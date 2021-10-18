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Как считать и заполнять РСВ в 2021 году

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Рубрика Отчетность
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Рассказываем о страховых взносах: какие существуют тарифы и от чего они зависят, что входит в базу, что не входит в базу для расчета страховых взносов, как заполняется отчетность РСВ.

Какие существуют тарифы страховых взносов

Тарифы страховых взносов для основной категории налогоплательщиков на 2021 г. не изменились и закреплены в статье 425 НК РФ:

  • ПФР в рамках предела 22%;
  • ПФР свыше предела 10%;
  • ФСС в рамках предела 2,9%;
  • ФОМС 5,1%
Предельная величина базы по страховым взносам на 2021 год представлена в Постановлении Правительства № 1935 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2021»:

Вид обязательного страхования

Предельная величина

Пенсионное

1 465 000 руб.

Социальное

966 000 руб.

Медицинское

нет

Также законодательством предусмотрены льготные категории плательщиков, для них установлены пониженные тарифы страховых взносов (статья 427 НК РФ):

  • 20% — НКО (сориентированные, т.е. кто осуществляют деятельность социальной политики, связанные с социальным обслуживанием, образованием, медициной, культурой, спортом) и благотворительные организации на УСН;
  • 15% — субъекты МСП с выплат лицам свыше МРОТ;
  • 14% — организации, занятые производством анимационной продукции (должна быть численность не менее 7 человек, доля дохода по анимационной деятельности не менее 90% в общем объеме); организации — участники проектов «Сколково» и ИНТЦ (должны иметь определенную долю прибыли 300 000 000 руб. в объеме годовой выручки 1 000 000 000 руб., если идет преувеличение, то участники не вправе применять пониженные тарифы)
  • 7,6% — ИТ-компании; резиденты ТОСЭР и СПВ, участники СЭЗ в Крыму и Севастополе, резиденты ОЭЗ в Калининградской области, рос. Организации — проектировщики и разработчики изделий электронной (радиоэлектронной) продукции;
  • 0% — судоходные компании, суда которых зарегистрированы В РМРС; участники САР в Калининградской области и Приморском крае, суда которых зарегистрировали в РОРС.

Как рассчитываются страховые взносы для иностранных граждан

Таблица страховых взносов, которые рассчитываются для иностранных граждан с разным статусом:

Статус иностранного лица

ПФР

ФОМС

ФСС

Постоянно проживающий (имеет вид на жительство/ постоянно проживает)

+

+

+

Временно проживающий (Отметка в паспорте «Временно проживает»)

+

+

+

Временно прибывающий (находится 90 дней)

+

-

+ (но тариф неполный — 1,8% вместо 2,9%)

Но есть исключения:

  1. Граждан ЕАЭС необходимо страховать как российских граждан, также, как и российских граждан страхуют в странах ЕАЭС полностью.
  2. Беженцы могут претендовать на страховые взносы, размером на ОПС по полной ставке, ОМС по полной ставке и на ФСС по 1,8 % ставке.
  3. ВКС облагаются взносами на ОПС и ФСС если лицо постоянно проживает или временно проживает, временно пребывающим не выплачивается ничего.
Если сотрудник — иностранец и работает удаленно не на территории России, то с его доходов не рассчитываются страховые взносы.

Дополнительные тарифы страховых взносов

Есть два тарифа дополнительных страховых взносов для плательщиков:

  1. тарифы для плательщиков, которые не провели спецоценку условий труда: сюда входит два максимальных тарифа, в зависимости от тяжести условий труда;
  2. тарифы для плательщиков, которые провели спецоценку условий труда.
Для плательщиков, которые не провели специальную оценку условий труда:

  • 9% — выплаты сотрудникам на особо вредных производствах (список № 1), к данным профессиям относят шахтеры или работы в горячих цехах;
  • 6% — выплаты сотрудникам, которые работают во вредных и опасных условиях труда (список № 2), к данной работе относится вся система МЧС, общегородской транспорт, стройка.
Результаты спецоценки условий труда помогут снизить дополнительный тариф с учетом улучшения условий труда и изменения класса и подкласса условий труда:

  • опасный класс (подкласс 4) с доп. тарифом 8%;
  • вредный класс (подкласс 3.4-3.1) с доп. тарифом от 7 до 2%;
  • допустимый класс (подкласс 2);
  • оптимальный класс (подкласс 1) с доп. тарифом 0%.

Что является и не является объектом обложения страховыми взносами

Объект обложения страховыми взносами не изменился.

Не признаются объектом обложения страховыми взносами следующие выплаты:

  • выплаты в различной форме по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество;
  • выплаты в пользу иностранцев по трудовым договорам, которые находятся за пределами РФ, а также по договорам ГПХ за пределами РФ;
  • выплаты добровольцам (волонтерам).
Также приведем перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами (ст 422 НК РФ):

  • государственные пособия;
  • компенсационные выплаты, установленные законодательством;
  • выплаты, связанные с увольнением (кроме компенсаций за неиспользованный отпуск);
  • материальная помощь;
  • выплаты, связанные с мед. страхованием, мед. обеспечением, доп. пенсионным обеспечением работников;
  • стоимость проезда в отпуск работника организации на Крайнем севере и членов его семьи.

Как заполняется отчет о страховых взносах

Рассмотрим принцип заполнения Расчета по страховым взносам:

  1. В Расчете отражаются все начисленные выплаты физ. Лицам, в т.ч. сверх предельных сумм;
  2. В Расчете отражаются выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с Перечнем ст. 422 Кодекса;
  3. В Расчете не отражаются выплаты, не признаваемые объектом обложения взносами в соответствии с п. 4-8 ст.420 Кодекса (выплаты работнику по договорам дарения, аренды, займа, выплаты добровольцам);
  4. В случае ошибки в персональных данных в разделе 3 Расчета надо заполнить два новых раздела: с признаком аннулирования и исправленный;
  5. В Расчете не может быть отрицательных значений.

РСВ для ИП в 2021 году

Размеры страховых взносов для ИП, адвокатов, нотариусов за 2021 г. (согласно ФЗ № 322 от 15.10.2020 г.):

Доход до 300 000 руб. в год

Доход свыше 300 000 руб. в год

Фиксированный платеж = 32 448 руб.

 32 448 руб. 1% суммы дохода, превышающей 300 000 руб.

Максимальное значение: 32 488 * 8 = 259 584 руб.

На обязательное медицинское страхование — 8 426 руб.

 

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