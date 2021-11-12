​Как оспорить кредитную историю

Подать заявление об оспаривании данных кредитной истории с 1 января 2022 года можно будет в электронной форме — такие рекомендации финансовым организациям 5 октября направил Банк России. Разберемся, как исправить ошибку в кредитной истории и когда это необходимо.

Главные ошибки

Если банк отказал в предоставлении кредита, возможно, что-то не так с кредитной историей заёмщика.

В неё записываются все операции с кредитами: какой банк выдавал, сколько есть долгов и вовремя ли платит человек.

Истории хранятся в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ), которых в России несколько. Если банк хочет проверить надёжность клиента, он отправляет туда запрос.

Посмотреть список организаций, которые хранят историю займов, можно на портале Госуслуг — и там же узнать, где хранится кредитная история конкретного человека.

Бесплатно запрашивать данные в БКИ можно два раза в год. Если вы собираетесь взять важный займ и хотите оценить свои шансы, полезно заглянуть в кредитную историю. Сделать это следует и после погашения очередного кредита — примерно через два месяца.

Чтобы проверить точность сведений, лучше иметь истории за предыдущие периоды и сравнить их данные.

Чаще всего в кредитной истории встречаются две ошибки — незакрытые кредиты и просрочки.

Примерно 40 процентов жалоб связаны с ситуациями, когда человек полностью погасил кредит, но банк своевременно не передал в бюро эту информацию.

Около 20 процентов касаются получения кредиторами отчётов без письменного согласия клиента.

Ещё 10 процентов обращений приходятся на кредитное мошенничество.

Необоснованные претензии

Исправить кредитную историю может только тот, кто её ошибочно сформировал, то есть банк или другая финорганизация. Написать можно и в БКИ, но оно переадресует обращение кредитору.

Уже сейчас многие заёмщики обращаются к кредиторам напрямую, чтобы сократить время оспаривания.

Для этого они пишут письмо в службу поддержки банка в свободной форме, а кредиторы на эти обращения добровольно отвечают, признавая свои ошибки либо объясняя клиенту, почему данные верны.

Составлять претензию следует без эмоций, чётко сформулировав суть обращения и сопроводив его доказательствами, то есть копиями квитанций с датами, адресами и другими фактами.

По данным ОКБ, кредиторы удовлетворяют 44 процента претензий, а остальные считают необоснованными.

Если банки учтут новую рекомендацию ЦБ и создадут специальную форму для приёма в электронном виде заявлений об оспаривании кредитной истории, то заёмщики смогут решить свою проблему проще и быстрее.

На исправление ошибки в кредитной истории может уйти месяц и больше, а отказ в очередном займе — лишь одна из проблем, которой может обернуться вкравшаяся в документ неточность.

Среди других возможных трудностей — запрет выезда за границу, проблемы при трудоустройстве и даже привлечение к ответственности в судебном порядке, что может привести к утрате залогового имущества.