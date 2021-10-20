Совместные проверки налоговиков и правоохранителей: что надо знать и как защититься

В офис пришли сотрудники полиции и/или налоговой? Подтвердить полномочия, вид и характер проводимого мероприятия, предъявить служебные удостоверения и соответствующее постановление отказываются? Взламывают двери и проводят фактически обыск?

В статье поясним различия между мероприятиями, их основаниями, алгоритмом действий сотрудников полиции и налоговой, а также дадим рекомендации по минимизации рисков для проверяемых лиц и действиям по защите нарушенных прав и интересов.

Отличия обыска от мероприятий налогового контроля

Обыск — это следственное действие, которое проводится в рамках возбужденного уголовного дела следователем (как правило, совместно с сотрудниками полиции) или по его поручению сотрудниками оперативной службы (чаще всего полиции, в ряде случаев ФСБ).

Перед началом обыска проводящее его лицообязано представиться (назвать ФИО, должность, звание, подразделение), предъявить служебное удостоверение и постановление о проведении обыска, а также предложить выдать добровольно предметы и документы, указанные в постановлении.

Полномочия при проведении обыска у должностных лиц более широкие, нежели при проведении иных мероприятий в рамках других процедур (могут взламываться и двери, принудительно изыматься предметы и документы, проводится обыск физических лиц и изыматься находящиеся при них предметы и документы).

А мероприятия налогового контроля — это действия, направленные на выявление фактов нарушений налогового законодательства РФ, проводятся сотрудниками налоговой.

Одним из таких мероприятий является выемка документов, о проведении которой также выносится постановление. Но! При проведении мероприятий налогового контроля, в том числе выемки, полномочия у должностных лиц уже, чем у органов расследования по уголовному делу. Сотрудники налоговойа обязаны представиться, предъявить служебное удостоверение, а также постановление высшему должностному лицу организации (генеральному директору, главному бухгалтеру) или полномочному представителю.

В рамках налоговой выемки не может проводиться обыск помещений и физических лиц.

Кто может участвовать в мероприятиях налогового контроля, кроме налоговиков

Согласно совместному приказу ФНС и МВД, для участия в мероприятиях налогового контроля могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел. Для этого в постановлении и иных документах предусмотрена специальная процедура.

Если конкретнее, то для участия в мероприятиях налогового контроля привлекают сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел.

Им предписано руководствоваться законом «О полиции» и законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Что происходит в реальности

С точки зрения нормативно-правового регулирования, главным при проведении совместного мероприятия является ответственный сотрудник налоговой, а сотрудники полиции являются так называемыми «приданными силами».

Налоговик должен представляться, предъявлять документы, обосновывающие нахождение на территории организации и подтверждающие полномочия на проведение мероприятия. И только после того, как работник предприятия (часто это сотрудник службы безопасности или охраны) удостоверится в легитимности нахождения на территории офиса и полномочиях должностных лиц, можно высказывать требования о предоставлении документов.

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Однако на практике зачастую происходит следующее. Привлекаемые к проведению сотрудники полиции злоупотребляют своими полномочиями, фактически занимают руководящую позицию и подменяют одно мероприятие другим — вместо налоговой выемки (иных мероприятий налогового контроля) проводят обыск (как по уголовному делу).

Что характерно, сотрудники полиции приходят на подобные мероприятия в штатской форме одежды, представляться надлежащим образом не желают (указать полностью ФИО, звание, должность, подразделение, предъявить в развернутом виде служебное удостоверение, чтобы можно было прочитать, что там написано), постановление не предъявляют, времени удостовериться в законности их требований сознательно не дают, самостоятельно взламывают двери и проникают в помещение.

При этом они высказывают угрозы привлечения к ответственности за якобы оказанное им противодействие (в ряде случаев приводят угрозы в действие и злоупотребляя своим должностным положением инициируют административное доставление в территориальное ОВД и административное задержание, привлечение к административной ответственности).

Действуя подобным образом, сотрудники полиции ссылаются на закон «О полиции» и закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако ни один из этих законов не дает им право проникать в помещение таким образом при мероприятиях налогового контроля.

Кроме того, ряд ведомственных нормативных актов МВД предписывает сотрудникам полиции алгоритм действий в подобных случаях — представиться (ФИО, должность, звание, подразделение), предъявить соответствующий документ, подтверждающий законность нахождения и проведения мероприятия.

В результате подобных действий сотрудников полиции наступает ряд негативных последствий, в том числе:

парализация деятельности компании;

причинение вреда деловой репутации компании и ее руководству;

нарушение прав работников и как следствие снижение лояльности работников по отношению к работодателю;

высокий риск привлечения к административной ответственности руководства предприятия и работников, непосредственно первоначально общавшихся с сотрудниками правоохранительных органов.

Как действовать в подобных ситуациях

При появлении сотрудников проверяющих органов и полиции начать аудио и видео фиксацию, с нескольких устройств одновременно. Попросить сотрудников правоохранительных органов представиться надлежащим образом — назвать ФИО, звание, должность, подразделения — и предъявить служебное удостоверение. Попросить пояснить, на каком основании они прибыли в офис компании, и предъявить для ознакомления соответствующий документ — постановление. В случае, если сотрудники полиции отказываются под любыми предлогами выполнить указанные просьбы, то необходимо самостоятельно обратиться в ДЧ ГУ МВД России по г. Москве (или иного регионального управления) с сообщением о совершении незаконных действий без каких-либо на то оснований и попросить незамедлительного вмешательства УСБ ГУ МВД России по г. Москве (иного региона нахождения). Сопровождать сотрудников полиции и иного проверяющего органа по всей территории офиса, проводить аудио и видео фиксацию всех их действий (с нескольких устройств одновременно). Обжаловать действия проверяющих в прокуратуре, вышестоящих подразделениях (соответствующее заявлением в порядке ст.141 УПК РФ в СК РФ). Обратиться за оказанием квалифицированной помощи по защите интересов к адвокату.

Случай из практики

Летом 2021 года в одну из коммерческих организаций на территории Северо-Западного округа Москвы пришли сотрудники полиции в штатском (как впоследствии выяснилось ОЭБиПК). Не представившись и не предъявив необходимые документы, они взломали входную дверь в помещения и провели там фактически обыск. При этом дежуривший на посту охраны сотрудник ЧОП просил их представиться и предъявить служебные удостоверения и документ. В ответ на это он услышал угрозы в свой адрес и адрес своего коллеги о лишении лицензии привлечении к ответственности и помещении под административный арест на максимальный срок.

В ходе мероприятия сотрудники полиции пытались проводить личные обыска работников организации, угрожая тем, что в противном случае они будут доставлены в территориальное ОВД (что, безусловно, вызвало возмущение работников).

Озлобившись на подобную взвешенную и настойчивую правовую позицию, сотрудники ОЭБиПК инициировали в отношении сотрудников ЧОП возбуждение дела об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, в рамках которого сотрудники ЧОП были задержаны в административном порядке сотрудниками территориального ОВД и помещены под административный арест.

На следующий день материалы дела были направлены в суд, однако ввиду наличия в них грубых нарушений, судом возвращены, а сотрудники ЧОП освобождены из-под административного задержания.

После устранения нарушений и недочетов, указанных судом, материал повторно был направлен в суд и поступил на рассмотрение уже к другому судье, которая пригрозила защитнику привлекаемых сотрудников ЧОП удалением из зала судебных заседаний. Несмотря на такой подход, стороне защиты удалось сформировать позицию и представить доказательства, которые ставят под сомнение законность действий сотрудников полиции и указывают на невиновность в инкриминируемом сотрудникам ЧОП деянии.

С учетом изначальной позиции суда, представленных доказательств и действий защитника, позиция подзащитных была значительно улучшена и судом назначено минимальное наказание (минимальный штраф).

При рассмотрении дела судом также был допущен ряд грубых процессуальных нарушений, а вынесенное постановление противоречит имеющимся в деле доказательствам и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Постановления суда до настоящего момента не вступили в законную силу, на них поданы аргументированные жалобы, идет подготовка к их рассмотрению и формирование доказательств в их обоснование для представления в суде апелляционной инстанции.