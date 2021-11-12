Идеальный руководитель: кто он и как им стать

Какими качествами должен обладать идеальный руководитель? Каждый из нас легко их назовет. Но не все так просто: у каждого списки этих качеств будут разными. Так как же стать идеальным руководителем?

Задача руководителя любого уровня — от генерального директора до начальника отдела — выстроить максимально эффективную работу вверенного ему коллектива. Только есть сложность: люди в этом самом коллективе могут быть самыми разными, а найти подход к каждому, особенно если речь идет о большом коллективе, просто физически невозможно. Что делать? Придерживаться определенного свода правил. В процессе работы я для себя выделил следующие пять и хочу с вами ими поделиться.

Вкладывайтесь в комфорт сотрудников

Чтобы стать хорошим руководителем, важно всегда помнить о том, что именно люди — главный актив компании. Да, звучит немного пафосно, но это именно так. Любой бизнес — это прежде всего сотрудники, ведь именно они создают, развивают и продвигают продукт, способствуют росту и развитию компании. Поэтому хороший руководитель должен в первую очередь задуматься о максимальном комфорте для сотрудника.

Это касается буквально всего: от режима работы до необходимой техники.

Сейчас многие выбирают удаленный или гибридный формат работы, хотя есть и те, кому комфортнее работать из офиса. И это прекрасно!

Можно создать уютное офисное пространство, куда всегда можно прийти поработать, а тех, кто предпочитает удаленный режим, обеспечить всем необходимым (техника, софт, доступы и т. д.). У такого подхода масса плюсов: работодатель может существенно экономить на аренде офиса, ведь ему не нужно «держать» место под каждого сотрудника, а люди, в свою очередь, получают комфортное рабочее место там, где им удобнее всего работать. Win-win!

Хотите суперрезультата — не ограничивайте выплаты

Любой работодатель хочет от сотрудников максимальной отдачи, а зачастую и настоящих подвигов. И чаще всего новые сотрудники с горящими глазами максимально вкладываются в работу, достигают новых и новых высот, пока не упираются в потолок — потолок вознаграждения. И любой нормальный человек в этот момент задумается, зачем ему дальше совершать подвиги, если для него в материальном плане мало что поменяется.

Вывод напрашивается сам собой: чтобы получить неограниченный рост вклада сотрудников, не стоит ограничивать возможные выплаты. Хочешь результата «без потолка» — плати премии «без потолка».

Подбирайте руководителей под коллектив

Если в коллективе сменяется руководитель, это всегда большой стресс для сотрудников. И всегда есть вероятность, что насколько бы профессиональным ни был новый начальник, у него могут банально не сложиться отношения с его подчиненными и руководителями других подразделений.

У этой проблемы есть весьма элегантное решение: дать возможность сотрудникам принять участие в выборе руководителя. То есть потенциальный руководитель оценивается его будущими прямыми подчиненными, а также руководителями подразделений, с которыми ему предстоит работать.

Такой подход позволяет максимально снизить стресс при смене руководства для сотрудников, а также подобрать идеального кандидата для эффективной работы в коллективе.

Будьте открытым

Часто руководители некоторым образом отгораживаются от сотрудников. Это понятно: много задач, нужно принимать стратегические решения, некогда заниматься микроменеджментом. И чем выше руководитель, тем больше пропасть между ним и рядовыми сотрудниками. На этом этапе может потеряться ценная связь между сотрудниками и руководителем, то самое ощущение причастности, общего дела.

Особенно сильно эта тенденция заметна как раз в условиях «удаленки»: люди месяцами не видят друг друга, разве только изредка в «Зуме».

И многим начинает казаться, что их усилия незаметны, их инициатива не нужна. Такого допускать нельзя ни в коем случае. В компании, насколько бы велика она ни была, у каждого сотрудника должна быть возможность быть услышанным. Вариантов, как это сделать, множество.

Это могут быть регулярные собрания на разных уровнях: от отдела или департамента до целой компании. Это могут быть горячие линии, на которых у сотрудников есть возможность задать любой вопрос или поделиться проблемами.

Я знаю много руководителей компаний (да я и сам такой), даже весьма крупных, которые всегда открыты для общения, вплоть до того, что любой сотрудник может позвонить им на мобильный или написать личное сообщение в соцсети в случае, если его вопрос или проблему не получается закрыть на другом уровне. И это абсолютно нормально в наш цифровой век. Отгораживаясь от коллектива, руководитель рискует потерять доверие сотрудников, а значит, может пострадать и эффективность работы бизнеса в целом.

Делитесь успехами с коллективом

У каждого руководителя в голове всегда есть план развития на ближайшее время, а также промежуточные результаты работы его подразделения и зачастую компании в целом. И этой информацией важно регулярно делиться со всеми сотрудниками. Формат в данном случае не так важен.

Это могут быть встречи, сообщения в корпоративном мессенджере, письма, сообщения в группах, рассылка презентаций и т. д. Важно, чтобы все сотрудники компании находились в едином информационном поле, понимали, что происходит в компании, к чему она стремится, какие у нее успехи, какие проблемы.

Благодаря такому подходу люди чувствуют сопричастность и больше доверяют руководителю. А значит, они будут максимально лояльны как к руководителю, так и к компании в целом.

Как видите, стать практически идеальным руководителем не так уж и сложно. Хотя придется, конечно, не только поменять некоторые процессы в компании, но и изменить свои привычки. Но эти вложения с лихвой окупятся ростом мотивации сотрудников, а значит, и ростом бизнеса.