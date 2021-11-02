Спасет ли от доначислений перевод бизнеса на другое лицо после проверки?

Очень часто бизнес проводит налоговую оптимизация не только до и в период проведения налоговой проверки, но и после нее — и даже после неудачной попытки оспорить акты налоговиков в суде. К чему это может привести?

Манипуляции собственников

После всех поражений в споре против налоговой, собственник, как правило, лихорадочно начинает думать о том, как ему спасти свой бизнес и не находит ничего умнее, как создать новую фирму и перевести туда весь персонал, передать имущество, и, конечно же, перенаправить финансовые потоки.

При этом вся деятельность уже новой фирмы осуществляется далее с тем же руководством, в тех же помещениях, с тем же составом исполнителей по договорам, заключаемым с прежними контрагентами.

Старый руководитель новой организации все также раздает указания своим подчиненным (кто же доверит руководство прибыльной фирмой постороннему или даже хорошему знакомому), перезаключив договоры на новую структуру, и легкомысленно рассчитывая убедить налоговый орган, что настоящая фирма не имеет к прошлому должнику никакого отношения, а все совпадения в части названия, руководства и персонала не более, чем совпадения.

Реакция налоговиков

Однако налоговая не хочет с этим соглашаться и считает, что налогоплательщик пытается уйти от ответственности по внесению платежей в бюджет, путем перевода бизнеса на новое юридическое лицо.

Налоговики установят необходимые обстоятельства, связанные с переводом бизнеса на другое лицо, в т.ч. допросив сотрудников старой новой фирмы, которые, скорее всего, подтвердят, что руководство объяснило им необходимость перехода в новую компанию налоговыми доначислениями. А еще расскажут, что при этом ни рабочие места, ни трудовые функции этих работников не изменились, а поменялась только вывеска на входе, да и то не сильно, в название нового общества добавилось одно, максимум два слова.

После этого налоговая обратится с иском в суд о взыскании доначислений, касающихся предшественника, к вновь созданному юрлицу.

По одному из таких дел Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 17.10.2018 N Ф05-16857/2018 указал, что для взыскания налоговых доначислений, полученных по результатам налоговой проверки, налоговый орган обратился в суд с иском на основании подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, но не к налогоплательщику, а к вновь созданному лицу.

Решения судов

Суды, удовлетворяя требования налоговой, исходили из установленного фактического перевода налогоплательщиком своего бизнеса на другое — взаимозависимое общество, о чем свидетельствуют:

создание общества незадолго перед переводом бизнеса;

наличие у обоих обществ одного и того же руководителя;

получение обществом от прежнего налогоплательщика его основных средств, рабочего персонала;

ведение аналогичной деятельности;

нахождение по тому же адресу;

использование одних и тех же контактных телефонов и деловых контактов;

перевод на общество всех прав и обязанностей по гражданско-правовым договорам;

и даже использование прежнего информационного сайта.

Суды установили взаимозависимость прежнего налогоплательщика и нового общества, отсутствие разумной деловой цели в действиях налогоплательщика и признали взыскание задолженности предыдущего налогоплательщика с вновь созданного общества законным.

Обстоятельств, свидетельствующие о связи юрлиц

Как показывает практика, подобный перевод коммерческой деятельности на другую фирму не поможет налогоплательщику избавиться от своих долгов перед бюджетом.

Налоговая инспекция без труда устанавливает обстоятельств, свидетельствующие о зависимости юридических лиц:

тождественность контактных телефонных номеров, информации на сайтах, вида деятельности;

переход сотрудников из одной организации в другую, что подтверждается сведениями, представленными бывшими контрагентами предыдущей компании, в которых в качестве ее представителей числятся бывшие сотрудники нового общества;

перечисление выручки в адрес новому обществу за поставку продукции организациям, перечислявшим до этого выручку в адрес предыдущего контрагента;

перечисление налоговым должником денежных средств в адрес единственного учредителя;

открытые данные из интернета, согласно которым бывшие сотрудники должника сообщают, что в целях сокрытия имущества общество «реорганизовалось» в новую коммерческую структуру.

перезаключение новым обществом договоров с покупателями и продавцами товара, что подтверждается письмами организаций, которые подтвердили расторжение договоров с предыдущим контрагентом и заключение новых договоров с другим лицом;

перезаключения договоров с поставщиками ресурсов.

С последними вообще происходит забавная ситуация. Старая фирма при перезаключении таких договоров объясняет этим поставщикам, чтобы сократить процесс необходимых согласований, что договоры заключаются с «клоном» старой фирмы и все будет по-прежнему.

В рамках мероприятий налогового контроля поставщики часто подтверждают, что расторжение договоров с одним обществом, и заключение их со вторым, происходит по инициативе «старого» налогоплательщика, направившего соответствующие обращения своим поставщикам с просьбой перезаключить договоры на новое юридическое лицо.

Показания работников поставщиков очень часто ложатся в основу доказывания налоговиками обстоятельств, связанных с созданием взаимозависимой фирмы и переводом на нее всего бизнеса. При этом ни старый, ни новый налогоплательщики никак не могут повлиять на эти показания, многократно «усиливая» их против себя с помощью официальных писем с просьбой о перезаключении договоров.

Перевод бизнеса через продажу долей (акций) и взаимозависимые лица

При рассмотрении спора в суде, а взыскание налоговых доначислений с новой компании, производится только в судебном порядке в силу под. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, учитываются особенности осуществления деятельности обоими налогоплательщиками: старым и новым.

Заключение новых договоров с поставщиками и покупателями часто приводит к переводу прав на получение доходов от деятельности предыдущего налогоплательщика на нового, что рассматривается в качестве одного из способов передачи имущества (п. 2 ст. 45 НК РФ). Конечно, сам по себе факт такой передачи не может являться достаточным основанием для взыскания долгов, числящихся за одним налогоплательщиком, с другого.

Предпринимательская деятельность все-таки является самостоятельной инициативной деятельностью и предполагает возможность субъектов такой деятельности по своему усмотрению определять способы ее ведения и основания прекращения, в том числе, посредством передачи бизнеса другим участникам гражданского оборота, что предполагает одновременную передачу имущества (имущественных прав), трудовых и иных ресурсов, ранее находившихся в распоряжении предыдущего налогоплательщика.

Одним из способов продажи бизнеса является продажа долей (акций). В подобных случаях налоговая должна достоверно установить, отличались ли условия при передаче бизнеса от тех, которые обычно существуют при купле-продаже бизнеса между независимыми участниками гражданского оборота. Когда преследовались цели делового характера — приобретение бизнеса для извлечения прибыли, либо такая сделка являлась мнимой, и совершалась в целях сокрытия имущества, на которое могло быть обращено взыскание по долгам налогоплательщика.

Поскольку все действия, связанные с переводом бизнеса с одной компании на другую, лежат на поверхности, установление этих обстоятельств для налоговиков не составляет особого труда.

Важный момент заключается в том, что для признания взаимозависимости тех или иных лиц учитывается влияние, которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, исходя из заключенного между ними договора (соглашения) либо при наличии иной возможности одного лица влиять на деятельность другого.

При этом такое влияние учитывается независимо от того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно или совместно с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в соответствии со ст. 105.1 НК РФ.

Так, например, в силу п. 7 ст. 105.1 НК РФ суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным п. 2 ст. 105.1 НК РФ, если отношения между этими лицами обладают признаками, указанными в п. 1 ст. 105.1 НК РФ.

Заключение

Налоговая, которая обладает значительными возможностями в части получения информации о налогоплательщике, иногда заранее пытается воспрепятствовать такому переводу бизнеса, намекая налогоплательщику на то, что тот должен воздержаться от нежелательных действий по уклонению от уплаты налогов в бюджет подобным образом.

При проведении одной налоговой проверки инспекторы в самом начале акта проверки перечислили все организации, которые имели схожие названия и в составе участников и/или руководителей которых, находились родственники или знакомые руководителя и/или участников проверяемого налогоплательщика.

Тем самым предприятию был дан сигнал, что налоговая обладает всей необходимой информацией о налогоплательщике, включая данные о его бизнес-собратьях, и последующий перевод бизнеса может быть чреват для новых компаний.