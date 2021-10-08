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Почему бухгалтера могут уволить и что потом делать

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Шеф требует поминутного отчета о задачах и придирается к каждому слову? Вполне возможно, что это тревожный звонок о будущем увольнении. Поговорим, за что вас вообще могут уволить.

Когда можно догадаться самому

Участие в махинациях

Вы стали участником (или даже инициатором) странной истории, смахивающей на незаконную. Давайте прямо — провели незаконную схему оптимизации налогов. И самый неприятный нюанс в том, что руководство не в курсе (такое тоже бывает).

Нужно ли говорить, что вас ждет после ближайшей проверки?

Дел подобного рода, конечно, сотни. Вот вам пример: бухгалтера посадили на 2 года за обналичку. Выстроила целую схему, включила туда несколько организаций. Расследование, уголовное дело — и вуаля, реальный срок.

Иногда, впрочем, бывает и так, что прямого участия в схемах вроде бы нет, но бах — и бухгалтеру грозит субсидиарная ответственность. Так было с Галиной Ахмадеевой, чье знаменитое дело на «Клерке» много раз обсуждали. Только много месяцев спустя его удалось привести к успеху в пользу бухгалтера.

Новый собственник

У компании поменялся собственник? Будьте готовы, что если не сможете наладить с ним отношения, вы — следующий кандидат на выбывание.

Кстати, согласно статье 75 ТК РФ, при полной смене собственника новый владелец имеет право уволить как директора компании, так и главного бухгалтера.

Автоматизация / оптимизация

В нынешние непростые времена многие компании экономят еще больше, чем раньше (хотя казалось бы, куда уж больше). И вот еще сегодня вы востребованный бухгалтер, а уже завтра вашу работу выполняет аутсорсер. Или вообще программа, особенно, если компания маленькая.

За что могут уволить главбуха

У главного бухгалтера положение в организации, конечно, гораздо крепче, чем у рядового (если сотрудник в бухгалтерии не один).

Уволить вас по инициативе работодателя сложнее, но тоже возможно. Вот основные варианты:

  • принятие главбухом решения, приведшего к нарушению сохранности имущества, его неправомерному использованию или иному ущербу имуществу компании (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
  • увольнение в связи с утратой доверия (п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК);
  • опять же, автоматизация — а значит, упразднение в компании самой бухгалтерии и передача ее на аутсорс;
  • банальное непрохождение испытательного срока, если вы новичок;
  • использование пиратского софта.

По последнему пункту ловите, кстати, свежий пример: главбух использовала пиратскую 1С и за это ей теперь грозит срок 6 лет лишения свободы.

Что делать

Независимо от того, как будет развиваться ситуация дальше, вам точно нужны новые знания. Как минимум, в кадровых вопросах — чтобы оспорить свое увольнение, если это возможно. Как максимум — чтобы повысить квалификацию и поднять свою профессиональную форму для следующего работодателя.

Вот небольшой список дел, если увольнение все же произошло:

1. Определите, в каких сферах вашей работы у вас больше всего пробелов в знаниях — пройдите тесты, оцените свою работу объективно сами, посоветуйтесь с коллегами, полистайте новости и статьи.

2. Найдите подходящие курсы в зависимости от потребностей. Вам нужно повышение квалификации? Или просто мощная прокачка знаний по последним требованиям законов?

С этим пунктом может помочь Академия успешного бизнеса: больше 15 лет здесь учатся бухгалтеры, руководители, юристы и аудиторы, так что там точно знают, что вам надо.

Особенно примечательно, что лектор — известная среди бухгалтеров Эльвира Митюкова, практикующий аудитор и руководитель бизнеса, а в прошлом сама — бывший главный бухгалтер.

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3. И наконец, внесите данные о полученных знаниях в резюме (название курсов или семинаров, длительность, квалификацию, если вы ее повысили).

4. Разместите резюме на порталах поиска работы и в бухгалтерских группах.

Готово — вы восхитительны и у вас обязательно все получится :)

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