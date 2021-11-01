Как отразить нерабочие дни в 1С

Согласно Указу Президента РФ от 20.10.2021 г. № 595, период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями с сохранением заработной платы. Для нас это не ново, за последние два года пандемии мы неоднократно уходили на аналогичные каникулы. Но давайте всё же определимся, можно ли работать в очередные нерабочие дни, и если да, то кому? И, конечно, «вишенкой на торте» в этой публикации будет подробный разбор отражения таких «рабоче-нерабочих» дней в программах 1С.

В статье 5 Указа Президента РФ № 595 сказано, что «органы публичной власти, а также иные органы и организации, определившие численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций, могут осуществлять свои трудовые функции в нерабочий период».

Таким образом, работать в нерабочий период могут:

сотрудники организаций, которые составили приказы о количестве работников, необходимых для поддержания функционирования;

организации и учреждения, приостановка работы которых невозможна по производственно-техническим условиям или которые выполняют работы, связанные с необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы (статья 113 ТК РФ).

Примечание редакции «Клерка»: внимательно изучите региональные нормативные акты, там могут быть дополнительные ограничения.

Алгоритм действий для организаций, не работающих в ноябрьские каникулы

Шаг 1. Производственный календарь

Рассмотрим алгоритм действий в программных продуктах 1С.

Первое, что нужно проверить — это обновлён ли у вас производственный календарь.

Для этого в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 нужно перейти в раздел «Настройка» и выбрать пункт «Производственные календари».

В 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0 нужно перейти в раздел «Справочники» и выбрать пункт «Производственные календари».

Как понять, что он обновлён?

В шапке календаря будет предупреждение о нерабочих днях, как на рисунке ниже:

Если ваш производственный календарь НЕ обновлён, то нужно:

1. Проверить наличие включённой интернет-поддержки в разделе «Администрирование» пункт «Интернет-поддержка и сервисы». При этом программа должна находиться на официальной поддержке.

2. Проверить наличие интернет-соединения на компьютере.

3. Если два предыдущих пункта не помогли или не могут быть выполнены, то следует скачать обновлённый календарь с сайта portal.1c.ru и загрузить обновление в разделе «Администрирование» пункте «Интернет-поддержка и сервисы».

Если третий пункт вам не доступен по причине отсутствия доступа к порталу 1С, то производственный календарь следует отредактировать вручную. Нажимая правой кнопки мыши на выбранный день программой будет предложено 2 варианта: перенести день или изменить день. Касаемо отражения периода с 01 ноября по 03 ноября нужно нажать на кнопку «Изменить день» и выбрать, что он является нерабочим. Период с 30 по 31 октября и с 04 по 07 ноября — выходные дни.

Шаг 2. График работы

В 1С: Зарплата и управление персоналом нужно зайти в раздел «Настройка» и выбрать пункт «Расчёт зарплаты». В открывшемся окне следует установить флаг «Нерабочие дни в связи с коронавирусом оплачивать как отработанные по графику сотрудника», а затем отметить необходимый интервал дат.

Потом вернуться в раздел «Настройка» и выбрать пункт «Графики работы сотрудников».

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия их можно найти в разделе «Зарплата и кадры» — «Графики работы».

Выберем график и проверим наличие галочки «Автоматическое обновление по производственному календарю». Если же её нет, то нажмите кнопку «Заполнить». После чего удостоверьтесь, что дни с 30 октября по 07 ноября являются оплачиваемыми нерабочими днями.

После этого можно смело начислять заработную плату и формировать табели учёта рабочего времени. Данный период будет отмечен в табеле буквами «ОН».

Алгоритм действий для организаций, работающих в ноябрьские каникулы

Если ваша организация имеет непрерывное производство, то ей никак не уйти от установления этих дней рабочими для определённого списка лиц. Рекомендуем подобное решение закрепить приказом, положением или другим локальным актом

Перейдём к работе в программах.

Даже если у вас часть работников будет выходить на работу в нерабочие дни, вам всё равно нужно проверить обновление производственного календаря и перезаполнить графики работы так, как мы описали это в предыдущем разделе.

Затем для работника, который был назначен поддерживающим функциональность предприятия, необходимо ввести «Индивидуальный график» в разделе «Зарплата» 1С: Зарплата и управление персоналом.

В созданном графике необходимо нажать на кнопку «Подбор» и выбрать нужного работника, или сделать заполнение по подразделению, если выходят все сотрудники одного отдела.

Затем откорректировать буквы «ОН» на буквы «Я» в те дни, в которые они обязаны выйти на работу. Предположим наша сотрудница Губина должна работать 01 и 02 ноября.

Посмотрим, как это отразилось на расчёте заработной платы.

При том, что у Губиной на 2 дня рабочих больше, заработную плату все получат в полном объёме.

Перейдём в раздел «Зарплата» и выберем пункт «Начисление зарплаты и взносов». Введём новый документ за ноябрь и проанализируем расчёт.

Согласно разъяснениям Минтруда, нерабочие дни относятся к отработанному времени, как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы. Таким образом мы видим, что у всех сотрудников норма дней стоит одинаковая: 19 дней, 152 часа, вне зависимости от того были явки в этот период или нет.

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия, к сожалению, отсутствуют индивидуальные графики работников. Поэтому табель учёта рабочего времени мы вынуждены править вручную.

Перейдём в раздел «Зарплата и кадры» и выберем пункт «Отчёты по зарплате».

Затем в открывшемся окне выберем «Табель учёта рабочего времени» и сформируем его за период — ноябрь 2021. Затем откорректируем сотрудникам, которые будут работать в нерабочие дни, буквы «ОН» на «Я», пересчитаем часы и распечатаем. В документе "Начисление зарплаты и взносов количество часов и дней будет установлено по нормам времени в текущем месяце.