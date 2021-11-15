Обмен и возврат товара надлежащего качества: важные детали

Не всегда информация, предоставленная продавцом, позволяет оценить свойства товара. Бывает, что покупка не подходит по размеру или цвету. В этом случае на стороне покупателя выступает закон о защите прав потребителей.

Однако и здесь есть нюансы. Бывают ситуации, когда потребитель имеет расширенные права, а иногда, наоборот, потребитель не имеет право вернуть определенный товар. Из этой статьи вы узнаете, как вернуть неподходящий товар.

Закон о возврате товара надлежащего качества

Отдельного закона о возврате товаров надлежащего качества нет. Право потребителя на возврат небракованного товара закреплено в действующем федеральном законе «О защите прав потребителей».

Двадцать второго мая 1991 года был принят первый в советско-российской истории закон «О защите прав потребителей», в котором впервые сформулировали права потребителей на государственную защиту их интересов, надлежащее качество и безопасность продукции, судебную защиту этих прав, а также право на объединение в общественные организации потребителей. Позднее, уже в феврале 1992 года, был принят соответствующий федеральный закон РФ, основанный на тексте одноименного закона СССР.

За прошедшие годы закон «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП) претерпел существенные изменения, однако не утратил своей основной сути — значительное перераспределение прав в пользу потребителя, а не продавца. Закон исходит из неосведомленности и юридической неграмотности потребителя, поэтому любые сомнения толкуются в пользу потребителя. Потребителю не следует опасаться применять законодательство о защите прав потребителей, ведь суды, по статистике, чаще всего становятся на его сторону.

Кроме того, право покупателя обменять непродовольственные товары закреплено в ст. 502 ГК РФ.

Обратите внимание, что и в законе о защите прав потребителя, и в ст. 502 ГК РФ речь идет только о непродовольственных товарах. Продукты вернуть или обменять нельзя, кроме просроченных или испорченных.

Однако вопрос возврата товара регулируется не только федеральными законами. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 устанавливает перечень товаров, обмен которых при отсутствии брака не допускается.

Сроки обмена и возврата товара надлежащего качества

Согласно статье 25 закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ, непродовольственную покупку можно вернуть с обменом на такую же в течение 14 дней. Если идентичный товар закончился у продавца на день обращения потребителя в магазин, потребитель вправе потребовать возврата суммы покупки. Продавец имеет право установить более длительный срок, в течение которого можно обменять его товар, но, как правило, этот срок не увеличивают в пользу покупателей. А вот уменьшать законный срок продавец не имеет право, даже указав этот пункт в договоре.

Если последний день срока оказался нерабочим, по закону срок продлевается до первого рабочего дня. Но со сроками есть свои тонкости. Например, если он заканчивается в воскресенье, а вы пришли в магазин в понедельник, вам могут отказать, потому что в это воскресенье магазин работал, поэтому вы пропустили сроки.

Особые товары установлены для вещей, реализуемых дистанционно. Покупатель имеет право отказаться от дистанционной качественной покупки (п. 4 ст. 26.1 закона № 2300-1, п. 22 постановления № 2463):

в любой момент до момента ее получения на руки;

не позднее 7 дней после получения на руки;

не позднее трех месяцев после получения на руки , если покупателя при доставке не проинформировали о порядке возврата покупки.

В срок, предоставленный для возврата, входят выходные и праздничные дни. Согласно статье 193 ГК РФ, если срок заканчивается в выходной, то он продлевается до ближайшего рабочего дня (Решение Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода от 14.03.2014 по делу № 2-644/2014~М-111/2014).

При этом суды отказывают в удовлетворении требований потребителя, если он пропустил срок обмена по уважительной причине, но не предоставил в суд доказательства такой причины. Согласно статье 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Так, в Краснодарском крае 18.03.2018 г. женщина приобрела платье. В дальнейшем выяснилось, что носить эту одежду не представляется возможным ввиду того, что оно было велико покупательнице. Женщина обратилась 23.04.2018 к продавцу для обмена платья и пояснила, что не смогла вовремя обменять платье из-за болезни. Но ей отказали в обмене товара, что послужило поводом для обращения к магазину с претензией. Торговое учреждение на претензию не ответило, в связи с чем потребительница обратилась с исковым заявлением в суд. Первая инстанция встала на сторону покупательницы и иск удовлетворила. Но суд второй инстанции заметил, что в материалах дела отсутствует подтверждение обращения истца за медицинской помощью в период с 18.03.2018 по 23.04.2018, не было представлено оно и суду апелляционной инстанции. По мнению апелляции, истец не воспользовалась своим правом на обмен товара надлежащего качества в пределах срока, установленного законом. Решение первой инстанции было отменено, а в иске отказали.

Правила возврата товара надлежащего качества

Прежде чем возвращать непродовольственную и небракованную покупку, нужно убедиться, что соблюдаются все законные условия (п. 1 ст. 502 ГК РФ, пп. 1, 2 ст. 25 закона № 2300-1):

1) убедиться, что товар небракованный. Если вещь оказалась с дефектами, то закон предусматривает для покупателя намного больше прав и вариантов действий (ст. 18 закона о защите прав потребителей);

2) со дня покупки прошло не более 14 дней, не считая дня покупки товара, если изделие куплено недистанционно. Для дистанционных товаров этот срок составляет 7 дней, а если потребителю не предоставили требуемую законом информацию — три месяца. Продавцы иногда устанавливают расширенные сроки для возврата, поэтому эту информацию следует уточнить. Кроме того, возврат денег за товар возможен в любой разумный срок, если не была предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (п. 1 ст. 12 закона № 2300-1, Апелляционное определение Московского городского суда от 24.08.2020 по делу № 2-796/19/2019, 33-24509/2020);

3) должен быть сохранен товарный вид покупки. Не срывайте пломбы и фабричные ярлыки. Упаковку сохранять необязательно. Лучше всего сохранить чек (товарный или кассовый). Однако отсутствие чека не должно препятствовать возврату. Потребитель может ссылаться на слова свидетелей, а продавец — найти чек в своей кассовой ленте;

4) будьте готовы объяснить продавцу причину возврата: товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Беспричинного возврата товара закон не допускает.

Форма заявления на обмен и возврат обычно имеется у продавца, однако можно использовать свою форму. В заявлении укажите данные продавца и покупателя, ваши требования, дату обращения. Составьте два экземпляра заявления, чтобы одном из них свою подпись о принятии поставил представитель продавца (с печатью, при наличии). Беспричинно вернуть деньги за товар покупатель не имеет право. По умолчанию он может просить лишь о замене товара. Однако при отсутствии необходимого для обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму (абз. 2 п. 1 ст. 502 Гражданского Кодекса РФ, п. 2 ст. 25 закона о защите прав потребителей).

Так как сначала происходит возврат купленного товара продавцу, а потом уже возврат денежных средств, факт возврата желательно зафиксировать документально. Попросите оформить акт приема-передачи товара, один экземпляр которого остается у потребителя (п. 1 ст. 12, п. 2 ст. 25 закона № 2300-1).

Если продавец отказывается зафиксировать факт обращения, то составьте заявление дома. Затем отправьте его вместе с приложениями заказным письмом с описью вложения. Почтовые документы подтвердят факт и дату обращения к продавцу (пп. «б» п. 10 правил, утвержденных Приказом Минкомсвязи РФ от 31.07.2014 № 234).

Тем не менее, не все товары с отсутствием брака потребитель имеет право вернуть. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 установлен список товаров, которые при отсутствии дефектов вернуть нельзя.

Среди них:

предметы личной гигиены;

парфюмерно-косметические товары;

ювелирные изделия и другие товары из драгоценных металлов и камней;

автомобили;

книги;

домашние животные;

текстиль, ковры;

мебель;

текстильные и трикотажные изделия (в том числе нижнее белье);

технически сложные товары, на которые установлены гарантийные сроки не менее года.

Однако помните, что бракованный товар вы вправе вернуть и этот перечень на такую ситуацию не распространяется.

Возврат технически сложного товара надлежащего качества

Под технически сложными товарами (ТСТ) подразумеваются товары длительного пользования, имеющие сложное внутреннее устройство и выполняющие пользовательские функции на высокотехнологичном уровне с использованием различных энергоресурсов (смартфон, компьютер). Для этих товаров действуют особые правила возврата. Список таких товаров содержится в Постановлении Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.

В соответствии с новыми правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи технически сложные товары бытового назначения надлежащего качества (без недостатков), на которые установлены гарантийные сроки не менее одного года, не подлежат обмену в порядке и на основаниях, указанных в ст. 25 закона о защите прав потребителей.

Однако при приобретении таких товаров дистанционным способом действуют иные правила, поскольку приобретение товара в интернет-магазине не сродни покупке в магазине-офлайн, потому что на стадии выбора товара и во время оформления сделки ознакомиться с ним возможно только по описанию, удаленно. Так что закон установил дополнительные гарантии для защиты прав потребителя от недобросовестных действий хозяйствующего субъекта.

Таким образом, при покупке ТСТ без дефектов дистанционным способом его возврат возможен в любое время до получения его на руки, а после доставки — не позднее 7 дней в случае, если сохранены его потребительские свойства и товарный вид, а также чек на его покупку (информация Роспотребнадзора от 17.02.2021 «О правилах возврата и обмена технически сложного товара»).

Однако если чек утерян, это не лишает покупателя права ссылаться на другие доказательства покупки ТСТ (п. 4 ст. 26.1 закона о защите прав потребителей).

Образец заявления (претензии) о возврате товара надлежащего качества

Обязательная форма заявления на возврат товара не утверждена. Вы можете ориентироваться на такую: