтягивать ее в банковскую выписку.