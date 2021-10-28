Как закон 247-ФЗ изменил все остальные законы для работодателей

Одним из самых ярких и всеобъемлющих документов в результате регуляторной гильотины стал Федеральный закон № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Как он изменил все остальные законы для работодателей? Собрали несколько основных тезисов по теме.

Регуляторная гильотина — инвентаризация всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять — соответствуют ли они современным реалиям. Если соответствуют, то нормы остаются, если нет, то они отменяются или изменяются.

Срок действия законов

247-ФЗ устанавливает срок действия нормативно-правовых актов, который теперь составляет 6 лет. По окончанию срока действия все документы будут пересматриваться на соответствие текущим реалиям.

В случае, если изменения отсутствуют, нормативный акт может быть продлен, но не более, чем еще на 6 лет.

Противоречия в НПА

Из нормативно-правовых документов по максимуму убрали все противоречащие и дублирующие требования.

Но если вдруг противоречащие требования все же встретятся, то большей силой будет обладать правовой акт большей юридической силы в порядке иерархии нормативно-правовых актов.

Если же противоречащие требования встретятся в равных по юридической силе документах, то работодатель вправе выбрать тот вариант, который ему больше подходит.

Реестр обязательных требований

Введен реестр обязательных требований. Теперь каждый контролирующий госорган должен публиковать на своем официальном сайте действующий перечень актуальных нормативно-правовых актов с обязательными требованиями для исполнения.

О вступлении законов в силу

Нормативно-правовые акты, вступившие в силу до 01.01.2021, не применяются при осуществлении государственного контроля. Даже если документ не был признан утратившим силу и не был отменен, оценка соблюдения обязательных требований в соответствии с этими документами не допускается.

В Постановлении Правительства РФ № 1181 содержится перечень документов, которые утратили силу. В Постановлении Правительства РФ № 2467 содержится перечень документов, которые ожидают изменений в ближайшее время.

Нормативно-правовые документы теперь должны вступать в силу с 1 марта или с 1 сентября, но не ранее, чем за 90 дней после их официального опубликования. Эти сроки установлены для того, чтобы госорганы, граждане и организации имели возможность подготовиться к изменениям.

Что еще?

Регистрация нормативных документов в Минюсте — основание для требований. В целом, на практике так всегда и было — по требованиям, которые содержатся в нормативно-правовых актах, не зарегистрированных в минюсте, не имели право привлекать к ответственности. Но прописали в документе это впервые.

Пояснения органов исполнительной власти — основание для деятельности, но на добровольной основе. Если федеральные органы власти дают официальные разъяснения по поводу каких-либо нормативных документов они не должны устанавливать новые дополнительные требования. А деятельность лиц, соблюдающих требования в соответствии с официальными разъяснениями, не может быть квалифицирована как нарушение основного закона.

Из того, что еще надо взять на заметку из 247-ФЗ:

руководство по соблюдению обязательных требований. При публикации подобных руководств, содержащих пояснения, примеры и рекомендации не может содержать новых требований и применяется контролирующими органами на добровольной основе;

экспериментальный правовой режим. Такой режим также на практике уже применялся и ранее, но теперь порядок проведения экспериментов в отношении определенной группы лиц или определенной территории прописан в законе;

электроэнергетика: стала единственной сферой, которую не затронула регуляторная гильотина и все нормативно-правовые акты в этой области остались без изменений.