Приказ о приеме на работу по совместительству: образец и важные детали

Образец приказа о приеме на работу по совместительству

Образец приказа о приеме на работу по совместительству 43 Кб

Сотрудники в свободное от основной работы время могут подрабатывать как у своего текущего работодателя, так и другого лица. При оформлении совместителя необходимо составить обычные кадровые документы, в том числе приказ о приеме на работу. О нюансах, которые нужно учитывать при заполнении этого документа, расскажет наша статья.

Как оформить прием на работу по совместительству

Совместительство бывает (ст. 282 ТК РФ):

внешнее, когда сотрудник в свободное от основной работы время трудится у другого работодателя с условием о совместительстве;

внутреннее, когда сотрудник в свободное от основной работы время выполняет другую работу в той же компании.

Продолжительность рабочего времени и внешнего, и внутреннего совместителя не может быть больше 4 часов в день. Полный рабочий день допускается, только если на основной работе этот день — выходной. За месяц рабочее время сотрудника не должно превышать половины нормы (ст. 284 ТК РФ).

Работать на полной ставке и внешнему, и внутреннему совместителю запрещено.

Если сотрудник трудится не более 4 часов в день, ему можно не назначать перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ).

Оклад устанавливают по полной ставке, однако делают оговорку, что оплата будет производиться пропорционально рабочему времени.

Например, совместитель работает 4 часа в день и получает 25 тыс. рублей при окладе 50 тыс. рублей.

В целом, порядок трудоустройства на условиях совместительства такой же, как и обычный прием на работу. Совместителя, в том числе и внутреннего, нужно ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка до подписания трудового договора. То, что он был ознакомлен с ними при приеме на основное место, не снимает с работодателя этой обязанности (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

Для совместителя существуют особенности в перечне обязательных документов, которые он должен представить при приеме на работу. Ему достаточно предъявить паспорт и документ, подтверждающий специальные знания, если должность требует таковых.

Например, диплом об образовании или квалификации (ст. 283 ТК РФ).

Так же, как и при обычном приеме на работу, нужно оформить трудовой договор и приказ. В них надо указать, что работа является совместительством (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68, ч. 1, 4 ст. 282 ТК РФ, письмо Минтруда РФ от 26.04.2017 № 14-2/В-357).

Как и на любого работника, нужно заполнить и сдать СЗВ-ТД. По просьбе внутреннего или бывшего совместителя в трудовой книжке необходимо сделать запись. Внешнему совместителю запись вносит основной работодатель (ст. 66 ТК РФ, п. 11 порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного Приказом Минтруда РФ от 19.05.2021 № 320н).

Заявление о приеме на работу по совместительству

Заявление о приеме на работу по совместительству писать необязательно, так как оно не указано в перечне документов, которые лицо, устраивающееся на работу, обязано предъявить (ст. 65 ТК РФ). Можно попросить сотрудника составить этот документ, если такой порядок трудоустройства предусмотрен локальным нормативным актом компании.

Будущий сотрудник прописывает в заявлении:

свои Ф.И.О.;

должность, на которую он устраивается, и структурное подразделение (при наличии);

дату приема на работу;

вид работы, в нашем случае — по совместительству;

режим работы, в том числе время начала и окончания работы, продолжительность рабочей недели.

Внизу документа сотрудник проставляет свою подпись и дату составления заявления.

Образец приказа о приеме на работу по совместительству можно найти во вложениях к статье.

Для оформления приказа работодатель может использовать:

унифицированные формы № Т-1 и Т-1а утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1;

собственные формы.

Разберем правила составления документа на примере формы № Т-1. В ней указывают:

1) название компании в соответствии с уставом;

2) код по ОКПО, присвоенный работодателю, который можно найти на сайте Росстата;

3) дату издания приказа и заключения трудового договора. Они могут различаться, например, когда в трудовом договоре указана дата начала работы, которая позже даты его подписания;

4) порядковый номер;

5) дату окончания действия трудового договора, если заключен срочный договор. При заключении трудового договора на неопределенный срок дату окончания действия трудового договора в приказе не проставляют, то есть соответствующую графу оставляют пустой;

6) название должности в соответствии со штатным расписанием компании;

7) условия приема, характер работы в соответствии с трудовым договором. Например, «работа по совместительству (внешнему). Режим рабочего времени: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье), начало работы — 10:30, окончание работы — 15:00, перерыв для отдыха и питания — 30 минут, с 13:00 до 13:30. Оплата пропорционально отработанному времени»;

8) сведения о размере оклада (тарифной ставки) и других условиях оплаты труда в соответствии с трудовым договором. Оклад совместителю устанавливают по полной ставке, но делают оговорку об оплате пропорционально рабочему времени. Например, совместитель работает 4 часа в день и получает 35 тыс. рублей при окладе 70 тыс. рублей. Премии, доплаты и надбавки устанавливают на основании локального нормативного акта (например, положения об оплате труда), с которым сотрудника знакомят под подпись;

9) сведения об испытании и его продолжительности, если это условие включено в трудовой договор. Испытательный срок устанавливают по общим правилам, так как ТК РФ не предусматривает каких-либо особенностей для совместителей.

Приказ подписывает генеральный директор компании или уполномоченное им лицо. В последнем случае необходимо сделать ссылку на документ, предоставляющий ему такое право (приказ, доверенность).