Обязательным условием предоставления налогового вычета является получение налогоплательщиком дохода, облагаемого по ставке 13 процентов. Самозанятые, согласно ч. 8 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, от НДФЛ в отношении доходов, облагаемых налогом на профдоход (НПД), освобождены. Однако могут возникнуть ситуации, при которых право на налоговый вычет не утратится. О том, какой налоговый вычет может получить самозанятый, в частности, вправе ли он рассчитывать на вычет при покупке жилья, читайте в нашей статье.

Может ли самозанятый получить налоговый вычет при покупке квартиры

Статус самозанятого не дает возможности получения налоговых вычетов, как социальных, так и имущественных, в том числе и при покупке квартиры.

Порядок определения базы по НДФЛ регламентирует п. 3 ст. 210 НК РФ. Он предусматривает уменьшение базы на сумму налоговых вычетов для доходов, облагаемых по ставке 13 процентов. Между тем плательщики НПД не платят налог на доходы. Их налоговая нагрузка существенно ниже (4 процента при работе с физлицам или 6 процентов от получаемых доходов при взаимодействии с юрлицами), именно этот факт и привлекает к использованию НПД.

Таким образом, к доходам, получаемым самозанятыми гражданами в качестве плательщиков НПД, имущественные вычеты по НДФЛ, в частности, по расходам на покупку квартиры, применить нельзя.

То есть если самозанятый приобрел квартиру, в том числе в ипотеку, то претендовать на вычет он не может. Та же ситуация и с вычетом при продаже квартиры — на него пользователь НПД также рассчитывать не вправе.

Другое дело, если такой гражданин получает иные доходы, подлежащие обложению НДФЛ по ставке 13 процентов. Тогда он имеет право уменьшить их сумму на имущественные налоговые вычеты, в том числе и по расходам на покупку квартиры (письмо Минфина РФ от 11.06.2019 № 03-04-05/42355).

Это может быть доход в виде официальной зарплаты, вознаграждение по гражданско-правовому договору (в этом случае НДФЛ удерживает работодатель как налоговый агент) или сдача недвижимости в аренду (если владелец сдает квартиру и официально перечисляет с этого дохода 13-процентный НДФЛ).

К примеру, если самозанятый печет торты и официально работает по трудовому договору или сдает квартиру в аренду и платит с этих доходов НДФЛ, он может оформить налоговый вычет. Но в этом случае право на вычеты у него не как у плательщика НПД, а как у физлица — плательщика НДФЛ. Доход от НПД здесь роли не играет и не учитывается в расчете для вычета, поскольку это совсем иной режим налогообложения, не связанный с налогом на доходы.

Какой налоговый вычет доступен для самозанятых

Специально для самозанятых граждан доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, рассчитываемый нарастающим итогом. Уменьшение суммы НПД на сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно — ч. 3, 4 ст. 12 закона № 422-ФЗ.

Согласно положениям части 1, 2 ст. 12 закона № 422-ФЗ, НПД можно уменьшить на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. рублей в отношении налога, облагаемого по ставке:

4 процента — сумма вычета определяется в размере одного процента от величины дохода;

6 процентов — сумма вычета определяется в размере двух процентов от дохода.

Срок применения данной преференции не ограничен. Применить вычет могут все самозанятые, как физлица, так и ИП. Однако нужно иметь в виду, что воспользоваться им можно лишь один раз. Израсходовать вычет на другие цели, кроме уменьшения НПД, не получится.

Как получить налоговый вычет самозанятому

Итак, получить налоговый вычет самозанятый может лишь в том случае, если кроме деятельности в качестве самозанятого он имеет доходы от работы по найму или от сдачи квартиры в аренду и уплаты с этого дохода НДФЛ.

Получить вычет можно двумя способами:

в ИФНС. В этом случае сумма вычета поступит в виде единовременной выплаты за весь год. Для этого потребуется заполнить 3-НДФЛ по итогам года. В декларации необходимо отразить полученные доходы и заявить право на вычет;

у работодателя. При этом способе в течение календарного года работодатель не будет удерживать НДФЛ из зарплаты. Правда, сначала заявителю вычета нужно будет обратиться в ИФНС за уведомлением о подтверждении права на преференцию.

Например, если самозанятый оформил ипотеку и решил получить вычет самостоятельно, ему нужно будет подать в ИФНС по итогам года декларацию 3-НДФЛ, отразив в ней полученные доходы и заявив право на вычет по ипотеке и по процентам на нее. В качестве подтверждения нужно приложить документы: