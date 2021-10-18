Как считать и заполнять РСВ в 2021 году

Рассказываем о страховых взносах: какие существуют тарифы и от чего они зависят, что входит в базу, что не входит в базу для расчета страховых взносов, как заполняется отчетность РСВ.

Какие существуют тарифы страховых взносов

Тарифы страховых взносов для основной категории налогоплательщиков на 2021 г. не изменились и закреплены в статье 425 НК РФ:

ПФР в рамках предела 22%;

ПФР свыше предела 10%;

ФСС в рамках предела 2,9%;

ФОМС 5,1%

Предельная величина базы по страховым взносам на 2021 год представлена в Постановлении Правительства № 1935 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2021»:

Вид обязательного страхования Предельная величина Пенсионное 1 465 000 руб. Социальное 966 000 руб. Медицинское нет

Также законодательством предусмотрены льготные категории плательщиков, для них установлены пониженные тарифы страховых взносов (статья 427 НК РФ):

20% — НКО (сориентированные, т.е. кто осуществляют деятельность социальной политики, связанные с социальным обслуживанием, образованием, медициной, культурой, спортом) и благотворительные организации на УСН;

15% — субъекты МСП с выплат лицам свыше МРОТ;

14% — организации, занятые производством анимационной продукции (должна быть численность не менее 7 человек, доля дохода по анимационной деятельности не менее 90% в общем объеме); организации — участники проектов «Сколково» и ИНТЦ (должны иметь определенную долю прибыли 300 000 000 руб. в объеме годовой выручки 1 000 000 000 руб., если идет преувеличение, то участники не вправе применять пониженные тарифы)

7,6% — ИТ-компании; резиденты ТОСЭР и СПВ, участники СЭЗ в Крыму и Севастополе, резиденты ОЭЗ в Калининградской области, рос. Организации — проектировщики и разработчики изделий электронной (радиоэлектронной) продукции;

0% — судоходные компании, суда которых зарегистрированы В РМРС; участники САР в Калининградской области и Приморском крае, суда которых зарегистрировали в РОРС.

Как рассчитываются страховые взносы для иностранных граждан

Таблица страховых взносов, которые рассчитываются для иностранных граждан с разным статусом:

Статус иностранного лица ПФР ФОМС ФСС Постоянно проживающий (имеет вид на жительство/ постоянно проживает) + + + Временно проживающий (Отметка в паспорте «Временно проживает») + + + Временно прибывающий (находится 90 дней) + - + (но тариф неполный — 1,8% вместо 2,9%)

Но есть исключения:

Граждан ЕАЭС необходимо страховать как российских граждан, также, как и российских граждан страхуют в странах ЕАЭС полностью. Беженцы могут претендовать на страховые взносы, размером на ОПС по полной ставке, ОМС по полной ставке и на ФСС по 1,8 % ставке. ВКС облагаются взносами на ОПС и ФСС если лицо постоянно проживает или временно проживает, временно пребывающим не выплачивается ничего.

Если сотрудник — иностранец и работает удаленно не на территории России, то с его доходов не рассчитываются страховые взносы.

Дополнительные тарифы страховых взносов

Есть два тарифа дополнительных страховых взносов для плательщиков:

тарифы для плательщиков, которые не провели спецоценку условий труда: сюда входит два максимальных тарифа, в зависимости от тяжести условий труда; тарифы для плательщиков, которые провели спецоценку условий труда.

Для плательщиков, которые не провели специальную оценку условий труда:

9% — выплаты сотрудникам на особо вредных производствах (список № 1), к данным профессиям относят шахтеры или работы в горячих цехах;

6% — выплаты сотрудникам, которые работают во вредных и опасных условиях труда (список № 2), к данной работе относится вся система МЧС, общегородской транспорт, стройка.

Результаты спецоценки условий труда помогут снизить дополнительный тариф с учетом улучшения условий труда и изменения класса и подкласса условий труда:

опасный класс (подкласс 4) с доп. тарифом 8%;

вредный класс (подкласс 3.4-3.1) с доп. тарифом от 7 до 2%;

допустимый класс (подкласс 2);

оптимальный класс (подкласс 1) с доп. тарифом 0%.

Что является и не является объектом обложения страховыми взносами

Объект обложения страховыми взносами не изменился.

Не признаются объектом обложения страховыми взносами следующие выплаты:

выплаты в различной форме по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество;

выплаты в пользу иностранцев по трудовым договорам, которые находятся за пределами РФ, а также по договорам ГПХ за пределами РФ;

выплаты добровольцам (волонтерам).

Также приведем перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами (ст 422 НК РФ): государственные пособия;

компенсационные выплаты, установленные законодательством;

выплаты, связанные с увольнением (кроме компенсаций за неиспользованный отпуск);

материальная помощь;

выплаты, связанные с мед. страхованием, мед. обеспечением, доп. пенсионным обеспечением работников;

стоимость проезда в отпуск работника организации на Крайнем севере и членов его семьи.

Как заполняется отчет о страховых взносах

Рассмотрим принцип заполнения Расчета по страховым взносам:

В Расчете отражаются все начисленные выплаты физ. Лицам, в т.ч. сверх предельных сумм; В Расчете отражаются выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с Перечнем ст. 422 Кодекса; В Расчете не отражаются выплаты, не признаваемые объектом обложения взносами в соответствии с п. 4-8 ст.420 Кодекса (выплаты работнику по договорам дарения, аренды, займа, выплаты добровольцам); В случае ошибки в персональных данных в разделе 3 Расчета надо заполнить два новых раздела: с признаком аннулирования и исправленный; В Расчете не может быть отрицательных значений.

РСВ для ИП в 2021 году

Размеры страховых взносов для ИП, адвокатов, нотариусов за 2021 г. (согласно ФЗ № 322 от 15.10.2020 г.):

Доход до 300 000 руб. в год Доход свыше 300 000 руб. в год Фиксированный платеж = 32 448 руб. 32 448 руб. 1% суммы дохода, превышающей 300 000 руб. Максимальное значение: 32 488 * 8 = 259 584 руб. На обязательное медицинское страхование — 8 426 руб.