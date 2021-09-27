6 лет грозит главбуху за пиратскую 1С

Главбуха компании подозревают в нарушении авторских прав из-за использования пиратской 1С. Ущерб оценили в 700 тыс. руб., а ей грозит до 6 лет.
По версии следствия, с 2016 по 2020 год подозреваемачя работала главбухом в одной из управляющих компаний города Губкина (Белгородская обл.). Она установила на рабочий компьютер и ноутбук программы от 1С, которые у правообладателей (ООО «1С-Софт» и ООО «1С») не покупала. Материальный ущерб составил около 700 тыс. руб., дело возбудили по ч. 3 ст. 146 УК.
По материалам сайта СК по Белгородской области.
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Теперь 1С пошла в управляющие компании в поисках пиратов?