Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как включить отпуск прошлого года в новый график отпусков

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадровый учет
Версия для печати

Если при составлении графика отпусков вы обнаружили не отгулянные отпуска работников за прошлые годы — не паникуйте. Расскажем, что делать с ними, и как правильно включить их в новый график.

Неиспользованный отпуск — нормативка

Неиспользованные дни ежегодного отпуска не сгорают, а переносятся на будущий год. Работодатель обязан предоставить их не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который предоставлялся отпуск (ст. 124 ТК РФ).

Пример.

Отпуск работника в 2021 году составил 28 календарных дней. Из них он отгулял только 20 дней. Значит, мы должны предоставить ему оставшиеся 8 дней в будущем 2022 году.

Прибавим эти дни к отпуску, положенному в 2022 году. Если работник вообще не отдыхал в этом году, то мы также прибавим его не отгулянный отпуск в полном объеме к отпуску на будущий год.

На практике бывает и так, что работник не ходил в отпуск в этом году и не собирается в следующем. Здесь нужно учитывать еще одно правило — запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение 2 лет подряд (ст. 124 ТК РФ).

Так, если работник не отдыхал в 2021 году и не пойдет в 2022-м, то выходит, что ему не предоставили отпуск уже в течение двух лет подряд. Чтобы не нарушить норму ст. 124 ТК РФ, вы обязаны отправить работника в отпуск без его желания в 2022 году. В противном случае можете быть наказаны за нарушение трудового законодательства.

Есть отдельные работники, которым вообще нельзя переносить отпуск — несовершеннолетние и трудящиеся на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Хотят они того или нет, но в отпуск должны ходить каждый год.

Предоставить накопленные дни за прошлый год можно двумя способами:

  • включить эти дни в график отпусков на новый рабочий год;
  • предоставить их сверх графика по соглашению с работником.

Оба варианта не противоречат закону и содержатся в Письме Минтруда от 08.06.2007 № 1921-6. Однако с практической стороны рекомендуем выбрать первый способ, потому что отражение неиспользованных дней в графике позволяет наглядно распределить отпуска и нагрузку на оставшийся персонал, а также доказать трудовой инспекции, что обязанность по предоставлению отпусков вы исправно выполняете. Второй способ неудобен для работодателя тем, что работник в любое время может потребовать свои дни, и его придется отпустить даже в самый неподходящий момент.

Крайняя дата составления графика отпусков на 2022 год — 17 декабря 2021 года.

Как включить неиспользованный отпуск в новый график

Когда у работодателя есть задолженность по отпускам, то составление графика — задача не из легких: придется уместить в будущем году не только своевременные основные и дополнительные отпуска, но и все неиспользованные дни работников за прошлый год.

При этом важно учесть и мнение лиц, имеющих право на отпуск в любое время года:

  • несовершеннолетних (ст. 267 ТК РФ);
  • совместителей на период ежегодного отпуска на основной работе (ст. 286 ТК РФ);
  • беременных перед уходом в декрет и сразу после него (ст. 260 ТК РФ);
  • мужчин, чьи жены находятся в декрете (ст. 123 ТК РФ);
  • усыновивших ребенка в возрасте до 3 месяцев (ст. 122 ТК РФ);
  • родителей трех и более несовершеннолетних детей, младшему из которых меньше 14 лет (ст. 123 ТК РФ);
  • родителей, опекунов, попечителей инвалида, не достигшего 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ);
  • почетных доноров (подп. 1 п. 1 ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ);
  • супруги военнослужащего на период отпуска мужа/жены (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ);
  • чернобыльцев (ст. 15 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1);
  • ветеранов боевых действий (подп. 3 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ).

Если работник вообще не ходил в отпуск в прошлом году, или у него осталось много дней, то нагрузка на оставшийся персонал может быть весомой: придется переставлять кадры и находить резервы, чтобы предприятие работало бесперебойно.

Пример.

Если работник в 2021 году использовал только 14 из положенных 36 дней, то в графике на 2022 год мы должны включить ему 22 дня за 2021 год и 36 дней за 2022 год. В общей сложности отпуск в 2022 году составит 58 календарных дней.

Дней выходит много, но мы все равно обязаны предоставить работнику все его неиспользованные дни за прошлый 2021 год в течение 12 месяцев со дня окончания 2021 года. Согласуем даты, внесем их в график и в графе «Примечание» отметим, что добавили 22 дня за 2021 год.

Какой отпуск (прошлый или текущий) предоставить работнику вначале — не имеет значения. Это законодательство не регулирует, а значит работодатель вправе сам решить, как действовать в таких ситуациях, и закрепить соответствующий порядок в локальных актах.

Замена неиспользованных дней компенсацией

Если не получается уместить все дни в будущем году, то с разрешения работника можно несколько дней просроченного отпуска заменить денежной компенсацией.

По общему правилу длительность ежегодного отпуска составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), но у некоторых работников он может быть дольше. Так, учителя отдыхают 56 дней, несовершеннолетние — 31 день и т. д. Их отпуск складывается из основного (28 дней) и дополнительных дней.

Заменить компенсацией можно только дополнительную часть, т. е. превышающую 28 дней (ст. 126 ТК РФ). Основную же часть отпуска заменить деньгами нельзя. Если продолжительность отпуска стандартная — 28 дней, ни о какой компенсации речи быть не может.

Однако при перенесении неиспользованного отпуска с прошлого года может сложиться слишком длинный отпуск в новом году. По заявлению работника можно вместо дополнительной части выдать компенсацию.

Пример.

Если отпуск составил 31 день за 2021 год и 31 день за 2022 год, то компенсацией можно заменить дополнительные части обоих отпусков (31 день минус 28 дней): 3 дня за 2021 год и 3 дня за 2022 год.

Выходит, что работник в течение 2022 года отдохнет 56 дней, а за остальные 6 дней возьмет компенсацию. Так работодатель выигрывает неделю присутствия сотрудника на рабочем месте.

Опять же, на несовершеннолетних лиц, работников с тяжелыми условиями труда, а также беременных женщин это правило не распространяется — им замена отпуска компенсацией не допускается.

Центр обучения «Клерка» приглашает посмотреть онлайн-курс о том, как бухгалтеру работать с ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разберем самые сложные ситуации с экспертом.

Ответственность работодателя за накопление отпусков

Бывает, что работник сам не хочет идти в отпуск по личным причинам. Это связано с чем угодно — от боязни потерять бонусы за месяц до нежелания проводить время дома.

Обычно такие работники пишут заявление, в котором просят перенести отпуск на следующий год. А когда наступает тот самый год, опять просят перенести их отпуск. Неграмотному работодателю это нравится — работник годами не ходит в отпуск, не требует замены. Однако это прямое нарушение трудового законодательства, за которое рано или поздно придет расплата.

Не предоставить отпуск можно только за один год и только с условием, что когда этот год закончится, в течение 12 ближайших месяцев работник возьмет свои неиспользованные дни. Если не выполнить это условие, получится, что работник не был в отпуске уже 2 года, а вы нарушили требование ст. 124 ТК РФ. Трудовая инспекция, скорее всего, не примет доводы работника, его заявления и прочие объяснения. Работодатель обязан знать и выполнять требования ТК РФ, а не идти на поводу у персонала.

При этом сам работник не понесет никакой ответственности, а вот работодатель заплатит штраф. За нарушение норм трудового законодательства работодателю грозит административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ):

  • индивидуальному предпринимателю — от 1 до 5 тыс. руб.;
  • юридическому лицу — от 30 до 50 тыс. руб.

Если работник против отпуска и не согласовывает время отдыха, принудительно включайте его в график отпусков на будущий год. Так вы обезопасите себя от штрафа и не получите обвинения в том, что не предоставили работнику законный отдых.

Работодателю невыгодно копить отпуска не только из-за штрафа, но и с финансовой точки зрения.

Представьте, что вы должны работнику отпуск за прошлый год, а он внезапно решил уволиться. Придется выплатить ему приличную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, а это непредвиденные расходы.

Отвечаем на основные вопросы

  • Сгорают ли неиспользованные дни отпуска?

Нет, но они должны быть включены в график отпусков на следующий год и предоставлены в ближайшие 12 месяцев с окончания того года, отпуск за который не был использован своевременно.

  • Что делать, если работник не хочет брать отпуск вообще?

Работник может работать без отпуска только 1 год, а на следующий год обязательно нужно отправить его на отдых. Работа без отпуска в течение 2 лет подряд — нарушение ст. 124 ТК РФ. Если он не соглашается, включите его в график на второй год принудительно, а также не забудьте предоставить неиспользованные дни за первый год.

  • Как предоставлять отпуск за прошлый год — по графику или вне очереди (по соглашению с работником)?

Оба варианта допустимы, но для работодателя гораздо удобнее включать неиспользованные дни работника в график на новый год.

  • Можно ли заменить часть неиспользованного отпуска денежной компенсацией?

Можно, но только дополнительную его часть — превышающую 28 календарных дней.

  • Кто понесет ответственность, если трудовая инспекция обнаружит непредоставление отпуска в течение 2 лет — работник или работодатель?

Только работодатель (в рамках ст. 5.27 КоАП РФ).

 

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить