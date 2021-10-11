В статье разберем новые правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (далее ОЗП), утвержденные приказом Минтруда от 18.12.2020 года № 902н, которые вступили в силу с 1 марта 2021 года.

Зачем вам эти правила

Эти правила по охране труда состоят из 22 разделов, содержащие в том числе:

требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории (объектам, временным сооружениям, участкам проведения работ), к вентиляции ОЗП, к осветительному и к технологическому электрооборудованию, к оборудованию и средствам защиты от виброакустического воздействия;

требования охраны труда при подготовке ОЗП к проведению работ, при входе в ОЗП для проведения работ;

при работе в ОЗП с негазоопасной средой и с газоопасной средой;

при работах в ОЗП с взрывопожароопасной средой;

при выполнении работ по очистке ОЗП (удаление нефтешлама, твёрдого осадка и пород);

при эксплуатации очистных сооружений на объектах хранения, транспортирования и реализации нефтепродуктов;

при выполнении в ОЗП сварочных работ;

при выполнении работ на объектах водоснабжения и канализации;

при выполнении в ОЗП окрасочных работ и работ при проведении послесборочной герметизации авиационной техники;

при подготовке мер по ликвидации аварий в ОЗП;

при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасению из ОЗП и др.

Нашли вашу деятельность в этом списке? Тогда читайте дальше.

Что важно знать

Ниже мы рассмотрим самые основные требования.

Правила не распространяются на организацию и проведение работ на опасных производственных объектах, требования к выполнению которых установлены федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Многие требования этих правил действительно взяты из норм промышленной безопасности, но в данном случае объекты с ОЗП не являются подземными работами, работой в шахтах, метро, рудниках и пр. в их классическом понимании.

Работы относятся к работам в ОЗП, если они проводятся на пространственно замкнутом объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников. Размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ, но при этом вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.

Что делать, если вы не кадровик, а главбух, которому шеф внезапно поручил разобраться с охраной труда? Рассказываем, как навести порядок и перестать работать за других, в записи вебинара.

Работодатель должен утвердить перечень объектов, относящихся к ОЗП: трубопроводы, резервуары, ёмкости, цистерны, бетономешалки, грузовые контейнеры, реакторы, барабаны, фильтры, силосные ямы, колонны, тоннели, колодцы, водостоки и так далее.

Такие пространства и помещения должны быть оборудованы знаком ОЗП.

А также работодателю необходимо утвердить перечень работ, выполняемых в ОЗП по наряду-допуску.

Но если работы в ОЗП проводятся на постоянной основе, в аналогичных условиях и постоянным составом работников, то можно проводить их без оформления наряда-допуска, но по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП инструкциям по охране труда.

До начала работ в ОЗП работодателю необходимо выявить опасности (и в последствии провести оценку профессиональных рисков), связанные с работой в ОЗП (недостаток кислорода, температурные условия, биологическая опасность, шум, вибрация, влажность, запыленность и пр.).

Работодатель должен разработать инструкции по охране труда для работающих в ОЗП (на основании технической документации организации-изготовителя объекта ОЗП).

При работе на территориально обособленном ОЗП работодатель должен обеспечить бригады телефонной или радиосвязью и аптечками оказания первой помощи.

Работодатель обязан организовать до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ для допускаемых к работам в ОЗП впервые, для переводимых с других работ, для имеющих перерыв в работе в ОЗП более одного года.

Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на 3 группы (точное описание 1,2,3 группы можно посмотреть в пункте 20,21,22 Правил)

Работодатель до начала выполнения работ в ОЗП должен организовать проведение организационных и технико-технологических мероприятий (назначение ответственных, выдача наряд-допуска, оценка рисков, обеспечение средствами измерения, СИЗ, маркировки и пр.).

Заключение

В нашем обзоре представлены самые основные требования Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, так как подробно рассмотреть более 200 пунктов в рамках одной статьи не представляется возможным.

Поэтому обращаем ваше внимание на то, что если в вашей организации проводятся работы в ОЗП, вам обязательно необходимо ознакомиться с новыми Правилами более подробно и внести касающиеся ваших производственных процессов правки в вашу локальную документацию. Не забудьте провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда для ваших сотрудников и внеплановый инструктаж о произошедших изменениях.