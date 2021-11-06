​Топ-3 поворотных дела арбитражных судов округов за октябрь 2021 года

Отобрали интересные споры, в которых кассация не согласилась с нижестоящими судами. Расскажем о позициях по банковской гарантии, взысканию неустойки и убытков.

Банковская гарантия

Бенефициар требовал выплатить деньги по банковской гарантии. Банк отказал, так как в представленных документах были недостатки (нет расчета суммы и надлежащего заверения).

Две инстанции его поддержали, а кассация — нет. Она решила, что условия гарантии нужно толковать в пользу бенефициара.

Мнение судов

Нарушен порядок заверения документов: нет подписи руководителя и печатей учреждения.

Требование и документы не соответствуют условиям гарантии.

Позиция кассации

Банк — профессиональный субъект финансового рынка. Он должен был принять документы в том виде, в каком их представили.

Требование содержало расчет суммы. В гарантии не было специальных правил его выполнения и оформления.

Ссылка на нарушение порядка заверения формальная.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.10.2021 по делу N А31-11621/2020

Взыскание неустойки

Общество не полностью оплатило товар. Поставщик обратился в суд, чтобы взыскать, в частности, долг и неустойку. Насчет последней мнения судов разделились.

Ответчик ссылался на то, что договор не подписан, условие о неустойке не согласовано.

Мнение апелляции

Договор и спецификация отправлены ответчику по электронной почте.

Он принял и частично оплатил товар, тем самым подтвердил заключение договора.

Ответчик направил истцу гарантийное письмо, в котором обязался оплатить всю поставленную продукцию.

Неустойку следует взыскать, снизив ее размер с учетом ст. 333 ГК РФ.

Позиция кассации

Ответчик не подписывал договор и спецификацию.

В платежных поручениях не было ссылки на договор.

Нет оснований считать, что своими действиями ответчик подтвердил согласование всех условий документа.

Так как письменную форму не соблюли, соглашение о неустойке недействительно, начислить ее нельзя.

Постановление АС Московского округа от 11.10.2021 по делу N А41-37142/2020

Возмещение убытков без возврата товара

Общество купило транспортные средства и перепродало их третьим лицам. Из-за отмены одобрений типа ТС госрегистрацию аннулировали. Конечные покупатели взыскали с общества стоимость ТС без учета износа, так как товар утратил потребительские свойства и его нельзя было использовать по назначению.

Общество решило возместить стоимость техники и убытки за счет первоначального продавца. Поскольку он был в процессе банкротства, заявили требования о включении в реестр кредиторов. Суды не удовлетворили иск, но кассация посчитала их выводы преждевременными.

Мнение судов

Вопрос о возмещении денег нужно рассматривать вместе с вопросом о возврате имущества.

У общества нет ТС, поэтому его требования удовлетворить нельзя.

Позиция кассации

Суды не учли, что общество вправе взыскать спорные суммы в порядке регресса, так как оно понесло ответственность перед третьими лицами за действия продавца.

Нельзя отказать в удовлетворении требований в полном объеме только потому, что ТС отсутствуют.

Постановление АС Поволжского округа от 18.10.2021 по делу N А65-6433/2019