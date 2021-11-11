Дефицит специалистов не только в IT, но денег не платят

Когда мы писали про рост зарплат в IT, то выяснили, что они растут из-за дефицита специалистов и выравнивания значений по уровню западных зарплат. Но потом начали копать дальше, и поняли, что дефицит абсолютно везде: не хватает учителей, врачей, строителей, металлургов, водителей, инженеров и даже курьеров. На несмотря на повальный дефицит специалистов, им предлагают зарплаты на уровне Сербии или Республики Косово.

На рынке дефицит везде

Свежий мониторинг РАНХиГС за сентябрь 2021 нам об этом прямо говорит.

«Явные проблемы с набором персонала во II квартале 2021 г. привели к формированию дефицита кадров в российской промышленности. В начале III квартала баланс оценок рухнул до -16 пунктов, что стало 13-летним минимумом показателя. Такого значительного дефицита работников предприятия не испытывали с июля 2008 г.»

Нехватка не только в промышленности. Вот, например, ритейлеры жалуются, что не хватает линейного персонала: кассиров, мерчендайзеров, администраторов.

«По подсчетам HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров год к году выросло на 196%, до 32,9 тыс. Мерчандайзеров ищут на 160% больше, а администраторов магазинов — на 377%. У SuperJob в октябре число вакансий кассира в FMCG-ритейле год к году выросло на 153%, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%. При этом у SuperJob число резюме по этим профессиям снизилось в целом на 12–17% за год. По сравнению с прошлым годом число желающих работать в рознице снизилось вдвое, констатируют в «VK Работа».

А еще дефицит:

Мы писали в прошлой статье об исследовании «Работа.ру». Они изучили предлагаемые зарплаты на основе 10 000 вакансий на своей площадке. Выяснили, что вакансий стало больше на 70% за 2021 год. По исследованию HeadHunter, активных вакансий в других областях на hh.ru стало на 48% больше по сравнению с началом года. А если сравнивать с первым кварталом 2019 года, то на 60%!

Исследование hh.ru

А если обратиться к абсолютным цифрам, то в стране не хватает 1.7 млн работников.

При этом это не значит, что люди ленивые и не хотят работать. Это сказки. Уровень безработицы по данным Росстат падает с сентября 2020 года: с 6,4% до 5,4% в марте этого года.

Люди хотят работать, но их просто нет — кончились.

И вот почему.

Почему возник дефицит?

В том же мониторинге РАНХиГС опрашивали предприятия о причинах увольнения. Причин три.

Выход на пенсию. Это самая массовая причина для половины предприятий. Дошло до того, что работников пенсионных возрастов даже перестали принуждать к увольнению по инициативе администрации, хотя в 2013 г. о такой практике сообщали 10% предприятий. Кадры, обученные ещё во времена СССР, становятся для российской промышленности таким же дефицитом, как автомобиль в том же СССР для тех же рабочих.

А новых людей нет — в стране демографический кризис и он только растет. В 2019 население уменьшилось больше, чем на 260 000 человек, а в 2020 — на 700 000. Вымирают целые регионы: 61 из 85 регионов вымирает. А по прогнозу Росстата, в ближайшие годы население России уменьшится еще на 10 млн человек.

Старики уходят, а молодежи нет. С 2011 по 2021 людей в возрасте от 20 до 24 лет стало меньше почти в 2 раза — с 12 до 7 миллионов:

Демография, численность возрастных когорт, тыс.чел. Данные Росстата

И новых не будет в ближайшие 10 лет! Посмотрите не графике слева на значения детей от 10 лет и подростков — их столько же, количество молодежи не растет. Дефицит будет только усиливаться и за персонал на стартовые позиции (для молодых) конкуренция будет только расти.

Тяжелые условия труда. В том же опросе РАНХиГС 21% предприятий заявили, что люди уходят, потому что слишком тяжело работать. Кризис перетянул к себе часть работников с «тяжёлых» производств в другие сферы.

Из-за «обострившихся кадровых проблем желание администрации предприятий увольнять нарушителей дисциплины почти исчезло. Увольнение лишних работников в 2021 г. практиковалось только 4% предприятий» Представляете, насколько большой сейчас дефицит работников, что их не увольняют за нарушения?

Низкая зарплата. Это второе место в рейтинге причин увольнений — 26% опрошенных. А есть еще сокращения зарплат и отказ в отпускных и других льготах.

По данным исследования сотрудницы Института социологии РАН Натальи Тихоновой, опубликованном в «Социологическом журнале» №2 за 2021, кризис очень плохо отразился на людях. Вот некоторые самые важные показатели:

сильнее всего кризис ударил по рабочим: 15,9% потеряли работу, а зарплата сократилась у 47,6%. Плачевная ситуация у рабочих объясняется тем, что 61,5% рабочего класса России живёт в посёлках и райцентрах, по которым любой кризис бьёт в первую очередь;

в сентябре 2020 базовые права работников соблюдались лишь у 45,4% работающих, при том, что в пиковый момент прошлого кризиса они соблюдались у 47,3%;

оплату отпуска и больничного листа в положенном по законодательству размере в 2020 году получали 59,0%, а в 2009 г. — 72,8% работающих для сравнения. Жильё, транспорт, медицинская помощь, питание, ссуды получали от работодателя в 2020 г. лишь 8,8%;

даже на государственных предприятиях и в бюджетных учреждениях доля не получающих оплату отпуска и больничного в положенном размере выросла с 2009 по 2020 г. почти вдвое (с 9,9 до 17,0%), а на приватизированных — в 1,5 раза (с 18,8 до 27%).

А почему люди уходили из-за низкой зарплаты? А потому что...

Средние зарплаты на уровне Сербии

На Инфографика.ру собрали список самых высокооплачиваемых профессий по данным Росстата. На первых местах стоят профессии в IT, а на последних:

главный бухгалтер — 100 000;

генетики — 80 000;

врачи узких специальностей — 65 000;

преподаватели в вузах — 60 000;

строители, инженеры, проектировщики — 40 000.

На заводе, предприятиях тяжелой промышленности платят еще меньше — от 32 000 до 50 000 «на северах» сварщикам, слесарям, токарям, наладчикам. При этом отмечается, что промышленность испытывает дефицит кадров, поэтому найти работу в этой области несложно.

Средние зарплаты там же:

учителя в школах, преподаватели в среднетехнических заведения и воспитатели в детских садах — 30 500 рублей;

менеджеры — 35 000;

руководители — 65 000;

продавцы — 25 000;

пожарные — 40 000;

столяры: 50 000;

бухгалтеры: 35 000;

слесари-бригадиры на заводе: до 70 000;

логистика — 35 000;

госслужащие: операторы МФЦ, сотрудник госслужбы — 35 000-40 000;

водители троллейбуса: 60 000;

мерчендайзеры — 30 000.

Самые большие зарплаты в Москве и Питере — вот наглядная инфографика по данным Росстата.

Как видим, средняя зарплата максимальна в Москве и области — 60 000. По стране — 47 000 или 660 долларов, а медианная — 34 000.

Это уровень Сербии и даже меньше, чем в Румынии.

Средние зарплаты в странах Восточной Европы:

Болгария — 704 доллара.

Молдавия — 468 долларов.

Сербия — 652.

Республика Косово — 577.

Румыния — 860 долларов.

Вы знаете, что есть в Румынии? Что там вообще есть, что средняя зарплата выше? В странах Восточной Европы нет ничего: ни золота, ни алмазов, ни леса, ни нефти, ни газа. ВВП этих стран не в разы, а в десятки и сотни раз меньше ВВП России.

Карта Европы со значениями ВВП

Один только профицит внешней торговли РФ в прошлом году составил 100 миллиардов. На эти деньги Сербия может жить 2 года!

Но реальные цифры даже еще ниже, чем в Сербии и ближе к Молдавии. Например, директор центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) Наталья Волчкова говорит:

«В регионах реальные зарплаты на руки держатся на уровне 15-25 тысяч рублей, а то и ниже. Это, по сути, работа за еду. Причём 15-25 тысяч - это зарплаты в солидных регионах. Если же мы возьмём моногорода, посёлки, сельскую местность, то там ситуация будет ещё хуже: людей спасает только подсобное хозяйство. Работа за 15-25 тысяч во многих регионах — это счастье. Люди за неё держатся, потому что получить такую работу могут далеко не все. Зачастую зарплаты чистыми, на руки в регионах держатся на уровне 8-9-12 тысяч рублей.»

И про Молдавию мы не шутим. В России находится примерно 500 тысяч гастарбайтеров из этой страны. И если раньше из России в Молдавию поступало 65% переводов, то сейчас — 13%. Денег стало меньше — даже из нищей Молдавии гастарбайтеры не могут заработать в России.

Получается, что у нас средние зарплаты на уровне бедных стран Восточной Европы, стремительно уменьшающееся население, из-за чего возникает дефицит рабочей силы.

Дефицит в IT здесь лишь отголосок общей проблемы. А как же ее решить? Обратимся к опыту СССР.

Как в СССР реагировали на дефицит

Оказывается, такие ситуации уже были в истории нашей страны. И государство вполне рыночно реагировало — повышало зарплаты и давало много бонусов, как сейчас и делают в IT. Например, к концу сталинского режима в 50-х в стране наблюдался продовольственный кризис: не хватало продовольствия и корма для скота.

Письмо колхозницы о плачевной ситуации в колхозе

А в конце 50-х — начале 60-х стало не хватать мяса, молока, круп. Например, вот так это описывал писатель Носов, автор книг о Незнайке:

«Вопреки еще не успевшим выцвести, не смытым дождями оптимистическим диаграммам роста надоев и привесов, с прилавков магазинов стало исчезать мясо, все мясное, потом все молочное. В считанные дни размели даже привялые плавленые сырки. Куда-то девались пшено и гречка, как потом оказалось, на целые десятилетия. Дело дошло до лапши и макарон… Осенью 1963 года хлебозаводы прекратили плановую выпечку батонов и булок, закрылись кондитерские цехи. Белый хлеб выдавали по заверенным печатью справкам только некоторым больным и дошкольникам. В хлебных магазинах были установлены ограничения на продажу хлеба в одни руки и продавались лишь батоны сероватого хлеба, который готовили с примесью гороха».

Не учитывая влияние «эффективных менеджеров», одна из причин кризиса — работать некому: в 1927 году доля крестьян в населении СССР была 83%, а в конце 50-х упала уже до 50%. Детей в семьях становилось все меньше и меньше, и народ массово «валил» из деревни:

оргнаборы на стройки социализма;

на заводы и в шахты;

в машинно-тракторные станции;

в армию;

на учебу.

Все что угодно, лишь бы не деревня. Почему? Потому что условия жизни скотские — нищета и бесправие. Хотя информация о доходах колхозников была засекречена и данные передавались в документах под грифом «Совершенно секретно», можно их найти, например, такие.

Из документа следует, что в 1950 году колхозникам выдавали в среднем 1,5 рубля за трудодень, а зерна 1,5 кг.

А из другого секретного документа: «Краткие итоги годовых отчетов колхозов за 1950 г» можно узнать, что средний крестьянин вырабатывал 250 трудодней в год или 31 рубль в месяц и 31 кг зерна.

Но даже это не все получали. В том же документе указано, что не выдали вообще денег или выдали меньше 40 копеек на трудодень 53,5% колхозов. Например, вот еще выдержка о выдаче за трудодни в 1950:

«Выдано колхозникам за 1950 г. на трудодень хлебом и деньгами в среднем по области: деньгами 31 коп., зерна 910 граммов, картофеля 340 граммов, овощей 20 граммов, сена 100 граммов, соломы, половы и мякины 1,6 кг, мяса 2 грамма (50 грамм мяса в месяц), молока 9 граммов, мёда 0,3 грамма».

При этом средняя зарплата по стране составляла 600 рублей, а в промышленности — 726 рублей в месяц! В 20 раз больше.

Это данные с сайта, который восхваляет СССР, поэтому тут нет предвзятости

И это не считая:

налогов в деньгах с дохода;

натуральных налогов — продуктами. В 1950 натуральный налог включал до 50 килограммов мяса, 200 литров молока и до 150 яиц. О разных повинностях, вроде общественных работ, можно не говорить, это «мелочи»;

отсутствия отпусков, оплаты больничных, льгот и путевок в санатории.

Да и куда они могли поехать — паспортов то не было. Крестьяне для выезда из деревни на срок больше 5 дней были обязаны иметь справку от местных органов власти. А за выезд без разрешения человек мог получить пару лет лагерей. Эти «побеги» были массовыми, судя по циркуляру ЦИК СССР № 563/3 от 17 марта 1934 г.:

«Несмотря на проведенную органами милиции разъяснительную кампанию, требование это не выполняется: наблюдается массовый приезд граждан из сельских местностей в города без паспортов, что вызывает мероприятия милиции по задержанию и удалению приезжающих.»

Поэтому люди уезжали куда угодно всеми возможными законными способами, и возник дикий дефицит рабочих рук в деревнях. Именно отсюда «растут ноги» выездов школьников, студентов и солдат «на поля» в помощь колхозам.

По данным Василия Попова, кандидата исторических наук, на заводах, шахтах был «оргнабор» в деревнях. В зависимости от положения с кадрами разрешалось государственным вербовщикам набирать рабочую силу по деревням на основе государственного плана. в котором указывалось их конкретное число для каждого ведомства или стройки. Согласно инструкции по паспортной работе 1935 г., кроме паспортных книжек сроком на 3 года и годичных паспортов, были временные удостоверения сроком до 3 месяцев. Они выдавались сельским жителям на временные (сезонные) работы.

Налицо дефицит рабочих рук «на земле». Как государство решило проблему? Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 мая 1966 года «О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства» начали платить.

При этом не трудоднями, а реальными деньгами — ввели оклады, тарифы и даже премии.

Отменили повинности, например, ремонтировать дороги, мосты, школы, детские садики и больницы.

Повысили закупочные цены колхозам.

Сократили рабочий день до 8 часов.

Дошло даже до того, что в 70-е механизатор мог зарабатывать 350-450 рублей в страду. При этом средняя зарплата составляла 180 рублей. Финансировались школы, больницы, спортивная инфраструктура, дороги, санатории, многоквартирные дома, снимались фильмы для пропаганды — всё, чтобы только в колхозе работали и производили продовольствие.

Чтобы привлечь новую рабочую силу на непривлекательные области, власти в СССР понимали, что надо давать условия жизни и оплату в разы лучше, чем те, что есть сейчас.

Например, в конце 40-х у страны были ресурсы бесплатной рабсилы в виде зеков, депортированных народов, ссыльных. Но рабский труд крайне низкоэффективный и низкоквалифицированный. Поэтому руководство понимало, что наладить процессы, создать инфраструктуру могут только хорошо оплачиваемые специалисты, а не люди, что работают за еду. Покажем это на примере заселения Дальнего Востока и Сахалина.

В журнале «Региональные проблемы» №3 от 2019 в исследовании о переселении колхозников Кировской области на Сахалин с 46 по 50 года, говорится что за это время туда завезли 400 тыс. человек. И в подавляющем большинстве это были вольнонаемники.

Выдержка из Википедии

Несмотря на облегчения, выдавать паспорта массово колхозникам начали только в 1974 году, и то, этот процесс затянулся на годы. Как уже говорили, паспорта могли выдавать колхозникам для найма их на работы, и то не всем. Существовали режимные зоны, вроде Киева, Одессы, Минска, Ростова-на-Дону, Сталинграда, Баку, где паспорта не выдавали для следующих групп граждан:

не занятых общественно-полезным трудом на производстве, в учреждениях, школах (за исключением инвалидов и пенсионеров);

убежавших из деревень («сбежавших», по советской терминологии) «кулаков» и «раскулаченных», даже если они «работали на предприятиях или состояли на службе в советских учреждениях»;

перебежчиков из-за границы — самовольно перешедших границу СССР (кроме политэмигрантов, имеющих соответствующую справку от ЦК МОПРа);

прибывших из других городов и сел страны после 1 января 1931 года «без приглашения на работу учреждением или предприятием» или подвергались «увольнению за дезорганизацию производства» — опять-таки тех, кто бежал из деревни до начала развертывания «сплошной коллективизации»;

«лишенцев» — людей, лишенных советским законом избирательных прав:тех же «кулаков», «использующих наемный труд», частных торговцев, священнослужителей;

бывших заключенных и ссыльных.

Поэтому, когда по стране объявили набор на Дальний Восток, люди ринулись подаваться. Конкуренция была бешеная. Например, «Председатель Арбажского райисполкома тов. Суслов из 80 заявлений, поступивших в райисполком о переселении, утвердил и отправил 19 семей». Конкурс 4 человека на 1 место.

Почему такой ажиотаж? Переселенцам на Сахалин сразу давали паспорта и они становились людьми. Но и это еще не все.

Бесплатный проезд с питанием и провоз багажа.

1000 рублей на обустройство без отдачи.

Беспроцентная ссуда до 5000 рублей.

Приусадебный участок 50 соток.

Льготные цены на дрова.

Сниженные налоги.

Переселенческой семье по государственным ценам (сниженным в 5-10 раз) продавали 1 корову, 2 овцы, 1 поросёнка, 1 полушубок, 1 пальто, пара валенок, ботинок и галош, 10 метров мануфактуры».

Точно также и на БАМ, который начался в 1974 году, заманивали кратными окладами — в 2-4 раза больше, чем обычно. Строить 4000 километров железной дороги в тайге за обычный прайс было мало желающих. Не считая того, что предоставляли льготы, снабжали продовольствием и льготами.

Посмотрите фильм от Редакции. Непосредственные участники событий и историки подтверждают, что строители БАМа получали кратные зарплаты и не чувствовали дефицита, присущего всей остальной стране. Люди могли купить даже машины без очереди и импортные куртки-аляски, что было немыслимо!

Ведь даже имея деньги, нельзя было просто так купить автомобиль. Людям приходилось стоять в очереди на автомобиль годами: при зарплате в 800 рублей рабочий мог как раз за 4-5 лет ожидания в очереди накопить на «Москвич 401» ценой в 8 000 рублей.

Если статей как пруфов недостаточно, то вот материал «Личный автомобиль как предмет потребления в СССР. 1930-е -1960-е гг» от доктора исторических наук Твердюковой Елены Дмитриевны. Там тоже самое, но подробнее и с источниками.

К слову об имущественном положении крестьян, там же указано пример состава покупателей автомобилей. Ни одного колхозника.

Поэтому возможность купить авто без очереди — гигантская привилегия для строителя БАМа.

Что эти примеры должны сказать? Что даже при жесткой плановой экономике государство все-таки понимало, что за дефицит надо платить. И они платили. А что сейчас?

Дефицит есть, но денег не дам

БАМ и его брат Транссиб — важнейшие артерии. Через них в дальневосточные порты вывозятся цветные и черные металлы, руда, уголь, лес. Дальше они идут в Китай, Южную Корею, Японию. Это важнейшая дорога, потому что, например, только угля в год вывозится через Дальний Восток 80 млн тонн. В Китае уголь — основа энергетики, его потребление только растет, это главный рынок сбыта. Потребность в угле у Китая на 140 млн тонн в год.

Чтобы поток не прерывался, БАМ и Транссиб требуют модернизации и ремонта. Модернизация ведется уже несколько лет и туда активно приглашают специалистов.

Но никаких льгот и повышенных окладов, как в СССР, нет:

рабочим предлагают 50 000-80 000;

электромонтажникам — 60 000;

машинистам экскаватора — 100 000;

начальникам участков – 150 000.

Это смешно. За работу в глухой тайге среди гнуса, болот и зимних холодов по -40 предлагают деньги, которые люди могут заработать на стройке в Москве и Подмосковье.

При этом будет неудивительно, если из зарплаты будут вычитать за питание, спецодежду и что-нибудь еще.

В СССР понимали, что людям надо платить в 3-4 раза выше, чтобы заманить в такие условия, а сейчас нет? Не верится. Может, денег нет? По проекту суммы там заоблачные — триллионы рублей. Денег полно, стройка просто купается в деньгах.

С учетом условий такие зарплаты — это работа за еду. Люди это понимают и не спешат. Поэтому и появляются новости, что людей не хватает и к реконструкции БАМа хотят привлекать заключенных.

А вот нефтянка.

Страна зарабатывает огромные деньги на экспорте ресурсов. Несмотря на кризис, доля нефтегазовых доходов в бюджете в 2020 году — 28% или 74 млрд долларов, при этом профицит внешней торговли РФ — 100 миллиардов. А в этом году по данным ЦБ во втором квартале в страну пришло 125 млрд экспортных доходов, а в третьем — 135 млрд долларов. Логично, что отрасль холится и лелеется – платятся рабочим и инженерам хорошие зарплаты, обновляются основные фонды, закупаются импортные технологии, услуги и специалисты.

Это тяжелая работа — вахтовая, потому что места бурения обычно находятся в тайге, степи, на крайнем Севере: летом комары, зимой морозы. Но платят, относительно средней зарплаты по стране, хорошо.

Но чаще платят гораздо меньше.

Вахта — это работа 2 недели, потом 2 недели отдых (или месяц через месяц). Получится до 150 000 в месяц. Это как раз типичная зарплата «нефтяника». При этом зарплата зависит от условий: «на северах, в болотах, тайге и с гнусом или на платформе в море, получают больше.

Даже если брать 150 000 в месяц, то в год это 1 800 000 рублей — 25 000 долларов в год или 2 100 в месяц. Но коллеги из западных стран получают гораздо больше.

Австралия — 13 000-14 000 долларов в месяц.

Норвегия – 12 700 долларов.

Новая Зеландия – 10 500.

Нидерланды – 10 300.

Канада – 10 200.

США – 10 000.

Франция – 7 700.

Венесуэла – 5 200.

Нигерия – 4 500.

Судан – 2 400.

Зарплата нефтяника в России на уровне Судана.

Может, себестоимость добычи у нас зашкаливает, поэтому издержки большие?

Нет, она одна из самых низких.

Может, причина в том, что эффективность работы низкая? Рассмотрим на примере Китая. Он стоит на 4-м месте по добыче нефти: в прошлом году они добыли 195 млн тонн, а в России — 512. Сопоставимые цифры.

А вот производительность труда в Китае ниже в 2,5 раза. Наш «нефтяник» в 2,5 раза эффективнее китайца.

А вот получает китаец не в 2,5 раза меньше, а почти столько же — 60 000 рублей в среднем. При этом не платит налог, а если выше 60 000 — то 10%. Вот и получается, что эффективность у китайца ниже, а получает так же.

Как же так получается? Вот что говорит по этому поводу президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.

«У нас интенсивность труда намного выше, чем в развитых экономиках, то есть люди работают больше, но в результате производят меньше или менее качественно...Модернизация экономики у нас в целом еще не начиналась, используется очень устаревшее оборудование, устаревшие технологии управления производством. Отсюда низкая производительность труда. Газовый сектор у нас монопольный. За эффективностью никто не следит. Воровство и злоупотребления менеджмента дикие. Все это влияет на производство»

Причина не в лени и безалаберности отечественных рабочих, а в «крепких хозяйственниках». Люди у нас замечательные: работать любят, хотят и умеют. Именно поэтому когда иностранные компании работают в России, они не боятся этой неэффективности и нанимают персонал «на местах»

В России работает несколько иностранных компаний в этой индустрии. Цитируем Геннадия Шмаль, президента Союза нефтегазопромышленников России.

Американская компания Baker Hughes 3 года назад открыла в Тюмени завод по производству нефтепогружного кабеля.

В Тюмени 8 лет производит оборудование для геологоразведочных работ компания Schlumberger — 12 000 сотрудников в России. У них также есть 2 научных центра в России: разрабатывают технологии в нефтяной отрасли. А еще у них есть партнерства с 50 ВУЗами в России, которые готовят специалистов для них.

Нефтяная компания Halliburton в России имеет несколько производственных центров на 3 000 рабочих мест.

В этих компаниях 95% персонала — российские специалисты: высококвалифицированные ученые и инженеры. Даже не смотря на то, что устроиться в эти компании непросто, дефицита в работниках у них нет. Например, в Halliburton строгий отбор:

числовой тест из 15 вопросов;

вербальный тест из 15-20 вопросов;

тесты на знание основ механики и электрики (механические тесты) из 20-30 вопросов;

ситуационный тест из 20 вопросов;

личностный опросник на 100-120 вопросов;

тест на знание английского;

проверка СБ и медтесты.

В Schlumberger тоже устроиться непросто. Кандидатов ждут собеседование, онлайн-тест, групповые упражнения и презентация.

Устроиться в компании тяжело, но стоит того: высокая зарплата, хороший коллектив, качественное обучение и рост. У сотрудников есть льготы: здравоохранение, ранний выход на пенсию, стимулирование успеваемости, поддержка при переезде, страхование и другие рыночные компенсационные планы.

Например, в Baker Hughes есть бесплатный проезд, проживание, питание, спецодежда и обувь, страховки, обязательные и дополнительные отпуска, занятия фитнесом. Предусмотрены вознаграждения и двойные бонусы.

А главное — они платят.

Вот и получается, что когда людям дают условия и деньги, то вопросы про неэффективность и дефицит исчезают.

А что с ростом?

Вернемся к IT. По данным той же «Работа.ру» за год вакансий стало больше на 70%, а рост зарплат составил 20-30%. По данным Хабр.Карьеры, рост по сравнению со вторым полугодием 2020 года — 6,2%. Но по графикам он как раз приближается к цифрам «Работа.ру».

А что с теми областями, в которых у нас тоже есть дефицит?

Ритейл. Если помните, в начале говорили, что в ритейле число вакансий выросло в 1,5-2, а то и в 3 раза. Наверно, должен быть соответствующий рост зарплат? Нет — наибольший рост 11% в Красноярске. В других городах меньше.

строительство — 12,5%;

гостиницы и общепит — 12,8%;

добыча полезных ископаемых — 10,7%;

транспортировка и хранение — 9,5%;

государственное управление — 8,8%.

сельское хозяйство — 10,3%;

«По больнице» зарплаты выросли на 10%. Но если снова обратиться к исследованию в «Социологическом журнале» №2 за 2021, где указано, что зарплата сократилась у 47,6% рабочих, то цифры как-то «не бьются».

Ну и как это называется?! Где логика? Неужели не понятно, что просто открыть в 3 раза больше вакансий недостаточно. Это не поможет, если людям платят «20 000». Какая разница — увидит кандидат 1 вакансию или 3. Все равно это «работа за еду». А ведь «работа за еду» имеет плохие свойства:

низкое качество труда;

низкая компетенция;

безответственность;

низкая эффективность и потери.

Точно также, как в случае с колхозниками: людям платят копейки — они бегут из колхозов, воруют, не хотят работать, укрывают продукты, возникает дефицит продуктов. Зачем стремиться быть профессионалом, если тебе все равно не заплатят?

Может, рост зарплат вызовет коллапс, как нам говорят на примере IT? Нет. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв говорит о необходимости роста зарплат и повышении уровня реальных доходов населения – без этого невозможно запустить рост экономики в России:

«Сейчас говорим о необходимости создания высокопроизводительных рабочих мест. Ведь низкий уровень жизни происходит из-за низких зарплат. А низкие зарплаты — потому что 30% рабочих мест непонятно про что: охранники, вахтёры, дворники...Чего мы хотим от экономики? Медианный уровень оплаты труда 37 тыс рублей. Это значит¸ что 50% людей получают меньше этогоНаша модель: высокий уровень оплаты труда для всех работающих граждан и высокий уровень эффективности производства. И развиваться мы должны преимущественно за счёт внутреннего рынка: столько продавать на экспорт, сколько Китай, и иметь за счёт этого большой рост, мы не можем. Тем более мы зависим от самого простого импорта, от ширпотреба»

А вот цитата, которую выделим отдельно.

«Вся наша экономическая политика — набор красных флажков. Ничего нельзя. Нельзя снижать процентную ставку. Нельзя давать беспроцентные кредиты бизнесу. Нельзя раздавать деньги населению — потому что наступит проблема макрофинансовой стабилизации. Однако в 2020-м деньги раздали — и ничего не случилось плохого. Наоборот, население не спрятало эти деньги, не купило на них валюту, а отправилось в магазины. Повысили спрос, поддержали экономику»

Понимаете? Точно также как логика работает в IT, когда рост зарплат повышает благосостояние всех вокруг IT, стимулирует экономику за счет повышения покупательской способности и удерживает квалифицированных специалистов в стране, тем самым работая на ВВП, эта логика работает и в других сферах. Платите людям деньги и экономика будет расти, повысится производительность труда и дефицита не будет.

Что в итоге?

В стране дефицит рабочих рук и специалистов везде, а не только в IT: люди выходят на пенсию, а новых нет.

Платят в IT потому что у нас есть возможность работать на запад или уехать туда же. У подавляющего большинства населения нет такой возможности: кассир или монтер никому не нужен во Франции.

Поэтому все эти разговоры про то, что рост зарплат в _подставьте индустрию_ опасен — это ширма. На рынке дефицит, а отсутствие необходимого повышения оправдывается чем угодно.

За дефицит надо платить и повышать зарплаты, что и происходит в IT. Однако, этого не происходит для всех остальных индустрий, сфер и профессий. Почему? Потому что рост искусственно сдерживается. А вот кем и как это делается мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь, там будет самая мякотка.

Источник: headz.io — платформа подбора проверенных разработчиков