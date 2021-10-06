Как отразить перечисление заработной платы сотрудника третьему лицу в программах 1С?

Работники получают заработную плату через кассу организации или безналичным путем на банковскую карту. Но законодательство не исключает случаев, когда сотрудник просит перечислять его заработок на счет другого человека - третьего лица (ст. 136 ТК РФ). Как реализован такой функционал в программах 1С, расскажем в этой публикации.

Таким образом, если в трудовом договоре с сотрудником не закреплено, что заработная плата должна перечисляться исключительно на банковский счет, принадлежащий работнику, ее можно переводить на счет третьего лица по заявлению работника.

Эту же позицию поддерживает и Роструд в письмах от 07.10.2019 № ПГ/25778-6-1, от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1.

Для перевода заработной платы третьему лицу требуется письменное заявление сотрудника с указанием реквизитов для перечисления и ФИО лица-получателя, а также составление дополнительного соглашения к трудовому договору.

Теперь остановимся на реализации этого функционала в программах 1С.

В 1С: ЗУП нет самих платежных поручений на выплату заплаты, там есть только начисления и ведомости на выплату, поэтому и менять в ЗУП ничего не надо.

Все изменения будут вводиться в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

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Рассмотрим ситуацию на конкретном примере: сотрудница ООО «Пончик» Мармеладова А.С. написала заявление о перечислении ее заработной платы третьему лицу – своей дочери Мармеладовой М.А.

Кадровик составил дополнительное соглашение к трудовому договору Мармеладовой А.С.:

Сотрудник Мармеладова А.С. 15.09.2021 г. написала письменное заявление о перечислении ее зарплаты на счет ее дочери Мармеладовой М.А. и указала реквизиты для перечисления:

На основании заявления сотрудника внесите реквизиты для перечисления в его карточку.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата и выплаты» - «Сотрудники» и откройте карточку кондитера Мармеладовой А.С.

В нижней части в пункте «Выплата» выберите из списка «На счет в банке» и нажмите «Заполнить банковский счет».

Если реквизиты сотрудника были внесены ранее, отредактируйте их. В нашем примере реквизиты не были внесены, т.к. ранее Мармеладова А.С. получала зарплату через кассу.

Шаг 2. Укажите банк получателя и номер его счет в банке. В поле «Наименование получателя» переключите на «Другое» и внесите данные получателя согласно заявления сотрудника – Мармеладова Мария Андреевна.

Сохраните изменения в карточке, нажав «Ок».

Проверим настройку.

Шаг 3. Введите документ начисления зарплаты и сформируйте документы по ее выплате – кнопка «Выплатить».

При таком режиме ввода программа 1С автоматически сформирует нужный комплект документов – реестр перечислений и платежки на перечисление зарплаты и НДФЛ.

Шаг 4. Разверните пункт «Документы» и в разделе «Выплаты» нажмите гиперссылку «Платежное поручение (подготовлено)».

В подготовленном платежном поручении автоматически подставится счет получателя третьего лица – Мармеладовой Марии Андреевны. А для корректного закрытия оборотов по заработной плате, сотрудник отразится тот, который указан в ведомости на выплату – Мармеладова Анна Сергеевна.

После отражения списания с расчетного зарплата Мармеладовой А.С. будет перечислена на счет ее дочери, Мармеладовой М.А., а в оборотно-сальдовой ведомости обороты по сотруднику закроются.