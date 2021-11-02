Как перестать работать в отпуске

Разбираемся, как хорошо отдохнуть в отпуске и при этом не испортить отношения с коллегами и руководителем.

Советы тем, кто боится идти в отпуск

Американские исследователи утверждают, что восемь из 10 сотрудников компаний работают из отпуска, причем ситуация ухудшилась за последние четыре года: ранее из отпуска работалитри человека из четырех. Подозреваем, что остальные 25% просто постеснялись признаться или не посчитали два-три созвона с коллегами работой.

А Работа.ру выяснила, что в России наемные сотрудники работают из отпуска реже: в 2021 году на это пожаловались12% участников опроса. Проблема в том, что каждый понимает под работой из отпуска разное: для одних это восемь часов за ноутбуком, для других — три звонка по горящим вопросам за две недели. В обоих случаях качественного отдыха не получается, ведь человек не может полностью расслабиться и сбежать от рутины.

Почему же работать из отпуска — плохо?

Вы создаете прецедент: согласившись «помочь» однажды, обрекаете себя на звонки и письма от коллег во время каждого следующего отпуска.

Вы теряете баланс между личным и рабочим, и это переносится на время вне отпуска. Возникает привычка постоянно жертвовать отдыхом, здоровьем и близкими ради работы.

Вы пропускаете много интересного, пока сидите в номере гостиницы и разбираетесь с очередным авралом.

Вы становитесь обузой для близких — или даже источником конфликтов в семье.

Вы переплачиваете за багаж, ведь вынуждены брать с собой рабочий ноутбук.

Вы возвращаетесь из отпуска вдвойне уставшим, ведь любые поездки — тоже источник стресса.

Из-за усталости слабеет иммунитет и ухудшается здоровье — в результате пострадает рабочая продуктивность.

В дальнейшем вы будете хуже справляться с творческими задачами и у вас снизитсявнутренняя мотивация к работе.

А главное — спустя два-три таких горе-отпуска вы выгорите. Согласно исследованиям, качественный отдых, в том числе во время отпуска, укрепляет ментальное здоровье и нормализует работу психики. Если вы регулярно его лишаетесь, выгорание гарантировано (еще и риск депрессии возрастает).

Осознайте, что вы не должны работать

Начнем с главного: работать из отпуска вы не должны. Эти 28 дней в году — официально нерабочее время (ст. 114 ТК РФ), и никто не сможет вас уволить или понизить в должности, если вы не возьмете трубку или не ответите на письмо.

Если ваш руководитель или коллега по поручению руководителя звонит, пишет и ставит задачи, не оформляя официально отзыв из отпуска, он нарушает закон, потому что работа из отпуска считается непредоставлением отпуска (ст. 125 ТК РФ). Вы вправе собрать доказательства: скрины переписки, записи телефонных звонков — и обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда.

Если работать во время отпуска начальник вас формально не заставляет — он не угрожает увольнением, не намекает на замену другим сотрудником и в целом не выкручивает руки, — то ваша проблема либо в голове, либо в самоорганизации.

Разрешите себе не работать

Если вы амбициозны и работа занимает значительную часть вашей жизни, сложно разрешить себе иногда отключаться от нее полностью.

Проявите заботу о себе

Уже за две недели до начала отпуска и на всём его протяжении напоминайте себе, что не только имеете право на отдых, но и нуждаетесь в полном расслаблении. Вы вернетесь к работе с удвоенным энтузиазмом и еще успеете догнать и перегнать конкурентов в карьерной гонке.

Практикуйте медитацию, ведите дневник или занимайтесь фрирайтингом, чтобы прислушиваться к себе, буквально убеждайте себя, что «так можно».

Запланируйте интересный отпуск

Во время поездки в другую страну, восхождения на гору или обучения яхтингу проще игнорировать звонки с работы.

Отпускные развлечения вовсе не должны быть дорогими: достаточно, чтобы они вас затягивали с головой.

Обратитесь к психотерапевту

Когда самоуговоры третий отпуск подряд не работают, полезно будет получить совет от грамотного специалиста.

Психотерапевт поможет справиться с неуверенностью и синдромом самозванца, научит лучше слышать себя.

Помогите себе не работать

Вы бы и рады отдохнуть, но начальник звонит по каждому пустяковому вопросу, а коллеги пересылают все рабочие письма на личный почтовый ящик? Значит, нужно «подстелить соломку», заранее установив границы.

До отпуска

Подготовьте замену

В идеале коллега должен взяться за вашу работу охотно и добровольно (например, для него это способ научиться новому или возможность получить дополнительную оплату за совмещение).

Убедитесь, что замещающий человек хорошо знаком с вашей работой: так меньше вероятность, что он будет дергать вас в отпуске.

Составьте исчерпывающую инструкцию:

как действовать во время форс-мажоров;

какие задачи можно делегировать или отложить до вашего возвращения;

какие стандартные ответы давать на часто возникающие вопросы.

Если вы в компании давно и надолго — выступите с инициативой создать корпоративную базу знаний: она поможет хорошо отдыхать и вам, и всем сотрудникам компании.

Предупредите об отпуске всех, с кем общаетесь по работе

Составьте вежливое уведомление, обязательно укажите даты, когда будете отсутствовать, и отправьте его за день-два до начала отдыха: так у ваших коллег, клиентов, партнеров и подчиненных будет время закрыть висящие задачи, решить горящие и задать вопросы, которые не подождут.

Настройте переадресацию рабочих писем или автоответчик

По согласию сотрудника, который будет вас замещать, настройте автоматическую переадресацию писем, которые будут приходить на ваш рабочий ящик. Проинструктируйте, на какие нужно отвечать срочно и обязательно, а когда можно ограничиться просьбой написать вам лично после отпуска.

Если вы не обязаны реагировать на любые входящие письма и задачи, настройте автоответчик: укажите в служебном сообщении дату вашего возвращения и контакты коллеги, к которому можно обратиться, если вопрос срочный.

Отключите уведомления на смартфоне

Если уверены в своей силе воли — просто отключите почтовые уведомления. Пусть весь мир подождет, пока вы вернетесь к работе. Если же подозреваете, что это лишь усилит желание проверить почту, удалите почтовое приложение со смартфона и не берите в отпуск ноутбук.

Еще один способ принудительно отключить себя от работы — прямо перед уходом в отпуск поменять пароль от рабочей на почты на очень сложный, например состоящий из цифр и символов. Запишите его на стикере, положите в ящик рабочего стола — и сразу же забудьте комбинацию.

Обсудите с коллегами правила

Прямо скажите, что хотели бы полностью отключиться от работы, попросите о понимании и поддержке и договоритесь, в каких экстренных случаях вас можно потревожить звонком (и пусть таких будет ситуаций будет мало!).

Вообще отлично, если у вас разные рабочий и личный телефоны: рабочий можно оставить дома. Еще один способ перестать быть доступным для коллег — поменять сим-карту в телефоне по прибытии в новую страну (так объективно дешевле).

Запланируйте время на «включение»

Пусть это будут три часа, а то и весь первый день на работе, которые вы посвятите проверке накопившейся почты и общению с замещавшим вас коллегой. Не назначайте на это время планерки и встречи с клиентами. Вы будете заняты: перезвоните всем, кто до вас не дозвонился, и составите дальнейшие рабочие планы.

Составьте список задач для «будущего себя»

Напишите себе памятку с приоритетами на время, когда вернетесь из отпуска: о чем важно не забыть, на чем придется сосредоточиться, а что — максимально быстро подхватить у коллег. Такая «выгрузка задач из головы» на бумагу поможет благополучно забыть о них на две недели.

Если вы фрилансер, вдобавок ко всем этим делам перед отпуском важно перенести дедлайны и распланировать проекты так, чтобы они не требовали вашего присутствия даже онлайн.

Во время отпуска

Держитесь подальше от компьютеров

Без телефона в наши дни никуда, ведь там фотокамера и музыка, но ноутбук с собой в отпуск не берите: так больше шансов, что вы отдохнете.

Меняйте контекст

Чем дальше вы уедете от работы, тем лучше отдохнете. Да и коллеги не захотят звонить по межгороду и беспокоить вас по пустякам. А если вы и вовсе в глуши (в деревне, в горах, в пустыне), где связь ненадежная, то отдых точно удастся.

Вежливо отказывайтесь помогать

Если вам позвонили и вы знаете, что звонящий просто не хочет вникать в задачу, — напомните ему, что вы в отпуске (вас вот-вот заберут на экскурсию, связь в любой момент прервется).

Не берите на себя решение рабочего вопроса, но дайте совет, который поможет коллеге.

Проверяйте почту в нерабочее время

Если не можете себе разрешить совсем отключиться, заходите в рабочий ящик рано утром или поздно вечером (того часового пояса, где находится ваш офис).

Это позволит проверить почту, решить горящие вопросы и спокойно вернуться к отдыху — без «О, ты на связи! Я как раз хотел тебе позвонить».

Что делать, если начальник настаивает

Отвоевывать свои границы у руководителя сложнее, чем у коллег. Алгоритм действий может быть таким:

В последний день напомните начальнику лично о вашем предстоящем отсутствии. Предупредите, что, скорее всего, будете не на связи. При этом не спрашивайте разрешения, просто констатируйте факт.

Напомните, кто из коллег будет замещать вас во время отсутствия. Подчеркните, что передали дела полностью и человек к вашим задачам готов.

Предложите еще раз пройтись вместе по всем вопросам, которые могут потребовать вашего участия. Проговорите, как будет действовать ваша замена и какой поддержки от руководителя вы ожидаете.

Если начальник настаивает на том, чтобы вы отвечали на срочные звонки, спросите, как будет оплачиваться сверхурочная работа.

Еще перед началом отпуска определите для себя количество звонков от начальника, на которое вам комфортно ответить. Если руководитель превысит этот лимит, не берите трубку и не виноватьте себя за это. Незаменимых, к счастью, не существует: без вас правда справятся.