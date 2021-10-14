Обособленные подразделения в 2021 году: что важно знать

Руководство многих организаций нередко задумывается над тем, как начать работать в другом регионе. Что собой представляет обособленное подразделение, как его правильно открыть, каковы правила уплаты налогов при наличии подразделения, расскажем далее в нашей статье.

Что такое обособленное подразделение

В гражданском законодательстве выделяют два вида обособленных подразделений:

филиал, который имеет другое место нахождения, чем организация, и выполняет ряд функций или все ее функции (п. 2 ст. 55 ГК РФ);

представительство, которое представляет и защищает интересы юридического лица в другом регионе (п. 1 ст. 55 ГК РФ).

Ни филиал, ни представительство не признают юридическими лицами.

В налоговом законодательстве применяют более широкое определение: это любое территориально обособленное подразделение, оборудованное хотя бы одним стационарным (созданным на срок более одного месяца) рабочим местом (п. 2 ст. 11 НК РФ). Налоговая служба может признать рабочие места обособленным подразделением вне зависимости от того, отражено или нет его создание в уставе юрлица или других организационно-распорядительных документах.

Нужно ли регистрировать обособленное подразделение

Сведения о филиалах и представительствах должны быть включены в ЕГРЮЛ (пп. «н» п.1 ст. 5 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Налоговая служба поставит их на учет автоматически на основании данных из реестра (п. 3 ст. 83 НК РФ).

О создании другого обособленного подразделения необходимо уведомить налоговиков, подав сообщение по форме № С-09-3-1, утвержденной Приказом ФНС РФ от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@. Сделать это нужно в течение одного месяца (пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ). Прикладывать какие-либо подтверждающие документы не требуется (письмо ФНС РФ от 30.10.2018 № ГД-4-14/21195). За непредставление сообщения в установленные сроки организации грозит штраф в размере 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ), генеральному директору — 300–500 рублей (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Обособленное подразделение следует поставить на налоговый учет по месту его нахождения. Из этого правила есть два исключения (п. 4 ст. 83 НК РФ, письмо ФНС РФ от 28.09.2011 № ПА-4-6/15886):

при создании нескольких обособленных подразделений в одном городе или муниципальном районе — их можно поставить на учет в одной ИФНС по месту нахождения любого из подразделений;

при наличии в городе обособленного подразделения — вновь открываемое другое подразделение можно поставить на учет в ту же инспекцию, в которой числится первое.

В течение пяти рабочих дней организацию уведомят о постановке на учет в налоговом органе. В документе будет указан КПП, присвоенный обособленному подразделению. Его необходимо использовать в том числе при заполнении счетов-фактур (п. 7 порядка, утвержденного Приказом ФНС РФ от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@, письмо ФНС РФ от 16.11.2016 № СД-4-3/21730@).

Отказать в постановке на учет обособленного подразделения налоговая не может.

Открытие обособленного подразделения

Для открытия обособленного подразделения в форме филиала или представительства необходимо:

1) провести собрание участников или совета директоров общества в зависимости от того, в чью компетенцию входит решение этого вопроса (п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, пп. 7 п. 2.1 ст. 32 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, пп. 14 п. 1 ст. 65 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ);

2) решить вопрос о включении (невключении) сведений о филиале или представительстве в устав организации. Закон требует, чтобы сведения о филиалах и представительствах были включены в ЕГРЮЛ, однако не требует, чтобы данные о них были в уставе. Это можно сделать по собственному желанию. В зависимости от решения этого вопроса будет отличаться процедура регистрации;

3) зарегистрировать филиал или представительство:

если решено включить сведения о филиалах и представительствах в устав, в налоговую нужно представить заявление по форме № Р13014, утвержденную Приказом ФНС РФ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, решение о внесении изменений в устав, изменения в уставе (или его новую редакцию), квитанцию об уплате госпошлины. Ее размер составляет 800 рублей (пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Госпошлину платить не нужно при подаче документов в электронной форме (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ);

если сведения о филиалах и представительствах в устав не включены, достаточно направить заявление по форме № Р13014 и решение о создании обособленного подразделения;

4) получить документы о регистрации — лист записи ЕГРЮЛ, а также устав с отметкой налогового органа, если в него были внесены правки. На проведение регистрационных действий налоговикам отведено 5 рабочих дней (п. 3 ст. 18, п. 1 ст. 8 закона № 129-ФЗ). Если документы были поданы через нотариуса или МФЦ, еще два дня уйдет на пересылку документов, таким образом, срок регистрации увеличится до семи рабочих дней.\

Обособленное подразделение, не имеющее статуса филиала или представительства, считается созданным при соблюдении четырех условий (письмо Минфина РФ от 28.12.2017 № 03-01-15/88027):

по его адресу оборудовано хотя бы одно стационарное рабочее место, то есть созданы условия для выполнения сотрудником его трудовых обязанностей: установлена необходимая мебель, оборудование, имеются в наличии инструменты и так далее;

рабочее место создано на срок более месяца. Будет работник трудиться на этом рабочем месте постоянно или периодически, значения не имеет;

помещение (объект, территория), где находится рабочее место, подконтрольно организации. Это условие не выполняется, если место для работы сотрудника предоставлено контрагентом, например, на объектах, охраняемых ЧОП, в помещениях, обслуживаемых клининговыми компаниями (письма Минфина РФ от 05.10.2012 № 03-02-07/1-238, от 03.02.2012 № 03-02-07/1-30);

организация начала осуществлять деятельность через обособленное подразделение (письмо Минфина РФ от 19.02.2016 № 03-02-07/1/9377).

В течение месяца о подразделении нужно уведомить налоговую. О том, как это сделать, мы рассказали выше.

Постановка на учет обособленного подразделения

Любое обособленное подразделение, в том числе филиал и представительство, нужно поставить на учет в ПФР и ФСС, если оно имеет счет в банке и будет осуществлять выплаты физлицам (пп. 3 п. 1 ст. 11 Закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 № 167-ФЗ, п. 2 ч. 1 ст. 2.3 Закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ, пп. 2 п. 1 ст. 6 Закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Для регистрации в ПФР необходимо подать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации сообщение о наделении обособленного подразделения полномочиями производить выплаты в пользу физлиц. Его форма утверждена Приказом ФНС РФ от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@. Направить сообщение нужно в течение месяца со дня издания приказа о наделении подразделения такими полномочиями (пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ). Налоговая самостоятельно передаст сведения в ПФР.

Для постановки на учет в ФСС не позднее 30 календарных дней со дня создания подразделения нужно подать в отделение фонда по месту его нахождения (пп. 6, 9, 10 порядка регистрации и снятия с учета в ФСС РФ, утвержденного Приказом Минтруда РФ от 29.04.2016 № 202н):

заявление о регистрации по утвержденной форме (приложение 1 к Административному регламенту ФСС РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей — юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений, утвержденное Приказом фонда от 22.04.2019 № 217);

справку из банка об открытии счета;

документ, подтверждающий, что подразделение будет осуществлять выплаты физлицам (например, копию положения об обособленном подразделении, где указано, что оно самостоятельно выплачивает зарплату своим сотрудникам).

За нарушение 30-дневного срока на организацию может быть наложен штраф (ст. 26.28 закона № 125-ФЗ):

5 тыс. рублей при просрочке до 90 дней;

10 тыс. рублей при просрочке свыше 90 дней.

В этом случае подразделение самостоятельно удерживает НДФЛ с доходов своих сотрудников и перечисляет его в бюджет, а также сдает отчетность по форме 6-НДФЛ.

Бухгалтерский учет обособленного подразделения

Организация может выделить свои обособленные подразделения на отдельный баланс. Она самостоятельно устанавливает конкретный перечень показателей для формирования такого баланса и отражения имущественного и финансового положения подразделения на отчетную дату для нужд управления компанией (письмо Минфина РФ от 29.03.2004 № 04-05-06/27).

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех ее обособленных подразделений, в том числе выведенных на отдельные балансы (п. 8 ПБУ 4/99). Из этой нормы следует, что подразделения не формируют отдельную бухгалтерскую отчетность и не составляют отдельный бухгалтерский баланс (под термином «отдельный баланс» следует понимать перечень показателей, установленных предприятием).

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной политики, применяются всеми обособленными подразделениями, включая те, которые выделены на отдельный баланс (п. 9 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», письмо Минфина РФ от 10.08.2010 № 07-02-06/119).

В учетной политике следует установить план счетов, используемый обособленными подразделениями, а также порядок их взаимодействия с головным предприятием при совершении хозяйственных операций и формировании бухгалтерской отчетности.

Все операции между головным предприятием и обособленным подразделением (передача основных средств, затрат, финансовых результатов) отражают у обеих сторон на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты». К этому счету можно открыть субсчета 79-1 «Расчеты по выделенному имуществу» и 79-2 "Расчеты по текущим операциям".Таким образом, обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, ведут бухучет самостоятельно в соответствии с учетной политикой организации. Головное предприятие отражает в бухучете только свои хозяйственные операции. При составлении бухгалтерской отчетности в целом по учреждению показатели головного предприятия и обособленных подразделений суммируются.

Налог на прибыль обособленного подразделения

Налог на прибыль в федеральный бюджет организации уплачивают по месту своего нахождения без распределения суммы налога по обособленным подразделениям (п. 1 ст. 288 НК РФ). Налог, зачисляемый в региональный бюджет, необходимо распределить между головным подразделением и всеми обособленными подразделениями пропорционально долям прибыли, которые на них приходятся. Эти суммы нужно перечислить в бюджеты субъектов РФ по месту нахождения головной организации и каждого обособленного подразделения (п. 2 ст. 288 НК РФ).

Если на территории одного субъекта РФ находится несколько обособленных подразделений организации, то она может выбрать одно из них и сделать его ответственным подразделением. Через него будет уплачиваться налог в бюджет этого субъекта РФ. Об этом нужно уведомить налоговые органы (письмо ФНС РФ от 26.12.2019 № СД-4-3/26867@).

Долю прибыли обособленного подразделения рассчитывают по формуле: удельный вес трудового показателя (среднесписочная численность сотрудников или расходы на оплату труда) удельный вес стоимости амортизируемого имущества / 2.

Организация самостоятельно решает, какой из двух трудовых показателей она будет применять для расчета: среднесписочную численность работников или расходы на оплату труда (п. 2 ст. 288 НК РФ). Выбранный показатель нужно закрепить в учетной политике и не менять до конца года (п. 1 ст. 285, п. 2 ст. 288, ст. 313 НК РФ).

Если у организации и обособленного подразделения нет амортизируемого имущества, расчет по формуле нужно произвести, взяв только среднесписочную численность работников или расходы на оплату труда (письмо Минфина РФ от 20.02.2021 № 03-03-06/1/12084).

Удельный вес среднесписочной численности работников следует считать по формуле: среднесписочную численность работников обособленного подразделения / среднесписочную численность работников в целом по организации х 100 процентов.

Удельный вес расходов на оплату труда рассчитывают по формуле: расходы на оплату труда подразделения / расходы на оплату труда в целом по организации х 100 процентов.

Удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества следует считать по формуле: среднюю остаточную стоимость амортизируемых основных средств подразделения / среднюю остаточную стоимость амортизируемых основных средств в целом по организации х 100 процентов.

Декларация по налогу на прибыль должна быть подана по организации в целом и по каждому обособленному подразделению либо группе подразделений, если налог в региональный бюджет уплачивает ответственное подразделение.

Налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению в отчетном периоде, в котором оно было ликвидировано, считается в общем порядке. В последующих отчетных и текущем налоговом периодах налог рассчитывается с учетом следующих особенностей:

прибыль организации в случае ее увеличения распределяют между головной организацией и оставшимися подразделениями за вычетом прибыли ликвидированного подразделения, рассчитанной за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором оно было закрыто;

доля прибыли по другим обособленным подразделениям и головной организации за последующие после закрытия отчетные периоды и за текущий налоговый период определяется без учета показателей закрытого обособленного подразделения.

Это следует из подпунктов 10.2, 10.12 порядка заполнения декларации по налогу на прибыль, утвержденного Приказом ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.

Если же прибыль организации в следующем отчетном периоде или в текущем налоговом периоде уменьшилась либо получен убыток, то ранее исчисленные авансовые платежи по налогу как в целом по организации, так и по обособленным подразделениям, включая закрытое, уменьшаются (п. 10.12 порядка). Для этого необходимо произвести перерасчет налоговой базы исходя из зафиксированной доли прибыли ликвидированного подразделения (письмо Минфина РФ от 10.08.2006 № 03-03-04/1/624, письмо ФНС РФ от 01.10.2009 № 3-2-10/23).

Если после уменьшения исчисленного по закрытому обособленному подразделению налога произошло увеличение налоговой базы в целом по организации, перерасчет авансовых платежей по налогу ликвидированного подразделения не производят (письмо ФНС РФ от 28.05.2019 № СД-4-3/10244@).

Ежемесячные авансовые платежи за последующие после закрытия отчетные периоды по обособленному подразделению не рассчитывают и не уплачивают (п. 10.12 порядка).

Налог на имущество обособленного подразделения

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог на имущество в бюджет по местонахождению каждого подразделения в отношении имущества, находящегося на его отдельном балансе (ст. 384 НК РФ).

Налог рассчитывают как произведение налоговой ставки, действующей на территории субъекта РФ, на которой расположено подразделение, и налоговой базы (1/4 средней стоимости имущества), определенной за налоговый (отчетный) период в соответствии со ст. 376 НК РФ, в отношении каждого обособленного подразделения.

Если адрес объекта недвижимого имущества находится вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, то налог следует уплачивать в бюджет по местонахождению такой недвижимости (ст. 385 НК РФ).

Таким образом, налог с недвижимости, которая числится на балансе обособленного подразделения, организация платит по месту нахождения имущества. По месту нахождения обособленного подразделения налог следует уплачивать, только если оно совпадает с местом нахождения недвижимости.

Cнятие с учета обособленного подразделения

Чтобы закрыть обособленное подразделение, не являющееся филиалом или представительством, достаточно снять его с учета в ИФНС и ФСС, если оно имело счет и производило выплаты сотрудникам.

Для этого нужно подать в налоговую службу сообщение по форме № С-09-3-2, утвержденной Приказом ФНС РФ № ЕД-7-14/632@. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о закрытии (пп. 3.1 п. 2 ст. 23 НК РФ). За нарушение срока грозит штраф:

организации в размере 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ),

генеральному директору — 300–500 рублей (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Сведения о снятии обособленного подразделения с учета налоговый орган передаст в ПФР, который снимет с учета подразделение в течение трех рабочих дней с момента получения информации. Подавать отдельное заявление в ПФР не нужно.

Для снятия подразделения с учета в ФСС необходимо подать заявление (приложение № 2 к Административному регламенту № 217). К нему необходимо приложить копию справки из банка, подтверждающую, что расчетный счет подразделения закрыли. Срок подачи документов не установлен. В любом случае рекомендуем это сделать до конца текущего отчетного периода.

Закрытие обособленного подразделения

Закрытие филиала или представительства требует большего числа действий. Это связано с тем, что сведения о них нужно исключить из ЕГРЮЛ. Для закрытия филиала или представительства нужно:

1) провести общее собрание участников или совета директоров общества в зависимости от того, к чьей компетенции отнесено принятие таких решений.

2) подать документы на регистрацию изменений в налоговую по форме № Р13014, а также:

приложить решение о ликвидации филиала или представительства, если сведения о них не были включены в устав;

если сведения о филиалах и представительствах в устав были включены, то дополнительно нужно приложить решение о внесение изменений в устав, изменения в устав (или его новую редакцию), квитанцию об уплате госпошлины. Ее размер составляет 800 рублей (пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Госпошлину платить не нужно при подаче документов в электронной форме (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

Следует уведомить налоговую службу и ФСС о прекращении деятельности подразделения по правилам, изложенным выше.