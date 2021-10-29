Раздача товаров в рекламных целях: налоги зависят от цены подарка

В налоговой базе по прибыли не учитывается стоимость бесплатно переданного имущества, в том числе и расходы, связанные с такой передачей, включая НДС. Минфин выделил один случай, когда расход в виде такого НДС все-таки можно учесть в прочих расходах.

Безвозмездное промо-распространение продукции потенциальным покупателям считается реализацией. Передающая сторона обязана начислить НДС.

При этом налог платится за счет собственных средств.

В итоге, у фирмы, которая проводит рекламную акцию с раздачей своих товаров «на пробу», появляется еще один расход — это НДС. По какой ставке и с какой суммы нужно заплатить НДС?

НДС при передаче товара по рекламной акции

Во время рекламной акции не нужно начислять НДС, если вы безвозмездно раздаете товары стоимостью меньше 100 рублей за единицу. Именно этот случай является исключением из общего правила.

Но если в качестве промо вы раздаете товары дороже 100 рублей, этот случай уже не относится к исключениям, и бухгалтерии нужно начислять НДС.

Как учитывать расходы на рекламу в налоге на прибыль

Затраты на рекламу отражают в налоговом учете в составе прочих расходов.

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, в частности, относятся расходы на рекламу деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В письме от 12 ноября 2018 г. № 03-07-11/81021 говорится, что в целях налогообложения прибыли не учитывается ни стоимость бесплатно переданного имущества, ни расходы, связанные с такой передачей.

Некоторые виды рекламных затрат учитывают только в пределах норм.

Рекламные расходы — нормируемые — 1% выручки от реализации. Суммы свыше установленного лимита налогооблагаемую базу по прибыли не уменьшают.

Если компания дарит товары со своим логотипом

Минфин разъяснил свою позицию на этот счет в письме от 10 сентября 2021 г. № 03-03-10/73599. Письмо довольно интересно, учитывая то, что ранее министерство придерживалось иного мнения.

«Расходы на рекламу деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ) нужно учитывать исходя из правил нормирования, установленных пунктом 4 статьи 264 НК РФ.»

И стоимость сувениров, и сумма НДС, исчисленная при их безвозмездной передаче, являются рекламными расходами (нормируемыми).

Они формируются в рамках рекламных мероприятий в понимании Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Поэтому, как пояснил Минфин, начисленный к уплате НДС можно учесть в налоговой базе по прибыли в составе прочих расходов на рекламу в пределах лимита.