Режим неполного рабочего времени: как перевести на него сотрудника правильно

ТК дает возможность осуществить перевод на режим неполного рабочего времени части или всех сотрудников компании, но только по соглашению с ними. При этом в некоторых случаях при наличии определенных обстоятельств допустимо сделать это в одностороннем порядке, но со строгим соблюдением установленных правовых норм и процедур.

Игнорирование положений законодательства может привести к тому, что потенциальная экономия для работодателя приведёт к дополнительным потерям в виде санкций и штрафов от проверяющих. Рассказываем про порядок перевода на неполный рабочий день (время) по ТК РФ.

Что понимается под неполным рабочим временем

Согласно положениям ст. 91 ТК РФ, нормальная продолжительность времени работы не может превышать 40 часов в неделю.

Хотя ТК РФ не дает точного определения неполного рабочего времени, он указывает, что может быть установлена работа в форме неполного рабочего дня или недели.

Таким образом, под неполным рабочим временем следует понимать случаи, когда его длительность меньше, чем нормальная (40 ч в неделю). При этом оплату труда при неполном времени проводят в пропорции:

ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ / НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД

При сдельной оплате начисления проводят согласно фактической выработке. В результате затраты нанимателя формально снижаются за счет меньшего объема работ, предоставляемого наемному персоналу. Однако при этом нужно учитывать, что и объемы деятельности тоже падают. Но если это обусловлено падением спроса и продаж, то определенный экономический эффект от такого режима работы для работодателя есть.

На каких условиях можно вводить режим неполного рабочего времени

По общему правилу режим неполного рабочего времени может быть установлен по соглашению с работником — как при приеме на работу, так и в процессе его занятости у работодателя (ст. 92 ТК РФ). При этом нужно учитывать, что режим работы — обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК РФ), и менять его произвольно без согласия сотрудника наниматель не может (ст. 72 ТК РФ). Поэтому в большинстве случаев перевод на режим неполного рабочего времени проводят только путем достижения соглашения между компанией и трудящимися.

Его можно вводить в режиме:

неполного рабочего дня (уменьшается количество часов в день, но сохраняется общее количество рабочих дней в неделю);

неполной рабочей недели (сохраняется длительность рабочего дня, но сокращается количество рабочих дней в неделю).

Также возможно комбинированное уменьшение и рабочего дня, и недели.

Только в отдельных случаях использование подобного режима допустимо по односторонней инициативе администрации компании.

Так, ст. 74 ТК РФ допускает перевод сотрудников на неполный рабочий день или неделю по инициативе нанимателя при одном из следующих обстоятельств:

изменение организационных и технологических условий;

угроза массового увольнения персонала.

В таких случаях допустимо введение такого режима по согласованию с профсоюзом на срок до полугода.

В качестве критериев для определения риска массового увольнения следует использовать правила из постановления Правительства РФ от 05.02.1993 № 99 или соответствующих отраслевых, территориальных соглашений.

Кроме того, в некоторых случаях работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе сотрудника. К ним отнесены:

беременные сотрудницы;

родители, имеющие детей до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет;

женщины в отпуске по уходу за ребенком;

осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медзаключением.

Оформление перевода на неполное время

Процедура того, как оформить документально перевод работника на неполный рабочий день или неделю, зависит от основания его введения — по заявлению работника, по соглашению, по инициативе компании.

Если перевод по просьбе работника, он подает работодателю заявление в произвольной форме. Оно служит основанием для принятия решения нанимателем о переводе.

При введении неполного рабочего времени по соглашению стороны сначала договариваются устно либо компания выдает работнику письменное предложение, с которым он письменно соглашается.

На основании заявления и достигнутых договорённостей подписывают дополнительное соглашение к трудовому договору, поскольку изменяется его существенное условие. В нем обязательно указывают:

новый режим работы, вкл. время начала рабочего дня, его окончание, общую длительность смены, периодичность и длительность обеденных перерывов, общее количество рабочих и выходных дней в неделю (если рабочий день менее 4 ч, обеденного перерыва может не быть);

ПРИМЕР: «Работнику устанавливается режим неполного рабочего времени — 5 дней в неделю с понедельника по пятницу 4 часа в день с 9.00 до 13.00 без перерыва.»

дату вступления изменений в силу;

срок, на который вводится режим неполного рабочего времени;

условия оплаты.

Соглашение составляют в 2-х экземплярах для сотрудника и нанимателя. Его подписывают обе стороны. Издание приказа в случае такого перевода необязательно, однако на практике компании его оформляют.

Уведомлять службу занятости в случае введения режима неполного времени по соглашению не нужно.

Если работодатель вводит режим неполного рабочего времени по своей инициативе, то предварительно он должен:

Издать приказ о введении на предприятии режима неполного рабочего времени — с указанием веских оснований для этого, а также срока действия нового режима работы. Уведомить письменно центр занятости о введении режима неполного рабочего времени — в течение 3-х дней с момента принятия такого решения.

Проект приказа о введении неполного времени должен быть согласован с профсоюзом (если он есть на предприятии).

После этого — если все работники согласны с новыми условиями — можно сразу заключить с ними допсоглашение и действовать по схеме, приведенной выше. Если же есть сотрудники, которые против нововведений, необходимо руководствоваться положениями ст. 74 ТК РФ: