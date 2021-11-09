Как и почему номинал может ответить за долги компании

Если к субсидиарной ответственности привлекут номинального директора, то ему придется выплачивать долги компании. Но для этого кредиторам нужно обращаться в суд, который и будет решать, привлекать к ней человека или нет.

Немного теории

Итак, небольшая справка о том, почему быть номиналом не так безопасно, как может показаться.

Номинальный директор — это физлицо, которое числится руководителем компании формально, за вознаграждение. При этом он не выполняет функций настоящего руководителя (они указаны в статье 40 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Чаще всего это элемент какой-либо схемы ухода от налогов, поэтому налоговики вычисляют номиналов довольно часто. Признаков хоть отбавляй:

номиналу скорее всего не платят зарплату;

он параллельно еще и сотрудник другой компании, на более низкой должности;

он не дает показаний и никак не взаимодействует с налоговиками;

и так далее.

Словом, навлечь на себя подозрения не так уж сложно.

Если налоговики вас заподозрят в фиктивности, то пришлют в компанию требование об исправлении недостоверной информации. Не исправите — пометку внесут в ЕГРЮЛ. Не исправите и в дальнейшем — налоговая получит право попросту исключить компанию из ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

Надо сказать, что по закону за создание организации с номинальным руководителем существует прямая ответственность (это, например, ст.173.1 и 173.2 УК РФ).

Одна из самых сложных проблем — это то, что если компания обанкротится, то ее номинальный директор рискует отвечать перед кредиторами точно так же, как и фактическое руководство компании и ее учредители. И тот факт, что номинал не знал закона или с него «нечего брать» никого из участников процедуры банкротства не остановит.

Ситуация из жизни

Недавно редакция «Клерка» нашла в соцсетях вот такую историю.

«Был номинальным руководителем ООО, которое банкротилось, но сейчас ликвидировано. Заявителем в деле о банкротстве была ИФНС. Конкурсный управляющий взыскал с налоговой свое вознаграждение за несколько лет процедуры, сумма вылилась большая.

Теперь ИФНС хочет ее взыскать с меня, как с бывшего руководителя фирмы.

Вопрос в следующем. Насколько принято в налоговой бегать за таким должниками? У меня имущества и денег нет, ничего не скрываю. Понятно, что налоговая получит исполнительный лист и направит его приставам, но, если приставы окончат исполнительное производство в связи с тем, что с меня нечего брать, то как обычно после этого ведет себя налоговая?

Принято ли дальше наблюдать за должником в надежде, что у него что-то появится новое и затем предъявлять лист повторно? Или же такой долг признают безнадежным и списывают?».

Мнение эксперта

На вопрос ответил Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса.

— В данной ситуации бегать от налоговой не получится, как и скрыть период, в который возникли основания для субсидиарки. Нельзя списать долг физлица в рамках его субсидиарной ответственности по долгам компании, в отношении которой он признан контролирующим должника лицом (КДЛ). Долги компании будут взыскивать с него пожизненно. Это прямое указание ФЗ о банкротстве. Устанавливать и определять реальный размер ответственности будет суд. Все зависит от конкретных обстоятельств и событий, предшествующих банкротству той организации, в которой он был директором. Номинал — это такой же КДЛ, который должен отдавать отчет своим действиям (понимать риски принятия соответствующих решений).

Иными словами, для привлечения к субсидиарке налоговая все равно пойдет в суд. И суд уже будет решать, привлекать к ней номинала, или нет. Но вообще, практика сейчас складывается такая, что именно номиналы субсидиарку избегают — суд должен учесть не только сам факт директорства, но и реальную вовлеченность в действия, которые привели к банкротству.