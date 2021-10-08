Задержка зарплаты: куда обращаться, если время идет, а денег всё нет

Организация обязана выплачивать зарплату дважды в месяц, в дни, которые указаны в договоре, а окончательный расчет работник должен получать в день увольнения. Но из-за кризиса и пандемии компании стали чаще задерживать зарплату. Рассказали, как защитить свои права и получить заработанные деньги.

Выясните у работодателя, почему зарплату задерживают

Напишите в бухгалтерию или директору. Возможно, это техническая ошибка, возник какой-то форс-мажор или задержка на стороне банка. Тогда проблема быстро решится и вам не придется обращаться в контролирующие органы.

Если проблема не техническая и нет уверенности, что ее быстро решат, стоит перейти к следующему шагу.

Обратитесь в трудовую инспекцию

Невыплата зарплаты — самое частое основание для внеплановой проверки работодателей. То есть вероятность того, что по жалобе инспектор придет в компанию с проверкой, довольно высока.

На сайте Роструда можно найти адреса инспекций по регионам, куда направляют жалобы почтой. Отправить обращение можно и онлайн— в этом случае нужно авторизоваться через «Госуслуги».

В заявлении укажите, в чем заключается нарушение, приложите документы (трудовой договор, трудовую книжку, расчетные листки и другие документы, подтверждающие вашу работу в компании) и изложите свои требования. Если зарплату не выплачивают всем сотрудникам, то стоит подать в трудовую инспекцию коллективную жалобу.

Учитывайте, что жалобу рассмотрят в течение 30 дней. Если компания одумается и выплатит зарплату, то проверку всё равно проведут, даже если вы отзовете заявление.

Если по результатам проверки факт невыплаты зарплаты подтвердится, инспекция:

выдаст компании предписание выплатить зарплату и укажет конкретный срок, когда это надо сделать;

оштрафует компанию и директора. Штраф за задержку зарплаты на организацию составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностное лицо — от 10 тысяч до 20 тысяч. При повторном нарушении — от 50 тысяч до 100 тысяч и от 20 тысяч до 30 тысяч соответственно (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Если зарплату не платили из-за личной заинтересованности директора (например, он пустил деньги на личные нужды), ему может грозить уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ). Материалы передадут в следственные органы, и руководителя могут лишить свободы на срок от года до пяти лет.

Бывает, что зарплату начислили (это можно увидеть по расчетному листку), но не выплатили. Это значит, что работодатель не оспаривает того, что вам положена та или иная сумма, но по каким-то причинам ее не выплачивает.

Взыскать деньги можно в порядке исполнительного производства через трудовую инспекцию.

Если компания не выполнит предписание госинспекторов, то они имеют право принимать решение о принудительной выплате начисленной зарплаты и других выплат, например пособий и т. д. Для этого оформляют исполнительный лист и отправляют его в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Напишите в прокуратуру

Кроме обращения в трудовую инспекцию можно направить жалобу в прокуратуру. Прокурор вправе:

объявить предостережение о недопустимости нарушения сроков выплаты заработной платы;

внести представление на имя директора с требованием устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности. Данные меры должны быть реализованы в течение месяца;

возбудить дело об административном правонарушении.

Кроме того, прокурор в интересах работников может обратиться в суд с заявлением о взыскании с работодателя задолженности.

Подайте иск в суд

Если факт невыплаты заработной платы не очевиден, например вы не получили премию, то трудовая инспекция или прокуратура не поможет. В этом случае лучше сразу обращаться в суд, тем более что работникам не нужно платить госпошлину.

Подать иск можно в районный суд по адресу работодателя или по месту вашей постоянной регистрации.

Срок для обращения в суд по спорам, которые касаются выплат работникам, — один год. Например: если вы уволились и не получили окончательный расчет, срок исчисляется со дня увольнения.

Обращаясь в суд, кроме собственно задержанной зарплаты и выплат можно потребовать:

1. Компенсацию за каждый день задержки — 1/150 ключевой ставки Банка России (на момент написания текста это 6,5) от невыплаченных сумм за каждый день задержки. Как правило, в итоге компенсация составляет всего несколько рублей, но если задержали большие суммы и надолго, то она будет значительнее.

2. Компенсацию морального вреда. Можно указать в исковом заявлении, что задержка зарплаты причинила вам нравственные страдания, и оценить их в определенную сумму самостоятельно. Суд корректирует размер компенсации, как правило до трех — пяти тысяч рублей вне зависимости от суммы задержанной зарплаты.

3. Взыскать с работодателя судебные расходы. Это прежде всего расходы на оплату услуг адвоката, если прибегали к его помощи.

Приостановите работу

Если зарплату не платят больше 15 дней, сотрудник вправе приостановить работу. Если вы предупредите работодателя письменно, то это не будет считаться дисциплинарным проступком.

Не имеют права приостанавливать работу:

госслужащие и военнослужащие;

работники скорой и неотложной медицинской помощи, МЧС, правоохранительных органов;

работники, которые выполняют работы по обеспечению жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь) и т. п.

В период приостановки работы сотрудник имеет право отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется средний заработок.