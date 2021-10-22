Как будут выглядеть банки будущего?

В будущем от привычных финансовых услуг не останется почти ничего: бумажные деньги заменят цифровые валюты, сотрудников банковских отделений — роботы и искусственный интеллект, а офисы со всеми услугами полностью переберутся в смартфоны. Что ждет обычных потребителей уже через 10–20 лет?

Идет 2021 год. Вот уже в небо поднимаются первые прототипы летающих автомобилей. Искусственный интеллект занимается геологоразведкой. А туристов возят на МКС. Еще 20 лет назад это все казалось какой-то фантастикой, а теперь вполне себе часть жизни. В связи с этим возникает вполне себе закономерный вопрос: какими будут привычные нам вещи через 10–20 лет? Учитывая, как быстро меняется технологический стек, ответить однозначно на этот вопрос достаточно сложно. Но с оглядкой на текущие передовые технологии вполне можно представить себе картину будущего хотя бы в одном отдельном направлении, например, в банковской сфере.

Технологии будущего в настоящем

Тренд на переход банков в онлайн уже отчетливо виден сейчас.

По уровню внедрения технологий и их доступности в финансовом мире наша страна входит в пятерку лидеров по цифровизации банковского сектора среди 38 стран региона EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток).

И многие банковские приложения уже сейчас перестают быть удобным дополнением к физическим отделениям, предоставляя все больше сервисов онлайн — открытие депозита, перевыпуск карты, даже «тяжелые» авто- и ипотечные кредиты теперь можно оформить не выходя из дома.

Меньше отделений

При этом физические отделения банков действительно сдают позиции, а их число медленно, но верно сокращается. Закрываются и головные офисы, и дополнительные офисы-филиалы.

Так, только в период «цифрового бума» с 2014 по 2020 год количество банковских отделений в РФ снизилось почти на четверть. Да и сами потребители все реже отдают предпочтение походу в банк — аналитики Райффайзенбанка выяснили, что возможность получить консультацию в офисе банка важна только для 30% клиентов.

Такие настроения, вместе с развитием технологий и повышением доступности банковских услуг онлайн, действительно ставят под вопрос существование привычных банковских отделений.

Банки на «удаленке»

Кажется, зачем мне вообще идти в банк, если все можно сделать в мобильном приложении? Вопрос вполне закономерный, но не спешите забывать дорогу к любимому отделению. Прекрасное цифровое будущее еще не наступило. Пусть индустрия и движется в направлении полного отказа от офлайн-точек, а сфера финансов в целом переходит на цифровые рельсы, но остаются еще вопросы, которые можно решить только онлайн. И связаны они в первую очередь с удаленным открытием счетов и идентификацией клиентов. То есть банку для проведения операции важно знать, что мобильное приложение действительно у вас в руках.

Решают эту проблему сейчас с помощью выездных представителей. Но пока меньше половины банков доставляют банковские продукты удаленно. Мы же говорим о технологическом будущем. А значит, и решение проблемы для перехода в цифровое завтра должно быть основано на технологиях.

Например, с задачей может справиться биометрическая идентификация. Сейчас эти разработки требуют больших инвестиций со стороны банков, но со временем технологии всегда становятся доступнее, а значит, подобные решения вполне могут стать массовыми в разрезе ближайших десяти лет.

То же самое и со сканерами биометрических данных. Уже сейчас каждый второй смартфон имеет в своем арсенале дактилоскоп, сканер лица или сетчатки глаза.

В будущем эти технологии будут становиться все совершеннее и дешевле, а значит, в перспективе у каждого из нас будет в руках необходимый для биометрической идентификации инструмент. С этого и начнется революция в привычном банке, а отделения окончательно уйдут в прошлое.

Денег тоже не будет. Наличных

К этому ведут и ускоряющиеся темпы отказа от наличных. У нас в стране сейчас более 70% платежей — безналичные, а темпы проникновения безналичных платежей одни из самых высоких в мире. Совсем скоро так все 100% покупок будут проводиться по картам, а тут еще и перспективы цифрового рубля замаячили.

Понятно, что в будущем с такими вводными банк, как хранилище денег и место, где цифровые рубли можно поменять на аналоговые, точно перестанет существовать. И в мире, где все онлайн, даже деньги, классические банковские отделения останутся пережитком прошлого.

Восстание машин

Еще один пункт за — растущая финансовая и цифровая грамотность пользователей, со сменой поколений современный человек окончательно станет воспринимать поход в банк как лишнюю трату времени и денег. А обслуживание перейдет в формат самообслуживания. Еще один удар по сотрудникам нанесут машины — банковский персонал уже сейчас во многом подменяет искусственный интеллект: аналитические алгоритмы предсказывают пользовательское поведение, искусственный интеллект оценивает заемщика, умные чат-боты встречают клиентов на передовой службы поддержки. В будущем роботы будут принимать еще больше решений.

В конечном итоге уже через 20 лет мы с большой вероятностью не увидим привычных банковских отделений. Все финансовые услуги, начиная от открытия счета, депозита, получения кредита, в скором времени окончательно пропишутся в смартфонах. При этом многие технологии будущего уже активно применяются в настоящем: биометрия, искусственный интеллект, виртуальные ассистенты.

А значит, сейчас — лучшее время для пользователей «прощупать» и познакомиться с новыми технологиями, изучить их и понять, как с ними взаимодействовать, подтянуть свою цифровую грамотность. Потому что с ростом цифровизации жизни закономерно растут и риски мошенничества, связанного с неправомерным доступом к данным. Как говорится: большие данные — большая ответственность. Поэтому в ваших интересах сделать так, чтобы вся ваша финансовая информация была надежно защищена.

Первым делом убедитесь, что доступ к вашему мобильному банковскому приложению защищен двухфакторной аутентификацией. То есть войти в приложение можно, только имея доступ к вашему мобильному телефону. Также используйте генераторы паролей, а не придумывайте новые. А доступ к приложению — хранилищу паролей защитите с помощью биометрического сканера в смартфоне или специального приложения — аутентификатора, генерирующего уникальные цифровые ключи каждый раз, когда вы хотите получить доступ к приложению.

Также нелишним будет завести отдельную виртуальную карту для покупок в интернете. Не храните там больше денег, чем нужно для покупки, это поможет случайно не скомпрометировать данные своего основного счета. И не бойтесь защитить свой банковский счет, привязав к нему биометрические данные — параметры лица и голоса. Это самый надежный пароль и логин, который к тому же нельзя повторить или потерять.