Субсидиарная ответственность при банкротстве юрлиц: как избежать ошибок

При банкротстве юридического лица главным является вопрос по взысканию долгов с ООО. Если у компании нет денег, кредиторы пытаются получить деньги у собственников бизнеса или директора. Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности за долги предприятия и как избежать лишних обязательств с учетом сложившейся судебной практики, расскажем в статье.

Привлечение должника к субсидиарной ответственности

В процессе банкротства юридическое лицо часто не в состоянии исполнить свои долговые обязательства перед налоговой, банками или контрагентами. В этом случае платить по долгам банкрота придется лицам, которые фактически контролировали деятельность компании. Такая ответственность перед кредиторами называется субсидиарной (СО).

Субсидиарная ответственность является дополнительным способом погашения долговых обязательств компании. Кредиторы прежде всего обязаны предъявить иск к основному должнику, то есть самой компании.

И только в том случае, если организация не способна погасить долг, иск предъявляют к лицу, несущему дополнительную ответственность — субсидиарную (п. 1 ст. 399 ГК РФ).

Субсидиарная ответственность при банкротстве возникает в следующем порядке.

Шаг 1. Суд выносит решение о признании юрлица банкротом.

Шаг 2. Определяется размер долговых обязательств по каждому кредитору.

Шаг 3. Формируется конкурсная масса (все активы банкрота, которые можно продать с торгов) и затем ее реализуют.

Шаг 4. При недостатке денежных средств от продажи имущества банкрота определяется круг контролирующих должника лиц (КДЛ).

Шаг 5. КДЛ привлекаются к субсидиарной ответственности.

Чаще всего к СО привлекают директоров компаний, главных бухгалтеров, учредителей и бенефициаров. Однако в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» перечень лиц, которых можно привлечь к субсидиарной ответственности, неограничен. Поэтому привлечь к ответственности и принудить к уплате долгов за компанию могут человека, который даже формально не являлся учредителем или директором, но при этом мог оказывать влияние на принимаемые в компании решения.

Соответственно, чем больше у лица полномочий влиять на действия компании, тем больше рисков, что его могут привлечь к СО. При этом личная ответственность не возникает автоматически при банкротстве юрлица.

Для привлечения к субсидиарной ответственности кредитор в судебном порядке должен доказать, что человек мог принимать решения за компанию и был контролирующим должника лицом. Либо он имел выгоду от неправомерных действий контролирующего лица в отношении должника — был выгодоприобретателем в совершенных сделках.

Суд может признать лицо контролирующим на иных основаниях, которые прямо не указаны в законе (п. 5 ст. 61.10 закона № 127‑ФЗ). Такими основаниями могут быть любые личные отношения, в том числе установленные оперативно-розыскными мероприятиями. Например, совместное проживание, обучение, служебная деятельность (супруги, одноклассники, однокурсники, коллеги).

При этом в судебных спорах с налоговой важно, участвовало ли лицо в незаконной оптимизации, использовало «технические» компании, однодневок и другие подобные факты. Эти обстоятельства уже образуют состав отдельного налогового правонарушения.

Контролирующих лиц может быть несколько. Тогда они будут гасить долги солидарно (ст. 61.11 закона № 127‑ФЗ). Ответственные могут снизить выплаты или вовсе их избежать, если:

докажут, что фактически не оказывали определяющего влияния на должника;

предоставят информацию о реальных контролирующих лицах и (или) скрытом имуществе должника.

Важно учесть, что с контролирующих лиц могут не только взыскать долги, но и потребовать возместить причиненные убытки (ст. 61.20 закона 127‑ФЗ).

Итог субсидиарной ответственности — это исполнительный лист на взыскание денег с человека. По исполнительному листу приставы снимут деньги с личного счета и оставят только прожиточный минимум. Если денег не хватит для погашения долга, приставы изымут имущество, которое находится в собственности должника. При этом приставы не вправе забрать в счет долга:

единственную квартиру, дом — кроме ипотечных;

мебель, посуду, одежду;

профессиональное оборудование не дороже 110 тыс. рублей.

Если контролирующее лицо не погасит вмененные ему долги компании, его могут дисквалифицировать, то есть лишить права замещать должности или заниматься предпринимательской, управленческой или иной профессиональной деятельностью (ч. 8 ст. 14.13 КоАП, Решение Арбитражного суда Пермского края от 08.04.2016 № А50-3686/2016).

Если контролирующие лица подарили имущество детям с целью освободить его от обращения взыскания со стороны кредиторов, детей могут также привлечь к субсидиарной ответственности. Это же касается и наследников: они будут отвечать за ущерб, который наследодатель причинил кредиторам. Такой вывод следует из пункта 22 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2020), утвержденного 10.06.2020, далее – обзор № 1 (2020).

Привлечение директора к субсидиарной ответственности

К субсидиарке можно привлечь любое контролирующее компанию лицо и в первую очередь — директора, ведь именно он определяет действия организации и контролирует процесс заключения сделок.

В отношении директора действует опровержимая презумпция признания его контролирующим должника лицом. То есть в силу должностного положения он считается таковым, пока не докажет обратное.

При банкротстве юридического лица директора могут привлечь к субсидиарной ответственности в трех следующих ситуациях.

Должник не может погасить требования кредиторов из-за действий или бездействия директора

Директора ликвидируемой компании могут привлечь к субсидиарной ответственности, если он совершил хотя бы одно из действий, перечисленных ниже.

1) совершал действия или бездействовал, что привело к банкротству или утрате имущества, за счет которого можно было удовлетворить требования кредиторов (п. 1 ст. 61.11 закона о банкротстве, п. 16 постановления № 53);

2) ухудшил в значительной степени положение должника после того, как у него возникли признаки банкротства. Например, из-за действий руководителя вырос долг перед кредиторами. Суд оценит, на сколько вырос долг и как это повлияло на положение должника (п. 17 постановления № 53);

3) совершил одну или несколько убыточных сделок, которые причинили существенный вред кредиторам. Такие сделки (или сделка) должны быть значительными для должника и существенно убыточными. Например, продажа имущества по цене в разы ниже рыночной (п. 23 постановления № 53);

4) не передал управляющему документацию должника, передал не всю или передал документацию, которая содержит недостоверную информацию. В результате этого управляющий не может установить, например, основные активы должника, контролирующих лиц, сделки, которые должник совершил в период подозрительности (п. 25 постановления № 53);

5) не внес или внес недостоверные сведения в ЕГРЮЛ или на федресурс, что негативно повлияло на процедуру банкротства (п. 25 постановления № 53).

Также директора признают недобросовестным, если был конфликт между его личными интересами и интересами общества. Например, у директора была еще одна компания, которой он продавал товары по заниженной цене, а компания, в свою очередь, реализовала их по рыночной цене. В итоге директор получал дополнительную прибыль.

Директор не заявил о банкротстве в установленный срок

Если должник отвечает признакам банкротства, руководитель обязан обратиться в суд с заявлением. Например, оплата одного из долгов приведет к тому, что платить по прочим долгам и гасить задолженность по налогам будет нечем. Полный перечень обстоятельств содержит пункт 1 ст. 9 закона о банкротстве (п. 1 ст. 61.12 закона о банкротстве, п. 8 постановления № 53).

Такие обстоятельства не говорят о банкротстве. Руководитель может избежать ответственности, если докажет, что, несмотря на них, он добросовестно рассчитывал преодолеть финансовые трудности и опирался на экономически обоснованный план (п. 9 постановления № 53).

Руководитель обязан подать заявление о банкротстве и в том случае, если у должника нет средств, чтобы оплатить процедуру банкротства (п. 10 постановления № 53).

Директор нарушил закон о банкротстве

При нарушении норм закона о банкротстве директора привлекут к субсидиарке в двух случаях:

1) руководитель подал в суд заявление о банкротстве, когда у должника была возможность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;

2) руководитель не оспорил необоснованные требования, которые кредиторы предъявили в деле о банкротстве, а также до и после его возбуждения дела.

Субсидиарная ответственность в рамках дела о банкротстве — не единственный механизм, с помощью которого можно заставить директора отвечать по долгам фирмы. Нередко налоговики предъявляют к директорам гражданские иски о возмещении причиненного бюджету ущерба. Таковым считают образовавшийся по вине директора налоговый долг компании ст. 15, п. 2 ст. 124, ст. 1064 ГК РФ. Как правило, налоговики обращаются в суд, если в отношении директора было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Чтобы снизить риски, директору стоит внимательнее относиться к хранению документов, выбору контрагентов, своевременной уплате налогов, формированию налоговой отчетности. Особое внимание надо уделять долгам компании, которые она не способна покрыть.

Давность привлечения к субсидиарной ответственности

Привлечь контролирующее лицо к ответственности можно в течение 3 лет со дня признания должника банкротом. Или в течение 3 лет со дня вынесения определения о прекращении дела о банкротстве из-за нехватки денег либо определения о возврате заявления ИФНС касательно признания должника банкротом.

При этом должно пройти не более 10 лет со дня, когда имели место действия или бездействие контролирующего лица, дающие основания потребовать привлечения его к субсидиарной ответственности п. 5 ст. 61.14 закона № 127-ФЗ.

Срок можно восстанавливать, если не прошло двух лет с момента его окончания. Однако Верховный Суд РФ разъяснил, что восстановить срок можно только в исключительных случаях. При этом заявителю придется доказать, что он действительно не мог обратиться в суд по не зависящим от него причинам (абз. 2 п. 62 постановления № 53).

Пример из практики. Суд отказался привлекать руководителей к субсидиарной ответственности, так как кредитор и управляющий пропустили срок для подачи заявления.

Суд признал ООО «Д.» (должник) банкротом и открыл конкурсное производство.

С заявлениями о привлечении контролирующих лиц, в том числе руководителей, к ответственности обратились конкурсный кредитор и конкурсный управляющий. По их мнению, руководители не передали управляющему документацию в полном объеме, а также нарушили обязанность обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Суд отказал в привлечении к ответственности контролирующих лиц. Он установил, что должник признан банкротом в 2013 году. Оба заявителя обратились с требованиями только в 2018 году. Они пропустили трехлетний срок для подачи заявлений. Кроме того, передача документов состоялась в 2016 году. С того времени претензии к их объему и качеству не возникали. Управляющий не смог пояснить, каким образом непереданная первичная документация поможет ему, если у должника единственный актив – дебиторская задолженность, возможность взыскать которую крайне сомнительна. Также заявителям не удалось доказать, что руководители нарушили обязанность обратиться в суд с заявлением о банкротстве (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.11.2018 № Ф08-10034/2018 по делу № А53-32969/2012).

Практика привлечения к субсидиарной ответственности

Оспорить в суде привлечение к субсидиарной ответственности сложно, поэтому лучше обратиться к юристам и адвокатам, которые специализируются именно на банкротстве. Далее мы привели примеры из судебной практики, когда директору удалось избежать субсидиарной ответственности.

Директор разработал экономически обоснованный план, чтобы избежать банкротства

В случае выполнения экономически обоснованного плана суд не будет применять к руководителю субсидиарную ответственность на тот период, в течение которого выполнение плана являлось разумным с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53).

Апелляционный суд освободил руководителя от субсидиарной ответственности, поскольку тому удалось доказать, что он провел финансовый анализ и составил план по выводу предприятия на точку безубыточности. В ходе исполнения плана руководитель заключал договоры, общая сумма которых многократно превышала имевшуюся кредиторскую задолженность, в связи с чем у него отсутствовали сомнения в возможности устранения временного финансового затруднения на предприятии (Постановление Восьмого ААС от 05.02.2019 по делу № А75-5718/2015).

Руководитель совершал обычные сделки, которые не могли привести к банкротству

Сделки поручительства между компаниями внутри холдинга – обычная хозяйственная деятельность. Их экономическая цель – получить заем в рамках холдинга. За это нельзя привлекать руководителя к субсидиарной ответственности. (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.02.2018 № Ф04-9686/2014 по делу № А45-5263/2013)

Не всякая сделка с неравноценным предоставлением ведет к банкротству. Руководитель действовал добросовестно, если продавал имущество должника, которое:

не участвовало в основной деятельности;

требовало значительных затрат на содержание;

составляло менее одного процента от стоимости основных фондов должника на момент продажи.

(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.03.2018 № Ф10-1297/2017 по делу № А14-6514/2014).

Документы компании находятся не у руководителя, а у другого лица

Все документы, которые запросил управляющий, находились у одного из контролирующих должника лиц. Этот факт подтверждал судебный акт в рамках другого дела. Суд отказал в привлечении руководителя к субсидиарной ответственности за непредставление документов (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.02.2019 № Ф01-6749/2018 по делу № А79-11705/2015).

Какие аргументы для суда можно использовать директору

Если дело дошло до суда, директор может избежать ответственности, доказав, что он принимал все необходимые меры, чтобы не допустить вреда ООО, проявлял заботливость и осмотрительность при ведении хозяйственной деятельности предприятия. Необходимо направить усилия прежде всего на сбор доказательств отсутствия условий, при которых непременно привлекут к субсидиарной ответственности

Суд снизит или исключит ответственность, если директор докажет, что является номиналом. При этом он может указать, кто на самом деле является контролирующим лицом компании и где его имущество.

Докажите, что банкротство вызвано внешними факторами, а не действиями контролирующего лица. Например, компания обанкротилась из-за недобросовестной конкуренции, финансового кризиса или изменения условий ведения бизнеса. В этом случае есть шанс выиграть спор (абз. 2 п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 53).