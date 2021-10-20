График отпусков: из каких отпусков состоит

При составлении графика отпусков нередко возникает вопрос какие виды отпуска в него поставить. Особенно он волнует, когда известно о предстоящем декрете. Какой отпуск включить в график, а какой нет, расскажем ниже.

Какие отпуска включать в «отпускной» график

Планировать в графике нужно все ежегодные отпуска, предусмотренные как трудовым законодательством, так и локальными актами работодателя.

Поставьте в план все основные отпуска с учетом увеличенной продолжительности для отдельных работников, например, инвалидов, несовершеннолетних, учителей.

Обязательно запланируйте дополнительные отпуска:

за вредность и опасность выполняемой работы;

за ненормированный рабочий день;

за стаж работы;

за работу в северных и приравненных районах;

другие виды ежегодных отпусков.

У отпусков за «вредность» есть особенность: точное количество дней рассчитать заранее нельзя, так как неизвестно, сколько фактически будет работать сотрудник в таких условиях. В этом случае запланируйте дату начала отпуска и поставьте комментарий в поле «Примечание».

Будьте внимательны и не упустите из виду ни одного ежегодного отпуска. За кадровые ошибки наказание такое же, как за нарушение трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП РФ. Контролирующие органы могут выписать штраф должностному лицу или предпринимателю от 1 000 до 5 000 рублей, а юрлицу — от 30 000 до 50 000 рублей.

Какие отпуска нельзя включать в график отпусков

Не ставьте в график отпуск:

по беременности и родам;

по уходу за ребенком;

за свой счет;

при усыновлении;

дополнительные, предоставляемые не каждый год, и другие неежегодные.

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Неиспользованный отпуск за прошлые годы

Остатки неиспользованных отпусков за прошедшее время можно как включать, так и не включать в график. Трудовое законодательство не запрещает ни один из вариантов.

Если вы решили не ставить в план не отгулянные ранее отпуска, напоминание о них можно внести в «Примечание».

Решение включать неиспользованные прошлогодние отпуска позволит более четко видеть количество накопленных дней отдыха и распределение их в году, минимизирует незапланированные отлучения сотрудников от работы.

Подводим итоги

В график отпусков нужно внести все ежегодные отпуска, как основные, так и дополнительные, вне зависимости от их продолжительности.

Прошлогодние неотгулянные отпуска также можно планировать в графике.

Не отраженные в графике отпуска могут послужить поводом для штрафа.

Не включаются в график декретные отпуска, уход за детьми, в том числе при усыновлении, неоплачиваемые и другие не ежегодные.