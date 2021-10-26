Переход с ОСНО на упрощенку: как быть с НДС в случае возврата товара

Факты возврата товара поставщику по гарантии не свидетельствуют об ошибочном применении организацией налогового вычета в 4 квартале 2019 года. Разберем подробнее с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, кандидатом экономических наук Дмитрием Игнатьевым.

Вопрос

Российская организация (ООО) с 01.01.2021 перешла с ОСН на УСН. В мае 2021 года она произвела возврат некачественного товара, приобретенного в 2019 году, поставщику по гарантии. В ответ поставщик выставил организации корректировочный счет-фактуру. Этот товар ранее был реализован покупателю, который впоследствии вернул его организации также по гарантии.

Должна ли организация в такой ситуации подавать уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2019 года в связи с возвратом товара поставщику?

Ответ

Организация в рассматриваемой ситуации не должна подавать уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2019 года в связи с возвратом товара поставщику, поскольку вычет НДС в указанном налоговом периоде был применен правомерно.

Не должна она и восстанавливать ранее правомерно принятый к вычету НДС по факту получения от поставщика корректировочного счета-фактуры, поскольку уже не является налогоплательщиком НДС.

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Обоснование ответа

На основании п. 1 ст. 81 НК РФ налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в инспекцию уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном указанной статьей, если в ранее поданной декларации обнаружены ошибки — неотражение или неполнота отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей уплате.

В рассматриваемой ситуации в связи с приобретением товара в ноябре 2019 года организация имела право в 4 квартале 2019 года принять к вычету НДС, предъявленный поставщиком, при выполнении в указанном налоговом периоде следующих условий (пп. 1, 2 ст. 169, п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ):

товар приобретен для осуществления облагаемых НДС операций; приобретенный товар принят к учету при наличии соответствующих первичных документов; от поставщика получен надлежащим образом оформленный счет-фактура (смотрите также п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Как мы поняли, все приведенные условия в 4 квартале 2019 года выполнялись, поэтому организация правомерно приняла к вычету НДС, предъявленный поставщиком товара.

По нашему мнению, сами по себе факты последующего выявления брака в процессе эксплуатации товара, реализованного покупателю, равно как и его возврата поставщику по гарантии, не свидетельствуют об ошибочном применении организацией налогового вычета в 4 квартале 2019 года (п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»). Это указывает на отсутствие необходимости в представлении уточненной декларации по НДС за данный налоговый период.

Сейчас налоговые вычеты по НДС покупателей, возвращающих некачественный товар продавцам в рамках первоначального договора, «корректируются» восстановлением сумм налога по возвращенным некачественным товарам на основании полученных от продавцов корректировочных счетов-фактур (или первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров), что не предполагает уточнения деклараций в части суммы изначально заявленного к вычету НДС (п. 3 ст. 168, подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, п. 1.4 письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@, письма Минфина России от 28.01.2020 N 03-07-09/4850, от 04.02.2019 N 03-07-11/6171).

При этом нужно учитывать, что обязанность по восстановлению НДС возлагается на налогоплательщиков НДС (п. 3 ст. 170 НК РФ). Организации же, применяющие УСН, на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ не признаются налогоплательщиками НДС (за некоторыми исключениями). В этой связи учитывая, что возврат поставщику некачественного товара имел место уже после перехода организации на УСН, полагаем, что у нее не возникает обязанности по восстановлению правомерно принятого к вычету в 4 квартале 2019 года НДС по этому товару.

Иного порядка законом не предусмотрено (смотрите, в частности, ст. 346.25 НК РФ). Напоминаем, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ).

В данном случае мы не видим оснований и для восстановления НДС по приобретенному в 4 квартале 2019 года товару согласно подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, то есть в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН. Это объясняется тем, что товар уже был реализован организацией до перехода на УСН (то есть использован в деятельности, облагаемой НДС).

Официальных разъяснений и материалов судебной практики по данному вопросу нами не обнаружено. Выраженная позиция является нашим экспертным мнением. Не исключено, что налоговая при проверке будет придерживаться иной позиции. Для более объективной оценки налоговых рисков рекомендуем организации обратиться за соответствующими письменными разъяснениями также и в Минфин России (подп. 2 п. 1 ст. 21 НК РФ).