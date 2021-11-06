​Топ-3 поворотных дела арбитражных судов округов за октябрь 2021 года

Отобрали интересные споры, в которых кассация не согласилась с нижестоящими судами. Расскажем о позициях по банковской гарантии, взысканию неустойки и убытков.
Банковская гарантия
Бенефициар требовал выплатить деньги по банковской гарантии. Банк отказал, так как в представленных документах были недостатки (нет расчета суммы и надлежащего заверения).
Две инстанции его поддержали, а кассация — нет. Она решила, что условия гарантии нужно толковать в пользу бенефициара.
Мнение судов
Нарушен порядок заверения документов: нет подписи руководителя и печатей учреждения.
Требование и документы не соответствуют условиям гарантии.
Позиция кассации
Банк — профессиональный субъект финансового рынка. Он должен был принять документы в том виде, в каком их представили.
Требование содержало расчет суммы. В гарантии не было специальных правил его выполнения и оформления.
Ссылка на нарушение порядка заверения формальная.
Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.10.2021 по делу N А31-11621/2020
Взыскание неустойки
Общество не полностью оплатило товар. Поставщик обратился в суд, чтобы взыскать, в частности, долг и неустойку. Насчет последней мнения судов разделились.
Ответчик ссылался на то, что договор не подписан, условие о неустойке не согласовано.
Мнение апелляции
Договор и спецификация отправлены ответчику по электронной почте.
Он принял и частично оплатил товар, тем самым подтвердил заключение договора.
Ответчик направил истцу гарантийное письмо, в котором обязался оплатить всю поставленную продукцию.
Неустойку следует взыскать, снизив ее размер с учетом ст. 333 ГК РФ.
Позиция кассации
Ответчик не подписывал договор и спецификацию.
В платежных поручениях не было ссылки на договор.
Нет оснований считать, что своими действиями ответчик подтвердил согласование всех условий документа.
Так как письменную форму не соблюли, соглашение о неустойке недействительно, начислить ее нельзя.
Постановление АС Московского округа от 11.10.2021 по делу N А41-37142/2020
Возмещение убытков без возврата товара
Общество купило транспортные средства и перепродало их третьим лицам. Из-за отмены одобрений типа ТС госрегистрацию аннулировали. Конечные покупатели взыскали с общества стоимость ТС без учета износа, так как товар утратил потребительские свойства и его нельзя было использовать по назначению.
Общество решило возместить стоимость техники и убытки за счет первоначального продавца. Поскольку он был в процессе банкротства, заявили требования о включении в реестр кредиторов. Суды не удовлетворили иск, но кассация посчитала их выводы преждевременными.
Мнение судов
Вопрос о возмещении денег нужно рассматривать вместе с вопросом о возврате имущества.
У общества нет ТС, поэтому его требования удовлетворить нельзя.
Позиция кассации
Суды не учли, что общество вправе взыскать спорные суммы в порядке регресса, так как оно понесло ответственность перед третьими лицами за действия продавца.
Нельзя отказать в удовлетворении требований в полном объеме только потому, что ТС отсутствуют.
Постановление АС Поволжского округа от 18.10.2021 по делу N А65-6433/2019
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