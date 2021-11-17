Что выбрать на упрощенке: «Доходы» или «Доходы минус расходы»?

Упрощенная система налогообложения (УСН) пользуется особой популярностью. Объясняется это простотой ведения учета, отсутствием ежеквартальной отчетности, а также тем, что вместо НДС, налога на прибыль и имущество можно ограничиться уплатой только одного УСН-налога. Помимо перечисленных достоинств, система предоставляет налогоплательщикам право выбора объекта налогообложения — «Доходы» либо «Доходы, уменьшенные на расходы». О том, кому выгоднее платить налог с доходов, а кому с учетом расходов, читайте в нашей статье.

Виды налогообложения на УСН

«Упрощенке» посвящена глава 26.2 НК РФ. С учетом ограничений применять ее могут как организации, так и физлица со статусом ИП.

Пунктом 1 ст. 346.14 НК РФ установлено два вида налогообложения на УСН:

по объекту «Доходы» со ставкой УСН-налога 6 процентов;

по объекту «Доходы минус расходы» со ставкой 15 процентов.

При регистрации любого бизнеса ему автоматически присваивается основная система налогообложения (ОСН). Дело в том, что применять ее можно без каких-либо ограничений. С другой стороны, ОСН совсем невыгодна, поскольку навязывает уплату большого количества налогов, сборов и взносов.

Чтобы выбрать более выгодный режим — УСН, нужно специально заявить о переходе на УСН в налоговую до 31 декабря. И тогда с начала следующего года можно начать применять спецрежим.

Для перехода на «упрощенку» необходимо соблюсти ряд условий. Для организаций и ИП они немного отличаются.

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Условия для перехода на УСН:

Для организаций Для предпринимателей Доход за 9 месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСН, не должен превышать 116,1 млн рублей для 2021 года (112,5 млн рублей х коэффициент-дефлятор 1,032) — п. 2 ст. 346.12 НК РФ, Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2020 № 720. Для вновь созданных юрлиц данное ограничение не действует Ограничения по величине доходов для ИП не действуют (п. 2 ст. 346.12 НК РФ) Своевременно, в срок до 31 декабря, уведомить ИФНС о переходе на УСН — п. 1 ст. 346.13 НК РФ. Если не соблюсти этот срок, применять УСН нельзя Уведомление о переходе нужно подать в ИФНС не позже 30 календарных дней с даты регистрации бизнеса — п. 2 ст. 6.1, п. 2 ст. 346.13 НК РФ. Поэтому целесообразно представить уведомление о переходе на УСН одновременно с пакетом документов при постановке на учет в качестве ИП в налоговой

Для дальнейшего применения УСН тоже есть ограничения. Их нарушение может привести к утрате права на применение спецрежима с того квартала, в котором оно произошло. Правило действует как для организаций, так и для ИП (пп. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ).

Для организаций Для предпринимателей По размеру доходов. За год или любой отчетный период на УСН он не должен превышать 150 млн рублей. В 2021 году этот предел на коэффициент-дефлятор не индексируется — пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ, письмо Минфина РФ от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855 По остаточной стоимости ОС. Она не должна превышать 150 млн рублей — пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ По численности персонала. Она не должна превышать 100 человек — пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ По видам деятельности. Запрещенные виды деятельности приведены в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Применять УСН не могут банки, МФО, страховщики, ломбарды, нотариусы, а также иностранные компании, бюджетные и казенные учреждения (пп. 17, 18 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) По структуре капитала. Доля участия иных компаний в организации не должна превышать 25 процентов. Размер участия физлиц или государства роли не играет — пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Некоторых юрлиц, указанных в пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, это условие не касается — Отсутствие филиалов — пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Филиалы и ОП на УСН работать могут —

Для ООО каких-либо особых условий перехода на УСН и ее применения не установлено. В их отношении действуют общие для всех организаций правила.

Если пользователь УСН нарушит любое из перечисленных условий, кроме предела доходов и численности персонала, он «слетает» с УСН — п. 4 ст. 346.13 НК РФ.

Незначительное нарушение ограничений по численности работников и размеру доходов не лишит налогоплательщика права применения УСН.

Так, пользоваться спецрежимом можно, если:

ССЧ сотрудников составляет не более 130 человек;

за год или за любой отчетный период доходы превысят 150 млн рублей, но останутся в пределах 200 млн рублей. В 2021 году лимиты 150 млн рублей и 200 млн рублей на коэффициент-дефлятор не индексируются (письмо Минфина РФ от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855);

Несмотря на указанные послабления, лучше таких превышений не допускать. Если будет нарушено хотя бы одно из них, ставки по УСН-налогу увеличатся. Согласно подпунктам 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ:

при объекте «Доходы» придется вместо ставки в 6 процентов применять 8 процентов;

при объекте «Доходы минус расходы» — 20 процентов вместо 15.

Организации и ИП подают УСН-декларации в одинаковом порядке, отличие только в сроках подачи отчетности. Декларация по УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, подается раз в год:

организациями — не позднее 31 марта следующего года (пп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ);

ИП — не позднее 30 апреля следующего за отчетным года (пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).

Особые сроки предусмотрены для тех, кто утратил право на УСН, прекратил УСН-деятельность и закрыл бизнес.

УСН Доходы

Для применения УСН с объектом «Доходы» установлены ограничения. Они действуют в отношении:

участников простого товарищества (договора о совместной деятельности);

договора доверительного управления имуществом.

Такие налогоплательщики могут применять УСН только с объектом «Доходы минус расходы» (п. 3 ст. 346.14 НК РФ).

К достоинствам УСН «Доходы» можно отнести:

1) более выгодную ставку налога — 6 процентов против 15 процентов по объекту «Доходы минус расходы». При этом в регионах могут быть установлены и более низкие ставки — от 1 до 6 процентов (п. 1 ст. 346.20 НК РФ);

2) простоту ведения учета. Все, что потребуется, это правильно учитывать доходы и некоторые расходы. Порядок определения доходов изложен в п. 1 ст. 346.15 НК РФ. Они складываются из доходов от реализации и внереализационных доходов. Необлагаемые доходы приведены в п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ. Для признания в доходах используется кассовый метод. Момент признания в доходах определяется по правилам п. 1 ст. 346.17 НК РФ, в день, когда:

средства фактически зачислены на счет или поступили в кассу;

получены товары (работы, услуги, имущественные права);

должниками погашены долги иными способами (например, когда за вас перечислены налоги);

3) отсутствие претензий со стороны налоговиков. Дело в том, что чаще всего споры с фискалами возникают по вопросам правомерности учета расходов и их документального оформления. При объекте «Доходы» таких проблем нет;

4) возможность уменьшения УСН-налога на торговый сбор, страховые взносы и некоторые другие расходы.

Согласно положениям пп. 3.1, 8 ст. 346.21 НК РФ, УСН-налог можно уменьшить: на страховые взносы, выплаченные за счет работодателя больничные (то есть за первые 3 дня болезни) и взносы по договорам добровольного личного страхования сотрудников. Эти затраты не могут уменьшать УСН-налог (авансовый платеж) более чем на 50 процентов. Данное ограничение не действует только в отношении ИП без работников. В этом случае ИП может уменьшить УСН-налог на всю сумму взносов за себя, вплоть до нуля;

на торговый сбор. Ограничение в размере 50 процентов не применяется.

К недостаткам доходной «упрощенки» относятся:

невозможность учета большинства затрат (пп. 3, 3.1, 8 ст. 346.21 НК РФ). Поэтому если у налогоплательщика расходы составляют менее 60 процентов от доходов, выгоднее предпочесть именно объект «Доходы». Правда, если возникнут непредвиденные расходы, учесть их не получится;

обязанность начисления и уплаты налога даже в том случае, если расходы превысят доходы;

невозможность переноса убытков на будущие периоды (п. 7 ст. 346.18 НК РФ).

УСН Доходы минус расходы

Доходно-расходную «упрощенку» лучше выбрать тем, кто несет большое количество расходов. Данный объект налогообложения позволяет уменьшить на них облагаемые доходы.

Ставка по этому виду «упрощенки» составляет 15 процентов. По аналогии с объектом «доходы» региональные власти вправе ее понизить до 5 процентов, а в некоторых случаях и ниже (пп. 2, 3, 4 ст. 346.20 НК РФ).

Плюсами УСН «Доходы минус расходы» являются:

учет большинства затрат в расходах (ст. 346.16, п. 2 ст. 346.18 НК РФ);

перенос убытков на будущее в течение 10 лет (п. 7 ст. 346.18 НК РФ);

уплата минимального налога в размере одного процента от доходов, в случае, если велики расходы и убытки (п. 6 ст. 346.18, п. 1 ст. 346.20 НК РФ);

включение в расходы в будущих периодах разницы между минимальным налогом и УСН-налогом, исчисленным в общем порядке (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

К минусам доходно-расходного объекта можно отнести:

высокая по сравнению с «доходной» УСН ставка — 15 процентов (п. 2 ст. 346.20 НК РФ);

невозможность уменьшения УСН-налога на какие-либо вычеты;

необходимость ведения более сложного учета. Придется правильно отражать не только доходы, но и расходы (ст. 346.16, п. 2 ст. 346.18 НК РФ). Порядок определения доходов тот же, что и при УСН с объектом «Доходы». Уменьшить облагаемый доход разрешено лишь на те расходы, которые указаны в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

возможны споры с налоговиками о правомерности включения тех или иных затрат в расходы.

Что выбрать: УСН Доходы или Доходы минус расходы

При выборе того или иного объекта упрощенной системы нужно проанализировать, много ли у вас расходов и есть ли проблемы со сбором подтверждающих документов.

Так, если расходов мало (менее 60 процентов от доходов), выгоднее предпочесть доходную «упрощенку». В этом случае и ставка налога будет ниже — 6 процентов, и вести учет гораздо проще, чем при доходно-расходной системе.

Если же расходов много (больше 60 процентов от доходов), а проблем с их документальным подтверждением нет, целесообразно выбрать объект «Доходы минус расходы».

«Упрощенка» «Доходы минус расходы» предпочтительна для ведения торговой и производственной деятельности. Дело в том, что в данных сферах высока доля затрат, которые можно учесть при налогообложении.