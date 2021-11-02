Как учитывать в налоге на прибыль выплаты работникам за период нерабочих дней?

В период нерабочих дней, установленный по указу президента, за работниками сохраняется оплата труда. Многие считают, что платить нужно голый оклад. Это неправильный подход. Есть выплаты, которые нельзя отменять. Кроме того, будьте внимательными с определением вида расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль.

Расходы, которые уменьшают прибыль

В состав расходов, которые уменьшают прибыль, включают:

расходы, связанные с производством и реализацией продукции, товаров, работ или услуг;

внереализационные расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, в свою очередь делят:

на материальные затраты;

на затраты на оплату труда;

на суммы начисленной амортизации;

на прочие.

Кроме того, расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные. Так, затраты на оплату труда могут относиться как к прямым, так и к косвенным расходам. Учитывают их по-разному.

Прямые расходы распределяют:

в производстве — между незавершенным производством и готовой продукцией. Облагаемую прибыль уменьшают только те из них, которые относятся к готовой продукции, проданной покупателям;

в торговле — между проданными и непроданными товарами. Облагаемую прибыль уменьшают прямые расходы, которые относятся к проданным товарам.

Косвенные расходы списывают в уменьшение облагаемой прибыли полностью.

К прямым относят расходы на оплату труда производственного персонала. К косвенным — административно-управленческого.

Расходы на оплату труда

Согласно статье 129 ТК РФ оплата труда работника включает: вознаграждение за труд; компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.

Перечень расходов на оплату труда есть в статье 255 Налогового кодекса.

А какие выплаты нужно обеспечить работникам за период нерабочих дней, введенных Указами Президента?

За этот период сотруднику положена оплата труда, а не оклад. В определении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26 августа 2021 г. № 88-12593/2021 отмечено, что, помимо оклада, работникам положены также такие выплаты:

надбавки за квалификационную категорию;

доплаты за стаж;

надбавки за работу с вредными условиями труда;

начисление районного коэффициента и северной надбавки.

А вот включать в расчет выплаты, условием начисления которых является достижение работником определенных производственных показателей, то есть премии, нельзя. Ведь основная производственная деятельность в этот период не велась.

Почему оплата труда попадает во внереализационные расходы

Отдельные выплаты по окладам, тарифным ставкам и трудовым договорам еще в 2020 году было разрешено относить не к расходам на оплату труда, а к внереализационным расходам (письмо Минфина от 18 мая 2020 г. № 07-01-10/40375).

Будьте внимательными в учете затрат.

Начнем с того, что расходы по выплатам работникам, начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением оплаты труда за дни по указам Президента, не могут рассматриваться как экономически необоснованные То есть учитывать их в налоговой базе по прибыли нужно.

Но для целей налога на прибыль расходы на оплату труда во время нерабочих дней по указу Президента должны быть отнесены к внереализационным расходам.

Ведь если предприятие не работало, эти расходы оказываются не связанными с производством и реализацией.

Поэтому выплаты производственному персоналу, которые обычно относятся к прямым расходам, распределять на незавершенное производство или проданные и непроданные товары не нужно.