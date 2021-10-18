Как считать и заполнять РСВ в 2021 году

Рассказываем о страховых взносах: какие существуют тарифы и от чего они зависят, что входит в базу, что не входит в базу для расчета страховых взносов, как заполняется отчетность РСВ.
Какие существуют тарифы страховых взносовТарифы страховых взносов для основной категории налогоплательщиков на 2021 г. не изменились и закреплены в статье 425 НК РФ:
- ПФР в рамках предела 22%;
- ПФР свыше предела 10%;
- ФСС в рамках предела 2,9%;
- ФОМС 5,1%
Вид обязательного страхования
Предельная величина
Пенсионное
1 465 000 руб.
Социальное
966 000 руб.
Медицинское
нет
- 20% — НКО (сориентированные, т.е. кто осуществляют деятельность социальной политики, связанные с социальным обслуживанием, образованием, медициной, культурой, спортом) и благотворительные организации на УСН;
- 15% — субъекты МСП с выплат лицам свыше МРОТ;
- 14% — организации, занятые производством анимационной продукции (должна быть численность не менее 7 человек, доля дохода по анимационной деятельности не менее 90% в общем объеме); организации — участники проектов «Сколково» и ИНТЦ (должны иметь определенную долю прибыли 300 000 000 руб. в объеме годовой выручки 1 000 000 000 руб., если идет преувеличение, то участники не вправе применять пониженные тарифы)
- 7,6% — ИТ-компании; резиденты ТОСЭР и СПВ, участники СЭЗ в Крыму и Севастополе, резиденты ОЭЗ в Калининградской области, рос. Организации — проектировщики и разработчики изделий электронной (радиоэлектронной) продукции;
- 0% — судоходные компании, суда которых зарегистрированы В РМРС; участники САР в Калининградской области и Приморском крае, суда которых зарегистрировали в РОРС.
Как рассчитываются страховые взносы для иностранных гражданТаблица страховых взносов, которые рассчитываются для иностранных граждан с разным статусом:
Статус иностранного лица
ПФР
ФОМС
ФСС
Постоянно проживающий (имеет вид на жительство/ постоянно проживает)
+
+
+
Временно проживающий (Отметка в паспорте «Временно проживает»)
+
+
+
Временно прибывающий (находится 90 дней)
+
-
+ (но тариф неполный — 1,8% вместо 2,9%)
- Граждан ЕАЭС необходимо страховать как российских граждан, также, как и российских граждан страхуют в странах ЕАЭС полностью.
- Беженцы могут претендовать на страховые взносы, размером на ОПС по полной ставке, ОМС по полной ставке и на ФСС по 1,8 % ставке.
- ВКС облагаются взносами на ОПС и ФСС если лицо постоянно проживает или временно проживает, временно пребывающим не выплачивается ничего.
Если сотрудник — иностранец и работает удаленно не на территории России, то с его доходов не рассчитываются страховые взносы.
Дополнительные тарифы страховых взносовЕсть два тарифа дополнительных страховых взносов для плательщиков:
- тарифы для плательщиков, которые не провели спецоценку условий труда: сюда входит два максимальных тарифа, в зависимости от тяжести условий труда;
- тарифы для плательщиков, которые провели спецоценку условий труда.
- 9% — выплаты сотрудникам на особо вредных производствах (список № 1), к данным профессиям относят шахтеры или работы в горячих цехах;
- 6% — выплаты сотрудникам, которые работают во вредных и опасных условиях труда (список № 2), к данной работе относится вся система МЧС, общегородской транспорт, стройка.
- опасный класс (подкласс 4) с доп. тарифом 8%;
- вредный класс (подкласс 3.4-3.1) с доп. тарифом от 7 до 2%;
- допустимый класс (подкласс 2);
- оптимальный класс (подкласс 1) с доп. тарифом 0%.
Что является и не является объектом обложения страховыми взносамиОбъект обложения страховыми взносами не изменился.
Не признаются объектом обложения страховыми взносами следующие выплаты:
- выплаты в различной форме по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество;
- выплаты в пользу иностранцев по трудовым договорам, которые находятся за пределами РФ, а также по договорам ГПХ за пределами РФ;
- выплаты добровольцам (волонтерам).
Также приведем перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами (ст 422 НК РФ):
- государственные пособия;
- компенсационные выплаты, установленные законодательством;
- выплаты, связанные с увольнением (кроме компенсаций за неиспользованный отпуск);
- материальная помощь;
- выплаты, связанные с мед. страхованием, мед. обеспечением, доп. пенсионным обеспечением работников;
- стоимость проезда в отпуск работника организации на Крайнем севере и членов его семьи.
Как заполняется отчет о страховых взносахРассмотрим принцип заполнения Расчета по страховым взносам:
- В Расчете отражаются все начисленные выплаты физ. Лицам, в т.ч. сверх предельных сумм;
- В Расчете отражаются выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с Перечнем ст. 422 Кодекса;
- В Расчете не отражаются выплаты, не признаваемые объектом обложения взносами в соответствии с п. 4-8 ст.420 Кодекса (выплаты работнику по договорам дарения, аренды, займа, выплаты добровольцам);
- В случае ошибки в персональных данных в разделе 3 Расчета надо заполнить два новых раздела: с признаком аннулирования и исправленный;
- В Расчете не может быть отрицательных значений.
РСВ для ИП в 2021 годуРазмеры страховых взносов для ИП, адвокатов, нотариусов за 2021 г. (согласно ФЗ № 322 от 15.10.2020 г.):
|Доход до 300 000 руб. в год
|Доход свыше 300 000 руб. в год
|Фиксированный платеж = 32 448 руб.
|
32 448 руб. 1% суммы дохода, превышающей 300 000 руб.
Максимальное значение: 32 488 * 8 = 259 584 руб.
|На обязательное медицинское страхование — 8 426 руб.
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