Как прекратить списание расходов будущих периодов в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?

С расходами будущих периодов бухгалтеры сталкиваются все чаще и чаще: страховка автомобиля, покупка программ, лицензий и сертификатов, ДМС. И если с поступлением таких расходов особых проблем нет, то вот прекратить автоматическое списание удается не каждому. В этой публикации мы расскажем, как это сделать на примере расторжения договора страхования автомобиля в случае его реализации в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Безусловно, не стоит лезть в прошлые периоды, чтобы исправить первоначальное поступление страховки автомобиля. При расторжении договора страхования оставшуюся сумму расходов будущих периодов целесообразно учитывать в составе прочих расходов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Для учета расходов будущих периодов по страховке автомобиля используется счет 76.01.9 «Платежи (взносы) по прочим видам страхования» с использованием справочника «Расходы будущих периодов».

Перейдем к конкретному примеру: в январе был приобретен автомобиль (далее по тексту — основное средство (ОС). Затраты по полису КАСКО составили 50000 руб. Перечисление страховой премии было выполнено одним платежом в месяце приобретения ОС. В феврале ОС внезапно продается, поэтому необходимо списать остаток страховой премии на прочие расходы, соответственно, прекратить списание РБП по полису КАСКО.

1. Итак, сначала страховка была оплачена.

Учет страховой премии должен быть учтен в составе расходов будущих периодов. Просим обратить внимание на счет дебета — 76.01.9. Да, именно он используется при учете страховых премий по договору добровольного страхования.

2. Выполним настройку элемента справочника «Расходы будущих периодов», укажем:

Примерно так должен выглядеть ваш элемент справочника «Расходы будущих периодов».

Однако не все параметры, указываемые в этом справочнике, напрямую влияют на результат расчета. К таким параметрам относится сумма. Она указывается справочно. Более того, сумму вовсе можно не указывать и результат расчета не изменится. Программа обращает внимание при списании РБП на остаток по счету 76.01.9 (в нашем случае, у вас это может быть, к примеру, счет 97.21).

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3. С текущими настройками в январе программа списала следующую сумму страховой премии на расходы:

Так как расчет РБП у нас происходит по календарным дням, то программа высчитывает количество дней до окончания месяца и, разделив 50 000 руб./ 365 дней, получает 136,99 руб. ежедневно. Умножаем 136,99 руб. на 17 дней (с учетом дня учета страховой премии — 15 число), получаем 2 328,77 руб. На остаток приходится сумма, равная 47 671,23 руб.

4. Так как ОС мы продаем в феврале, то февралем и должны списать РБП.

Для этого нам не нужно снова заходить в справочник «Расходы будущих периодов», менять дату окончания списания потому, что иначе сумма в январе при повторном закрытии месяца изменится!

Для списания РБП на прочие расходы нам потребуется остаток по счету 76.01.9.

5. Нужно отнести остаток по счету 76.01.9 на прочие расходы, указав необходимую вам статью прочих затрат.

Делаем операцию вручную, как указано на скриншоте:

6. Проверяем справку-расчет за февраль.

Она пустая, так и должно быть.

Но! Если ОС часть месяца применялось в основной деятельности, то нужно высчитать сумму стоимости списания, которая все-таки будет закрыта на основной счет затрат в операции «Списание расходов будущих периодов». И тогда в предыдущей операции нужно указать не весь остаток по счету 76.01.9, а за вычетом той суммы, которая будет отнесена на основной счет затрат.

7. Проверяем ОСВ по счету 76.01.9. Остатка нет, все хорошо.

8. Проверяем, есть ли списание РБП в следующем месяце.

Видим, что операции нет. Значит, делаем выводы — все сделали верно!

В прошлые периоды не входили, справочник не меняли, соответственно, при перезакрытии месяцев у нас ничего «не слетит».