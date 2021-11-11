Отраслевое обеление экономики – к чему готовиться бизнесу

9 ноября в стенах Торгово-Промышленной палаты прошел Всероссийский налоговый форум. Он собрал представителей бизнес-сообщества и юридической практики, но особенно ценными стали выступления руководящего состава ФНС, в частности заместителя руководителя ФНС России Виктора Бациева и заместителя начальника Контрольного управления ФНС России Варвары Бурлевич, посвященные животрепещущей теме применения налоговой оговорки на практике и правовым основам ее применения.

Последние годы налоговая применяет отраслевой принцип работы, даже крупнейшие компании-налогоплательщики, выручка которых составляет 74% ВВП России, администрируются специальными подразделениями ФНС, разделенными именно по отраслевому принципу. Это выглядит логичным и удобным. По этой же логике «налоговые зачистки» и меры по увеличению собираемости налоговых платежей со стороны ФНС также проводятся по отраслевому принципу.

На старте такого подхода мало кто из предпринимателей всерьез воспринимал его эффективность, но в числе первых действенность принятых мер по обелению экономики страны на себе ощутили агропромышленный сектор, сектор ритейла и дистрибьюции электроники. Сегодня компании, работающие в этих сферах, можно с уверенностью назвать «белыми» с точки зрения собираемости налогов.

Отрасль фасилити-услуг (клининг и техническая эксплуатация)

Особенно животрепещуще налоговая тема отзывается у представителей клининговой (фасилити) отрасли – более трех лет отрасль является объектом пристального внимания налоговиков.

Экономисты считают направление фасилити одним из быстрорастущих секторов экономики и оценивают ежегодный потенциал роста в 8-10%. Соответственно, конкуренция в этой сфере пропорциональна росту. Проблема усугубляется низким порогом входа в бизнес и возможностью быстрого роста. Но за счет чего возможен быстрый рост? Объясняем буквально на пальцах.

Сектор корпоративного клининга насчитывает на сегодняшний день более 5,5 тысяч юридических лиц разных форм собственности, обороты составляют свыше 500 млрд рублей в год, а вот возможностей для технологичного роста весьма и весьма немного. Клининг – это человекоемкая отрасль, где основной процесс приходится именно на труд человека, который не может быть заменен машинами. Специфика заключается в том, что при таком раскладе высок уровень налоговой нагрузки: при грамотном оформлении сотрудников, налоговая нагрузка составляет от 20 до 30% выручки, естественно здесь возникает соблазн конкурировать за счет уменьшения налогов- зарплаты в конверте, неоформленные сотрудники, дробление бизнеса и прочие «плюшки», которые нередко предлагают так называемые налоговые оптимизаторы. Как итог: высокая конкуренция вынудила многих владельцев придумывать схемы, за счет снижения налоговых платежей.

А при чем тут заказчик

Еще одна специфическая черта отрасли состоит в том, что практически любая сфера сталкивается с фасилити, такой сферы бизнеса, которая не нуждалась бы в фасилити услугах, просто нет.

Предположим, заключив договор на фасилити услугу по привлекательной цене, заказчик вовсе не обязан интересоваться тем, как его контрагент платит налоги. Но через год такая недобросовестная компания может просто исчезнуть, а ФНС, изучая поданные заказчиком документы, обнаруживает разрыв цепочки платежей.

С точки зрения налоговиков заказчик становится фактическим выгодоприобретателем, если НДС в цепочке не уплачен, и вынужден будет объяснять пробелы своего контрагента или еще хуже заплатить за него НДС. Такой подход вызывает огромнейшее количество жарких споров и дискуссий, но остается фактом, который все чаще встречается в российской бизнес-действительности.

Налоговики не стали искать сложных решений, а приняли за некую аксиому, что платит последний в цепочке, то есть заказчик. С клинингом такие ситуации более, чем реальны. Доля фонда оплаты труда в общей выручке фасилити компании составляет от 40 до 70%, логично, что львиная доля расходов для клинеров — фонд оплаты труда, отсюда вытекают самые популярные «серые» схемы прятаться от налогов.

За счет таких нехитрых манипуляций нечистым клинерам удается сэкономить на своих услугах и получить крупные контракты корпораций. В то же время, стоит отметить, что это в некотором роде обоюдная история: заказчики хотят получить любой ценой минимальную стоимость услуг, а исполнители борются за рынок, демпингуя за счет ухода от зарплатных налогов, дробления бизнеса, отказа от оформления сотрудников в штат и привлечения мигрантов с поддельными документами.

СРО АКФО

Сегодня все больше клининговых компаний выходят на «белую» сторону. На старте проекта ФНС по обелению отрасли фасилити услуг компании этой сферы объединились в саморегулирующую ассоциацию – СРО АКФО.

За три года с начала проекта обеления рынка фасилити услуг, средний уровень налоговой нагрузки по отрасли вырос с 3-5 % до 10-15%, у членов отраслевой ассоциации этот показатель еще выше и составляет 20-25%.

Можно сколько угодно рассуждать о бесполезности отраслевых ассоциаций (особенно эта тема нравится некоторым юристам, пытающимся заработать очки на непопулярных мерах ФНС и привлечь своими рассуждениями новую клиентуру), некоторые даже колко называют такие объединения бизнесменов карманными структурами ФНС, руководство ассоциаций иногда обвиняют в препятствовании получения госзаказов и лоббировании интересов одних компаний в угоду другим. Но давайте будем честны.

Уже много лет основным показателем эффективности работы любого отдела закупок является ежегодное уменьшение начальной минимальной цены контракты, и все закупки услуг (по крайней мере в данной сфере) превратились в игру «кто дешевле». За счет чего снижается стоимость услуг? За счет все тех же серых схем, перечисленных выше, а правильные игроки рынка фасилити, которые не могут себе позволить такие «игры» остаются не у дел.

Компании, вступившие в саморегулируемую организацию Ассоциация клининговых и фасилити операторов, добровольно взяли на себя обязательства платить налоги честно. Среди них как крупные игроки, так и совсем небольшие компании – основной критерий для вступления не уровень выручки, а желание и готовность выполнять стандарты, в том числе соблюдая налоговую нагрузку.

«Мы договорились о «правилах игры» между участниками рынка-членами Ассоциации, — говорит генеральный директор Ассоциации клининговых и фасилити операторов Елена Маркевич. — Эти правила позволяют развивать здоровую конкуренцию не за счет нарушения законов, а выполняя принятые стандарты: технологические, экономические. Проверяем членов на демпинг и уровень налоговый нагрузки. Так мы регулируем рынок со своей стороны и обеспечиваем чистоту рядов. Это направленная, постоянная работа, которая кропотливо ведется каждый день. Да, мы взаимодействует с ФНС, информируя, как двигается рынок в сторону обеления, объясняем тонкости и сложности работы, предоставляя полноценную отраслевую экспертизу. Мы готовы любому желающему объяснить, что происходит на рынке и как должно быть».

На сайте организации в отрытом доступе, любой желающий всегда можно ознакомиться со стандартами, уровнем расценок, чтобы подготовить техническое задание и проконтролировать работу контрагентов по клинингу и технической эксплуатации.